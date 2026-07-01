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Làn sóng kích cầu tại nhiều trung tâm du lịch nội địa

T Tường Bách

Giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng 10 - 15% so với giai đoạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn… kích cầu du lịch nhờ giá vé dễ tiếp cận hơn…

Vé máy bay giảm tạo thêm động lực cho thị trường du lịch hè.
Vé máy bay giảm tạo thêm động lực cho thị trường du lịch hè.

Sau nhiều tháng chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, hành khách châu Á có thể sớm được hưởng lợi khi các hãng hàng không bắt đầu tính đến việc giảm giá vé. Theo SCMP, AirAsia là hãng đầu tiên trong khu vực công bố giảm giá vé để kích cầu sau khi chi phí nhiên liệu hạ nhiệt.

Ông Mayur Patel, phụ trách thương mại và quan hệ ngành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi của OAG, nhận định động thái của AirAsia có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngành. Theo chuyên gia này, các hãng hàng không giá rẻ có thể chịu áp lực cạnh tranh và buộc phải điều chỉnh giá theo.

Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình giảm giá vé sẽ diễn ra từ từ thay vì tạo ra một đợt giảm giá đồng loạt trên toàn thị trường. "Nhóm hãng hàng không giá rẻ sẽ đi đầu và phản ứng nhanh nhất", ông Patel nói. “Trong khi đó, các hãng hàng không truyền thống sẽ thận trọng hơn”.

AirAsia là hãng đầu tiên trong khu vực công bố giảm giá vé để kích cầu du lịch.
AirAsia là hãng đầu tiên trong khu vực công bố giảm giá vé để kích cầu du lịch.

Tại Việt Nam, khảo sát trên các nền tảng bán vé cuối tháng 6/2026 cho thấy giá nhiều đường bay nội địa trong tháng 7 đã hạ so với hồi tháng 4. Mức giảm rõ nhất ở những chặng có nhiều hãng cùng khai thác, tần suất bay lớn.

Điển hình, trên đường bay TP.HCM - Hà Nội, vé phổ thông khứ hồi của Vietjet dao động 3,2 - 3,6 triệu đồng/người, Bamboo Airways khoảng 3,3 - 4 triệu đồng, còn Vietnam Airlines phổ biến 4,5 - 4,8 triệu đồng.

So với mức 6 - 7 triệu đồng từng xuất hiện trước đó, vé Vietnam Airlines đã giảm khoảng 1,2 - 2,2 triệu đồng, tương đương 20 - 31%. Giá của một số hãng khác cũng thấp hơn khoảng 10 - 15%, tùy ngày bay, giờ khởi hành và lượng ghế còn lại.

Ở chặng TP.HCM - Nha Trang, Vietjet có vé khứ hồi từ 1,1 - 1,7 triệu đồng/người, trong khi Bamboo Airways khoảng 2,6 - 3,1 triệu đồng. Trên hệ thống Vietjet, vé giá thấp cũng xuất hiện nhiều hơn ở các đường bay có tần suất lớn như TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc… còn những chặng ít chuyến như TP.HCM - Huế chưa ghi nhận mức giảm đáng kể.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện có rất nhiều chương trình ưu đãi giá vé dành cho cả khách lẻ và các doanh nghiệp lữ hành nhằm kích cầu du lịch nội địa, nếu du khách "biết cách khai thác". Cụ thể, hãng có chương trình ưu đãi cuối tuần áp dụng định kỳ cho khách xuất vé vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Mức ưu đãi lên tới 10% trên giá vé đối với hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm.

Chương trình "Thứ 5 Rực Rỡ" cũng được triển khai định kỳ hàng tuần nhằm khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch du lịch và công tác. Hay như du khách đi cùng gia đình hoặc nhóm từ 4 người trở lên, đặt vé trong một giao dịch, sẽ được giảm 10% giá vé. Đối với nhóm 8 người, mức giảm sẽ lên đến 15% giá vé…

Tại Việt Nam, giá nhiều đường bay nội địa trong tháng 7 đã hạ so với hồi tháng 4.
Tại Việt Nam, giá nhiều đường bay nội địa trong tháng 7 đã hạ so với hồi tháng 4.

Đại diện BestPrice Travel cho biết, trong giai đoạn giá vé tăng cao trước đó, nhiều nhóm khách gia đình đã cân nhắc chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ. Tuy nhiên, ngay khi giá vé máy bay bắt đầu hạ nhiệt, lượng khách tìm hiểu thông tin và tỷ lệ chốt tour đã cải thiện khá nhanh, đặc biệt đối với các sản phẩm combo vé máy bay - khách sạn và các điểm đến biển.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - truyền thông Vietravel, nhận định giá vé máy bay giảm vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã tạo thêm động lực cho thị trường du lịch hè, đặc biệt với nhóm khách gia đình. Tại Vietravel, nhu cầu tìm kiếm và đặt dịch vụ đã tăng trong tuần qua. Phú Quốc, Phan Thiết, Hà Nội và Đà Nẵng là những điểm nội địa được lựa chọn nhiều.

Sự phục hồi của thị trường cũng kéo theo cuộc cạnh tranh sôi động giữa các điểm đến. Một số địa phương đã tiên phong liên kết giữa hàng không, lữ hành, lưu trú và dịch vụ trải nghiệm. Chẳng hạn như chương trình kích cầu 50.000 combo du lịch trên tuyến Hà Nội - Phú Quốc vừa được Công ty Lữ hành Việt và Sun Phu Quoc Airways công bố, tích hợp các dịch vụ từ vận chuyển, lưu trú đến vui chơi giải trí và MICE.

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty du lịch Thương mại Lữ hành Việt, sức cạnh tranh của điểm đến hiện nay phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng kết nối các thành phần trong hệ sinh thái du lịch thay vì từng dịch vụ riêng lẻ. “Du khách ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng, sự thuận tiện và giá trị nhận được”, ông Mạnh nói.

Phú Quốc kích cầu du lịch bằng cách liên kết giữa hàng không, lữ hành, lưu trú và dịch vụ trải nghiệm.
Phú Quốc kích cầu du lịch bằng cách liên kết giữa hàng không, lữ hành, lưu trú và dịch vụ trải nghiệm.

Không riêng Phú Quốc, làn sóng kích cầu đang lan rộng tại nhiều trung tâm du lịch trên cả nước. Vietnam Airlines dự kiến triển khai các mức giá vé ưu đãi đặc biệt trên các đường bay đi/đến Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp du lịch có thể xây dựng các gói sản phẩm trọn gói với chi phí hấp dẫn hơn, gia tăng giá trị cho du khách và nâng cao hiệu quả thu hút khách đến với địa phương.

Bên cạnh việc cung cấp chính sách ưu đãi, Vietnam Airlines sẽ phối hợp quảng bá các chương trình kích cầu và sản phẩm du lịch của địa phương, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong nước và quốc tế. Song song, Lâm Đồng chủ động phát triển các sản phẩm đường bộ, tour liên vùng và combo trọn gói nhằm duy trì sức hút của thị trường.

Tại Cần Thơ, các đơn vị lữ hành như Vietravel Cần Thơ, Saigon Tourist Cần Thơ, Công ty du lịch Nụ Cười Mê Kông, Lữ hành Vietluxtour Cần Thơ có các ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đi theo nhóm, nhất là các tour khởi hành từ Cần Thơ. Các ưu đãi nhóm áp dụng từ 3 đến 10 người, giảm trực tiếp từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy hành trình tour khách hàng lựa chọn.

Làn sóng kích cầu đang lan rộng tại nhiều trung tâm du lịch trên cả nước.
Làn sóng kích cầu đang lan rộng tại nhiều trung tâm du lịch trên cả nước.

Với các điểm đến và lưu trú, các gói sản phẩm, dịch vụ áp dụng đa dạng. Cantho Eco Resort giảm 15% vé tham quan, 10% dịch vụ lưu trú. Làng du lịch Mỹ Khánh giảm 50% vé tham quan cho khách đoàn khi đặt ăn theo set menu, miễn phí vé tham quan khi đặt dịch vụ lưu trú. Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection giảm 20% dịch vụ tại nhà hàng The Cafe. Khách sạn Victoria Cần Thơ giảm 15% dịch vụ ăn uống và spa…

Các địa phương khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ninh hay Vũng Tàu cũng đồng loạt tung ra các gói ưu đãi dành cho khách gia đình. Nhiều khách sạn giảm giá phòng từ 15 - 30% cho khách đặt sớm hoặc lưu trú dài ngày.

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