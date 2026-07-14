Ngành y tế phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Sáng 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Ngành y tế đã kiểm tra 118.009 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm, chiếm 4,83% số cơ sở được kiểm tra; xử lý 3.772 cơ sở, tương đương 66,22% số cơ sở vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; phạt tiền 3.571 cơ sở với tổng số hơn 20,2 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan chức năng kiểm tra gần 3.900 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử phạt 360 cơ sở với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.
Lực lượng quản lý thị trường và ngành Công Thương xử lý 1.832 vụ vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với các sàn thương mại điện tử rà soát, yêu cầu gỡ bỏ 14.102 gian hàng và 3.798 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng.
Đặc biệt, lực lượng công an phát hiện, xử lý 4.688 vụ với 4.795 tổ chức, cá nhân vi phạm, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Y tế cho biết chất lượng an toàn thực phẩm tuy đã được cải thiện nhưng chưa thực sự bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế.
Trong khi đó, công tác quản lý thực phẩm trên môi trường số vẫn gặp nhiều khó khăn do việc xác định chủ thể kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa và truy xuất xuất xứ còn phức tạp. Đáng chú ý, tình hình ngộ độc thực phẩm có xu hướng gia tăng.
Đánh giá về kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận toàn hệ thống đã nỗ lực hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chuyển biến tích cực hơn, có những tiến bộ rõ rệt.
Đặc biệt, Bộ Công an đã chủ động đấu tranh với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, có ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc toàn xã hội. Nhiều chỉ tiêu công tác, trong đó có xử lý vi phạm tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa cùng kỳ năm trước, có nhiệm vụ vượt trên 200%.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra 3 vấn đề lớn còn tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và yêu cầu giải quyết những vấn đề này để thay đổi lại toàn bộ nhận thức của xã hội cũng như tạo được sự đồng tình của người dân với công tác an toàn thực phẩm.
Theo đó, thực trạng ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục gia tăng và diễn biến rất phức tạp trong 6 tháng vừa qua. Toàn quốc ghi nhận tới 58 vụ về ngộ độc thực phẩm, 1.573 người mắc và 10 người tử vong. Tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2025 và số người mắc tăng rất cao. Đặc biệt, xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học.
Để khắc phục các tồn tại và tạo chuyển biến tích cực nhất cho công tác an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất nhận thức: bảo đảm an toàn thực phẩm trực tiếp liên quan đến sức khỏe người dân, là nguồn lực, động lực phát triển và quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tập trung hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi; Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tổng rà soát các luật liên quan và các văn bản dưới luật để kịp thời đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng quản trị an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng, địa phương cũng cần vào cuộc quyết liệt phòng chống ngộ độc thực phẩm trường học.
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