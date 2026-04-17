Việt Nam và Na Uy ký kết ghi nhớ về Đối tác Chiến lược xanh
Ngọc Lan
17/04/2026, 15:29
Lễ ký kết thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển xanh và kinh tế biển...
Ngày 17/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy. Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy đã ký kết "Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam – Na Uy".
Chuyến thăm của Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy và lễ ký kết Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh được diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026) giữa Na Uy và Việt Nam thể hiện khát vọng chung trong việc nâng tầm hợp tác lâu dài lên một khuôn khổ chiến lược và hướng tới tương lai.
THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ BỀN VỮNG
Tại cuộc họp giữa ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và bà Ragnhild Sjoner Syrstad, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, hai bên đã nhất trí rằng Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh tạo ra một nền tảng lâu dài nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trong cả khu vực công và tư.
Hai bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác chung trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mang lại kết quả cụ thể và bền vững.
Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyển hóa khuôn khổ hợp tác thành các hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường và thịnh vượng lâu dài.
Song song với đó, sự tiến triển trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa các nước EVFTA và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, bổ trợ cho Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh.
Đối tác Chiến lược Xanh được xây dựng trên nhận thức chung về yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu; và đảm bảo quản lý tài nguyên bền vững.
Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên mà hai nước cùng có lợi ích chung và kinh nghiệm bổ trợ lẫn nhau, bao gồm khí hậu và môi trường, kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp bền vững, nuôi trồng và khai thác thủy sản, các giải pháp hàng hải xanh, cũng như kinh tế biển bền vững.
Những lĩnh vực này góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo ra giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có khả năng chống chịu cao, phản ánh các ưu tiên của Việt Nam về tăng trưởng xanh, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt toàn cầu của Na Uy trong hành động khí hậu và quản trị đại dương. Điều này khẳng định nhận thức chung của hai nước về sự song hành của phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Bản ghi nhớ Đối tác Chiến lược Xanh thiết lập một khuôn khổ tổng thể nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách có hệ thống, hợp tác kỹ thuật và hành động chung. Trên nền tảng các hoạt động hợp tác sẵn có, khuôn khổ này sẽ hỗ trợ xây dựng và triển khai các sáng kiến cụ thể, phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc.
Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh, các hoạt động hợp tác sẽ bao gồm nâng cao năng lực, xây dựng thể chế, chia sẻ tri thức và triển khai hợp tác chung, trong đó bao gồm các sáng kiến thí điểm có khả năng nhân rộng. Theo đó, trọng tâm chính sẽ là các giải pháp tích hợp, gắn kết mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh diễn ra hiệu quả và bao trùm.
THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ VAI TRÒ DOANH NGHIỆP
Nhận thức rõ vai trò then chốt của doanh nghiệp, Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh nhấn mạnh khu vực tư nhân là động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi bền vững. Hai bên hướng tới thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ hơn, khuyến khích đầu tư xanh, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2030 của Việt Nam xác định tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn là những ưu tiên hàng đầu, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò động lực chính.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Na Uy tại mỗi nước, thúc đẩy hợp tác với các đối tác Na Uy chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện các chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trên tất cả các lĩnh vực do Bộ trực tiếp phụ trách. Bản ghi nhớ Đối tác Chiến lược Xanh với Na Uy thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu về khí hậu và môi trường.
Phát biểu tại sự kiện, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, bà Ragnhild Sjoner Syrstad khẳng định “Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Na Uy – Việt Nam được xây dựng trên nền tảng 55 năm hợp tác chặt chẽ, đồng thời củng cố các cam kết chung của hai nước về khí hậu và kinh tế.”
Bà Ragnhild Sjoner Syrstad cho rằng bản ghi nhớ cũng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Còn theo Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Hilde Solbakken, Đối tác Chiến lược Xanh đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam. "Na Uy có thế mạnh về chính sách khí hậu, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo và giải pháp hàng hải xanh," Đại sứ nhấn mạnh.
"Thông qua khuôn khổ hợp tác này, chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các thông lệ kinh doanh bền vững. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc triển khai các giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh,” Đại sứ Hilde Solbakken nói.
Na Uy đạt kim ngạch xuất khẩu dầu lớn chưa từng thấy
16:03, 16/04/2026
Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á
14:51, 26/03/2026
Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy lãi lớn nhờ cổ phiếu công nghệ
Xây dựng niềm tin và năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon
Với sự hoàn thiện nhanh chóng của hành lang pháp lý và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để hình thành một thị trường carbon minh bạch, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và tiếp cận nguồn tài chính xanh...
Hà Tĩnh: “Lá chắn xanh” ven biển bị suy yếu sau thiên tai
Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, khoảng 5 ha rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, trong đó 3 ha cây mắm biển chết hoàn toàn, khiến “lá chắn xanh” ven biển suy yếu...
Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa và xung đột Trung Đông leo thang, an ninh năng lượng đang trở thành “huyết mạch” quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam không chỉ cần những giải pháp ứng phó cấp bách, mà còn phải tính tới một chiến lược dự trữ dài hạn và lộ trình chuyển đổi năng lượng bền vững.
Chỉ 35% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải
Thống kê tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt hơn 95%, trong khi đó, tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải mới đạt khoảng 35%...
Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: