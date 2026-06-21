“Người thực tập” chăm chỉ nhất tòa soạn

Một thực tập sinh đặc biệt đang xuất hiện trong các tòa soạn. Người đó không biết mệt mỏi, không bao giờ phàn nàn và luôn sẵn sàng học hỏi. Càng đồng hành cùng nhân vật này, người làm báo càng hiểu rõ hơn giá trị của chính mình...

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Trong mỗi tòa soạn, thực tập sinh thường là những người đến sớm nhất và về muộn nhất. Họ đảm nhận những công việc mà phóng viên chính thức đôi khi muốn để lại cho ngày hôm sau: kiên nhẫn ngồi hàng giờ nghe lại ghi âm để bóc băng phỏng vấn, cặm cụi rà từng lỗi chính tả trên bản thảo hay dành cả buổi tối đọc một báo cáo dày hàng trăm trang chỉ để tìm vài chi tiết đáng chú ý. Đó là những công việc hiếm khi xuất hiện trên mặt báo nhưng lại là một phần quan trọng của quá trình học nghề.

Những năm gần đây, nhiều tòa soạn xuất hiện một “thực tập sinh” mới. Người này học rất nhanh, nhanh đến mức những công việc từng mất hàng giờ nay chỉ còn tính bằng phút. Nhanh đến mức nhiều kỹ năng mà một phóng viên trẻ phải mất nhiều tháng mới thành thạo thì đã có thể được tiếp thu chỉ sau vài lần hướng dẫn. Đáng chú ý hơn, “thực tập sinh” ấy gần như không bao giờ biết mệt.

KHÔNG BIẾT NÓI LỜI PHÀN NÀN

Mọi tòa soạn đều từng có những thực tập sinh chăm chỉ. Nhưng hiếm ai chăm chỉ đến mức như nhân vật đặc biệt này.

Người đó xuất hiện ở hầu như mọi nơi có thông tin. Một cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Một buổi tọa đàm với hàng chục lượt phát biểu. Một báo cáo kinh tế dày hàng trăm trang, hay một bộ dữ liệu với hàng nghìn dòng số liệu. Dù khối lượng công việc lớn đến đâu, phản ứng gần như luôn giống nhau: tiếp nhận, xử lý và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nếu trước đây việc bóc băng một cuộc phỏng vấn có thể chiếm trọn cả buổi chiều, thì nay công việc ấy được rút ngắn đáng kể. Những tài liệu vốn cần nhiều ngày để đọc và ghi chú thì có thể nhanh chóng được tóm lược. Các bảng số liệu khô khan được phân loại, đối chiếu và sắp xếp chỉ sau vài thao tác. Ngay cả những công việc mang tính kỹ thuật như trực quan hóa dữ liệu hay xây dựng biểu đồ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nếu AI là thực tập sinh chăm chỉ nhất trong tòa soạn, thì các nhà báo vẫn là những người thầy. Chính họ giúp công nghệ được sử dụng đúng cách, dữ liệu được đặt vào đúng bối cảnh và những câu chuyện đến với công chúng bằng sự trung thực, khách quan và trách nhiệm

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là tốc độ làm việc. Trong môi trường báo chí, áp lực thời gian luôn hiện hữu. Tin nóng có thể xuất hiện vào cuối giờ chiều. Một cuộc họp quan trọng có thể kéo dài tới tối muộn. Những thay đổi về chính sách đôi khi buộc cả tòa soạn phải điều chỉnh kế hoạch trong khoảng thời gian rất ngắn. Thế nhưng, người thực tập ấy chưa từng phàn nàn về lịch làm việc dày đặc, chưa bao giờ than phiền vì phải sửa đi sửa lại nhiều lần và cũng không từ chối bất kỳ nhiệm vụ mới nào.

Mọi góp ý đều được tiếp nhận. Mỗi lần chỉnh sửa đều trở thành một bài học. Càng được hướng dẫn, người đó dường như càng tiến bộ nhanh hơn.

Ở một khía cạnh nào đó, đây gần như là hình mẫu mà bất kỳ người hướng dẫn nào cũng mong muốn ở một thực tập sinh: chăm chỉ, cầu thị và luôn sẵn sàng học hỏi.

Nhưng rồi theo thời gian, những người làm báo bắt đầu nhận ra rằng trong tòa soạn có những công việc mà sự chăm chỉ thôi là chưa đủ.

ẨN SAU NHỮNG DÒNG DỮ LIỆU

Càng làm việc lâu với người thực tập đặc biệt ấy, nhiều phóng viên càng nhận ra tốc độ không phải phẩm chất đáng chú ý nhất. Điều khiến họ bất ngờ hơn là khả năng học hỏi gần như không có giới hạn. Mỗi lần được giao một nhiệm vụ mới, kết quả thường tốt hơn lần trước. Từ xử lý văn bản, tổng hợp thông tin đến phân tích dữ liệu, người đó dường như ngày càng thành thạo hơn khi được tiếp xúc với nhiều tài liệu và nguồn dữ liệu khác nhau.

Điều này cũng dễ hiểu bởi phần lớn hoạt động của tòa soạn đều bắt đầu từ dữ liệu và thông tin. Một bản tin được hình thành từ các sự kiện, một bài phân tích được xây dựng từ số liệu, còn nhiều tuyến bài điều tra công phu cũng khởi đầu từ những dữ kiện nhỏ. Nhờ khả năng tiếp cận, tổng hợp và xử lý lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn, hàng trăm trang tài liệu có thể được tóm lược nhanh chóng, những bộ số liệu kéo dài nhiều năm được sắp xếp, đối chiếu và phân tích hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chính trong quá trình làm việc hằng ngày, những giới hạn đầu tiên cũng dần xuất hiện. Người thực tập ấy có thể ghi lại đầy đủ nội dung một cuộc phỏng vấn nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra đâu là câu nói quan trọng nhất. Người đó có thể tóm tắt một cuộc họp kéo dài nhiều giờ nhưng đôi khi lại bỏ qua khoảnh khắc khiến cả căn phòng thay đổi bầu không khí. Người đó có thể đọc rất nhanh một báo cáo nhưng không cảm nhận được sự dè dặt trong câu trả lời của doanh nghiệp hay những trăn trở của nhà quản lý trước các vấn đề chưa được giải quyết.

Chính ở điểm này cho thấy nghề báo chưa bao giờ chỉ là công việc xử lý thông tin. Đằng sau những con số là cuộc sống của con người; đằng sau các báo cáo là những câu chuyện đang diễn ra ngoài thực địa; còn đằng sau những phát biểu được ghi lại bằng văn bản là bối cảnh, cảm xúc và nhiều tầng ý nghĩa không phải lúc nào cũng hiện hữu trên mặt chữ. Những yếu tố ấy thường không xuất hiện trong dữ liệu nhưng lại quyết định giá trị của một bài báo.

Từ trước đến nay, các phóng viên kỳ cựu luôn dành phần lớn thời gian cho hiện trường. Một nhà báo theo dõi hạ tầng có thể nhận ra tiến độ công trình đang gặp vấn đề từ nhịp độ làm việc trên công trường. Một phóng viên kinh tế đôi khi cảm nhận được những tín hiệu bất thường từ thái độ của doanh nghiệp trước khi chúng xuất hiện trong báo cáo tài chính. Không ít cuộc điều tra cũng bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ, một ánh mắt, một khoảng ngập ngừng hay một câu trả lời tưởng như không có gì đáng chú ý.

Vì vậy, dù ngày càng thành thạo trong việc xử lý thông tin, người thực tập ấy vẫn chưa thể thay thế phần cốt lõi nhất của nghề báo: khả năng nhận diện câu chuyện cần được kể, phát hiện những vấn đề còn khuất sau dữ liệu và tiếp tục đặt câu hỏi ngay cả khi mọi con số dường như đã đầy đủ. Cũng từ đó, vai trò của những người dẫn dắt và truyền nghề trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

"NGƯỜI THẦY" LUÔN CHỈ DẪN

Trong bất kỳ tòa soạn nào, thực tập sinh giỏi đến đâu cũng cần người hướng dẫn. Người hướng dẫn không chỉ giao việc mà còn giúp người mới vào nghề hiểu vì sao một thông tin đáng để theo đuổi, vì sao một chi tiết nhỏ có thể trở thành điểm khởi đầu cho cả một tuyến bài lớn và vì sao có những câu hỏi cần tiếp tục được đặt ra ngay cả khi câu trả lời tưởng như đã xuất hiện.

Những bài học quan trọng nhất thường không nằm trong giáo trình hay các khóa đào tạo chính thức, chúng xuất hiện trên hiện trường, trong các cuộc họp giao ban, những lần sửa bản thảo đến khuya hay những cuộc tranh luận quanh một chi tiết tưởng như không đáng kể.

Một phóng viên trẻ có thể học cách viết tin chỉ sau vài tuần, nhưng để hiểu vì sao một thông tin cần được kiểm chứng thêm, vì sao một nguồn tin đáng tin cậy hay vì sao một tiêu đề cần được cân nhắc kỹ trước khi xuất bản lại là câu chuyện của nhiều năm làm nghề.

Đó cũng là những điều mà người thực tập đặc biệt này vẫn đang tiếp tục học hỏi. Người đó có thể đọc nhiều tài liệu hơn bất kỳ cá nhân nào, xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và liên tục cải thiện sau mỗi lần được góp ý. Càng làm việc, nhiều nhà báo càng nhận ra rằng kinh nghiệm nghề nghiệp không hoàn toàn giống tri thức và sự từng trải không hoàn toàn giống dữ liệu.

Bởi có những quyết định được đưa ra từ trực giác tích lũy qua nhiều năm tác nghiệp; có những câu hỏi xuất hiện từ sự nhạy cảm trước các vấn đề xã hội; có những cuộc điều tra bắt đầu từ cảm giác rằng một điều gì đó chưa thực sự hợp lý, dù chưa có dữ liệu nào chứng minh điều đó.

Trong một thế giới mà công nghệ đang làm thay đổi gần như mọi quy trình sản xuất thông tin, vai trò của người làm báo không mất đi mà đang dịch chuyển. Khi những công việc mang tính lặp lại được thực hiện nhanh hơn, giá trị của nhà báo ngày càng thể hiện ở khả năng phát hiện vấn đề, kết nối các dữ kiện rời rạc, đặt câu hỏi đúng và chịu trách nhiệm trước công chúng về những thông tin được công bố.

Người thực tập đặc biệt xuất hiện từ đầu câu chuyện không phải là một con người cụ thể, người đó không có bàn làm việc riêng, không tham gia giao ban mỗi sáng và cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh tập thể nào. Thực tập sinh ấy chính là trí tuệ nhân tạo (AI) - công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu trong hoạt động báo chí, từ bóc băng phỏng vấn, xử lý dữ liệu, rà soát văn bản đến hỗ trợ sản xuất nội dung.

Có thể trong tương lai, “người thực tập” ấy sẽ tiếp tục tiến bộ với tốc độ nhanh hơn hôm nay và tham gia sâu hơn vào quy trình sản xuất tin tức, nhưng cũng giống như bất kỳ thực tập sinh nào khác, hành trình học hỏi ấy vẫn cần những người dẫn dắt. Bởi dữ liệu có thể giúp nhận diện xu hướng, thuật toán có thể giúp xử lý thông tin và AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn tác nghiệp, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn được hình thành từ tư duy phản biện, trải nghiệm thực tiễn, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của con người.

Suy cho cùng, nếu AI là thực tập sinh chăm chỉ nhất trong tòa soạn, thì các nhà báo vẫn là những người thầy. Chính họ giúp công nghệ được sử dụng đúng cách, dữ liệu được đặt vào đúng bối cảnh và những câu chuyện đến với công chúng bằng sự trung thực, khách quan và trách nhiệm - những giá trị đã làm nên nghề báo từ trước khi AI xuất hiện và sẽ còn tiếp tục được gìn giữ trong tương lai...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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