Nghệ An: Kinh tế vận hành tích cực, GRDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất trong 14 năm qua

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2012, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 - 11,5% trong cả năm...

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 – 2031 chiều 13/7/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, năm 2026, tỉnh này xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP với mục tiêu cả năm đạt 10,5-11,5%, thể hiện quyết tâm duy trì đà phát triển ở mức cao sau kết quả tích cực của năm 2025.

Theo lộ trình điều hành, tăng trưởng được thiết kế theo xu hướng tăng dần qua từng quý: Quý I đạt 7,94-8,86%; Quý II đạt 9,11 - 10,12%, lũy kế 6 tháng đạt 8,59-9,56%; Quý III đạt 11,62 – 12,53 %, 9 tháng đạt 9,69-10,64% và tăng tốc mạnh trong quý IV là 12,68 - 13,81%, để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Diễn biến thực tế cho thấy nền kinh tế vận hành tích cực hơn dự kiến. Quý I tăng trưởng 9,62%, vượt khá xa mức đặt ra trong kịch bản. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong quý II với mức 9,68%, đưa GRDP 6 tháng đầu năm đạt 9,65%, cao hơn ngưỡng trên của kịch bản khoảng 0,09 điểm phần trăm.

Tăng trưởng GRDP Nghệ An trong quý I, quý II và 6 tháng đầu năm so với kịch bản tăng trưởng. Đồ họa: Thành Duy

Trên nền tảng kết quả này, chiều 13/7, tại phiên thảo luận hội trường Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu Hoàng Văn Bộ cho rằng việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đại biểu nhận định dự thảo báo cáo của tỉnh chưa đề cập đầy đủ các giải pháp nhằm duy trì động lực tăng trưởng này.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh, đại biểu đề xuất bổ sung ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, cần tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và khai thác các nhà máy trong vùng quy hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động; đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng nhằm giải phóng nguồn lực phát triển.

Đại biểu Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu nêu ý kiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Giải trình tại hội trường, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của Nghệ An đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm từ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế với mức tăng trên 14%, riêng ngành công nghiệp tăng tới 18,22% - mức tăng rất cao so với nhiều năm gần đây.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, việc đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5-11,5% không phải là quá cao mà hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây là yêu cầu để bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cả giai đoạn đạt trên 12%/năm.

"Nếu ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ không đặt mục tiêu ở mức cao thì sẽ rất khó hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn", ông Trịnh Thanh Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nghệ An vẫn duy trì vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nhiều năm liên tiếp và tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong năm nay. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An cho biết nhiều giải pháp đã được thể hiện trong báo cáo, song từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, đồng hành cùng các nhà máy và doanh nghiệp đang hoạt động để nâng công suất sản xuất.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải trả lời. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát toàn diện doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, phân công đơn vị phụ trách theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đã hoàn thành xây dựng nhanh chóng đi vào vận hành, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm có khả năng gia tăng giá trị trong ngắn hạn.

Lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An bày tỏ tin tưởng, với kết quả thu hút đầu tư tích cực trong 6 tháng đầu năm cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Nghệ An có đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 12%/năm trong cả giai đoạn 2026 - 2030.