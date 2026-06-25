Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu chip vẫn bị xả, giá dầu thấp nhất từ trước chiến tranh

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu, trong bối cảnh số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/6), khi cổ phiếu Micron kéo nhóm chip giảm theo trong lúc nhà đầu tư chờ công bố báo cáo tài chính của hãng này.

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu, trong bối cảnh số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 0,43%, còn 25.476,64 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, còn 7.358,22 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 182,06 điểm, tương đương tăng 0,35%, lên 51.848,9 điểm.

Cả giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm mạnh trong phiên này, nhưng nhóm cổ phiếu chip vẫn bị bán, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Micron - một trong những cổ phiếu nóng nhất trong cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Phố Wall.

Dù thoát đáy của phiên, Micron vẫn giảm 0,4% khi đóng cửa. Cùng với đó, cổ phiếu một hãng chip nhớ khác là Sandisk giảm 2,5%. Trước đó, hai cổ phiếu này cùng giảm 13% trong phiên ngày thứ Ba.

Nhóm cổ phiếu năng lượng cũng góp phần quan trọng kéo tụt các chỉ số trong phiên này. Do giá dầu giảm sâu, những cổ phiếu như Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips và SLB đều giảm trên 2% khi đóng cửa.

Dù không có yếu tố tác động nào rõ rệt, thị trường phiên này vẫn chịu ảnh hưởng dư âm của phiên bán tháo ngày hôm trước ở nhóm cổ phiếu công nghệ, nhất là các cổ phiếu chip.

“Cổ phiếu công nghệ giảm là một sự thoái lui lành mạnh, vì nhiều cổ phiếu công nghệ đã bị kéo căng quá mức. Việc nhóm công nghệ giảm cho thấy nhà đầu tư đang nhận ra rằng kỳ vọng lợi nhuận đối với các cổ phiếu này quá cao, đặt ra một ngưỡng tiêu chuẩn khó đạt khi mùa báo cáo tài chính mới bắt đầu trong tháng 7. Có thể coi sự thoái lui này là một cách điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư”, Giám đốc đầu tư Rick Gardner của công ty RGA Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu Micron đã tăng hơn 760% từ đầu năm tới nay, đạt kỷ lục vào đầu tuần này và kết thúc phiên ngày thứ Tư dưới mức 1.048 USD/oz.

Báo cáo tài chính mới nhất của Micron đã được công bố sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư. Trong đó, doanh thu tăng gấp hơn 4 lần, đạt 41,46 tỷ USD, vượt xa dự báo của giới phân tích là 35,84 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 25,11 USD, so với dự báo là 20,78 USD.

Sau khi báo cáo được công bố, giá cổ phiếu Micron tăng 15% trong phiên ngoài giờ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York và giá dầu thô Brent giao sau tại London đều giảm khoảng 4% trong phiên ngày thứ Tư. Giá dầu WTI đóng cửa ở mức 70,34 USD/thùng, sau khi có thời điểm giảm còn 69,63 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên giảm dưới 70 USD/thùng kể từ hôm 2/3.

Giá dầu Brent chốt ở mức 73,74 USD/thùng, thấp nhất kể từ trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.

Nhà đầu tư trên thị trường dầu đang kỳ vọng nguồn cung dầu từ Trung Đông sẽ sớm phục hồi, khi giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục có dấu hiệu cải thiện trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện tương đương với mức trước khi xung đột tại Iran nổ ra, với các tàu chở dầu tiếp tục đi qua được tuyến đường thủy huyết mạch này dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu của hãng tin Reuters ở New York, ông Wright cho biết khoảng 20 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng việc khôi phục hoạt động hàng hải bình thường đang bị trì hoãn do có thủy lôi Iran tại eo biển này.

Ông Wright khẳng định Iran sẽ không còn khả năng phong tỏa eo biển này trong tương lai, và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ đảm bảo duy trì dòng chảy dầu khí ngay cả khi không đạt được thỏa thuận với Tehran.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt mạnh theo giá dầu trong phiên này, dù thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,406%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 4,148%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,859%.