Phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường, kiểm kê phát thải liên vùng

Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế phối hợp Vùng thủ đô trong quản lý môi trường với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó có kiểm kê phát thải môi trường liên vùng; xây dựng cơ chế phân tích, dự báo, cảnh báo và ứng phó môi trường liên vùng;…

Tại Hội nghị điều phối môi trường Vùng Thủ đô đầu tháng 6/2026, UBND TP.Hà Nội cùng UBND các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình đã ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý môi trường. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường.

Để triển khai thực hiện quy chế kế hoạch, thành phố đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức triển khai Quy chế và kiện toàn đầu mối điều phối của Hà Nội. Theo đó, rà soát đầy đủ nhiệm vụ của UBND Thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tại Quy chế; thành lập hoặc thông báo đầu mối điều phối kỹ thuật của Hà Nội; phân công rõ đơn vị, cá nhân phụ trách các nhóm nội dung: dữ liệu môi trường, kiểm kê phát thải, quan trắc, cảnh báo- ứng phó, chất thải rắn, nguồn nước và tổng hợp báo cáo.

Thứ hai, rà soát dữ liệu, nhiệm vụ và hiện trạng quản lý môi trường của Hà Nội phục vụ điều phối vùng. Kế hoạch đề cập việc rà soát hiện trạng dữ liệu môi trường của Hà Nội, gồm dữ liệu quan trắc không khí, nước mặt, nước thải, khí thải, chất thải rắn, nguồn thải, sự cố môi trường, phản ánh môi trường, khu xử lý chất thải, khu vực giáp ranh và điểm nóng môi trường có nguy cơ ảnh hưởng liên vùng.

Rà soát dữ liệu, nhiệm vụ và hiện trạng quản lý môi trường của Hà Nội phục vụ điều phối vùng. Ảnh minh họa

Cùng với đó tổng hợp các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ đang triển khai của Hà Nội có liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí, quản lý nguồn nước, quản lý chất thải rắn, kiểm kê phát thải, quan trắc và giám sát môi trường.

Thứ ba, xây dựng khung dữ liệu, biểu mẫu và quy trình chia sẻ thông tin môi trường vùng. Xây dựng dự thảo khung dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, biểu mẫu cập nhật, chuẩn kết nối, quy trình cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu môi trường vùng; bảo đảm phù hợp quy định về dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước mắt ưu tiên các nhóm dữ liệu phục vụ điều phối gồm: dữ liệu quan trắc không khí; dữ liệu chất lượng nước mặt tại sông, hồ, lưu vực có yếu tố liên tỉnh; dữ liệu khu xử lý chất thải; dữ liệu nguồn phát thải trọng điểm; dữ liệu sự cố, phản ánh, cảnh báo về điểm nóng môi trường liên vùng.

Thứ tư, chuẩn bị nội dung kiểm kê phát thải môi trường liên vùng. Kế hoạch yêu cầu rà soát hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kiểm kê phát thải; xây dựng dự thảo bộ biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật thống nhất để phục vụ kiểm kê phát thải môi trường liên vùng.

Tổ chức tổng hợp dữ liệu kiểm kê, dữ liệu nguồn thải của Hà Nội; xác định các nhóm nguồn phát thải có khả năng ảnh hưởng liên vùng như giao thông, xây dựng, công nghiệp, làng nghề, đốt mở, khu xử lý chất thải, nước thải và các nguồn phát thải trọng điểm khác.

Thứ năm, rà soát hiện trạng mạng lưới quan trắc và đề xuất phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường. Cụ thể, tổng hợp hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường của Hà Nội, gồm vị trí, thông số, tần suất, hình thức quan trắc, hiện trạng thiết bị, cơ chế công bố, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Phối hợp tổng hợp thông tin mạng lưới quan trắc do các tỉnh cung cấp để đánh giá khả năng kế thừa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; xác định khoảng trống dữ liệu, khu vực cần ưu tiên quan trắc, nhất là khu vực giáp ranh, lưu vực sông liên tỉnh, tuyến giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu xử lý chất thải và khu vực có nguy cơ phát sinh ô nhiễm liên vùng.

Thứ sáu, xây dựng cơ chế phân tích, dự báo, cảnh báo và ứng phó môi trường liên vùng. Theo đó, xây dựng dự thảo bộ chỉ số, thông số, ngưỡng cảnh báo và phương thức phân tích đối với ô nhiễm không khí, nguồn nước, chất thải rắn và các vấn đề môi trường liên vùng khác. Xây dựng quy trình tiếp nhận, tổng hợp, phân tích dữ liệu; quy trình cảnh báo, phản hồi, xác minh và điều phối thông tin khi phát sinh nguy cơ ô nhiễm có khả năng ảnh hưởng từ hai địa phương trở lên.

Ngoài ra, cũng theo kế hoạch sẽ xây dựng dự thảo quy trình, kịch bản ứng phó đối với ô nhiễm không khí liên vùng, ô nhiễm nguồn nước liên vùng và tình huống chất thải rắn có yếu tố liên vùng; lấy ý kiến các địa phương, cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyên gia và đơn vị liên quan trước khi trình Hội nghị điều phối môi trường Vùng Thủ đô xem xét, thống nhất

Thứ bảy, xây dựng dự thảo Kế hoạch môi trường vùng và danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên. Trong đó làm rõ trong dự thảo Kế hoạch môi trường vùng các vấn đề liên vùng cần ưu tiên xử lý; nhiệm vụ, dự án trọng tâm; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; lộ trình; nhu cầu nguồn lực; nguyên tắc bố trí kinh phí và sản phẩm đầu ra phù hợp từng giai đoạn.

Thứ tám, tham mưu tổ chức Hội nghị điều phối môi trường Vùng Thủ đô. Thứ chín, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết.