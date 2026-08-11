Thanh khoản thấp, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng

Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.

Thị trường giảm mạnh về vùng 1.660 điểm trong tháng 7, trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp VN-Index hồi phục về cuối tháng và đóng cửa phiên ngày 31/07/2026 tại mốc 1.735,78 điểm, giảm 6,68% so với tháng trước.

Áp lực điều chỉnh trong tháng đến từ căng thẳng địa chính trị. Xung đột tại Trung Đông có xu hướng leo thang trở lại với các đợt tấn công quân sự qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran, trong khi khả năng nối lại đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ.

Việt Nam nằm trong cả ba cuộc điều tra của Hoa Kỳ liên quan đến dư thừa công suất, lao động cưỡng bức và bảo hộ/thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tính đến ngày 31/07, phía Mỹ mới chỉ công bố mức thuế liên quan đến cuộc điều tra lao động cưỡng bức; hai cuộc điều tra còn lại vẫn chưa có kết quả chính thức;

Các vấn đề pháp lý phát sinh tại một số doanh nghiệp niêm yết cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Bước sang tháng 8, theo nhận định của Chứng khoán BSC, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy và tìm điểm cân bằng quanh vùng 1.680-1.880 điểm.

Những yếu tố hỗ trợ, nâng đỡ thị trường trong thời gian tới đến từ: kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại khi quá trình chuyển đổi, nâng hạng thị trường diễn ra vào tháng 09/2026; hoạt động thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg và Công điện số 52/CĐ-TTg về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kỳ vọng từ các chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng dự kiến được ban hành trong thời gian tới, trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán và Luật Đất đai.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index chiết khấu từ vùng 14.x xuống giao dịch quanh ngưỡng -1 độ lệch chuẩn trong tháng 07, trước khi đóng cửa phiên ngày 31/07/2026 tại mức 11,81, giảm hơn 14,98% so với tháng trước và chiết khấu hơn 12,5% so với mức P/E trung bình 5 năm.

Nếu loại trừ đóng góp của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, P/E của VN-Index đạt mức 9,86, chạm mốc -2 độ lệch chuẩn. Trong khi đó, P/B của VN-Index đạt mức 1,93, giảm hơn 8,96% so với tháng trước.

Tính đến ngày 07/08/2026, P/E của VN-Index đạt mức 12,03; P/E của VN-Index loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup đạt mức 10,12 và P/B đạt mức 1,98.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ hơn 5% so với tháng trước, với tổng giá trị khớp lệnh bình quân trên cả ba sàn đạt hơn 15.859 tỷ đồng/phiên. Mặc dù tăng nhẹ so với tháng trước, dòng tiền lại có xu hướng gia tăng tại các phiên giảm điểm dưới tác động của những thông tin tiêu cực liên quan đến: cuộc điều tra thuế quan của Hoa Kỳ; căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông; các vấn đề pháp lý liên quan đến một số doanh nghiệp.

Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.

Xét về cơ cấu dòng tiền trên HOSE, dòng tiền của khối nhà đầu tư cá nhân trong nước là lực mua hấp thụ lại áp lực bán của khối nhà đầu tư tổ chức trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 07.

Triển vọng thu hút dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn đến từ: định giá thị trường tại vùng hấp dẫn; quá trình chuyển đổi, nâng hạng thị trường diễn ra vào tháng 09/2026; kỳ vọng cơ quan điều hành đưa ra các chính sách thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tham gia thị trường chứng khoán.

Một trong những giải pháp trọng tâm là khuyến khích hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn liền với niêm yết, đồng thời rà soát các điều kiện liên quan đến chuyển đổi mô hình doanh nghiệp và chuyển nhượng cổ phần.

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