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Khởi công tuyến đường 17.000 tỷ đồng kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh

T Thanh Thủy

Thành phố Đồng Nai khởi công Dự án Thành phần 1 của tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 29.000 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng tăng cường kết nối với sân bay Long Thành, cảng biển và các trung tâm logistics...

Phối cảnh dự án xây cầu trên cao giúp thú rừng dễ dàng di chuyển - Ảnh: NĐT
Phối cảnh dự án xây cầu trên cao giúp thú rừng dễ dàng di chuyển - Ảnh: NĐT

Ngày 30/6, Thành phố Đồng Nai khởi công Dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, chiều dài 13 km.

Đây là dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư với quy mô gần 29.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển không gian của thành phố.

Theo đó, toàn tuyến có chiều dài khoảng 44,5 km, gồm hai đoạn. Trong đó, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13 km được đầu tư theo quy mô hiện đại với 8 làn xe, gồm đường trên cao, vừa đáp ứng yêu cầu kết nối chiến lược, vừa bảo đảm nguyên tắc phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Tuyến đường từng bước hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam của thành phố Đồng Nai.

Theo ông Hồ Văn Hà, công trình sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giữa các khu vực của Đồng Nai với các trung tâm logistics, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây cũng là tuyến kết nối giữa các cực tăng trưởng, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị; tạo động lực khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong nhiều thập niên tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cho biết dự án được triển khai theo phương thức PPP, thể hiện chủ trương huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tham gia dự án cũng thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố Đồng Nai.

Ông Hồ Văn Hà đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng hành cùng nhà đầu tư và nhà thầu trong suốt quá trình triển khai dự án.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, cho biết đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế, thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm, góp phần giảm tiêu thụ vật liệu, giảm phát thải carbon, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh và hạn chế tác động đến hệ sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Theo ông Tuệ, tại công trường chỉ thi công cọc khoan nhồi và bệ trụ, còn thân trụ và các đốt dầm được sản xuất tại nhà máy theo dây chuyền công nghiệp nhằm bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và rút ngắn tiến độ thi công. Nhà máy được bố trí ngoài phạm vi dự án, cách khu bảo tồn khoảng 5 km, thuận lợi cho công tác vận chuyển và lắp đặt.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai và lực lượng kiểm lâm để giám sát môi trường, bảo vệ rừng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cũng trong ngày 30/6, thành phố Đồng Nai tổ chức khởi công Dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn thành phố Đồng Nai, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 10.048 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố Đồng Nai cũng khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây). Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 4.633 tỷ đồng.

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