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Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt

N Nhật Dương

Dù có thời điểm đồng Yên trượt giá khiến thu nhập của lao động Việt Nam tại Nhật Bản giảm sút, song đây vẫn là thị trường thu hút đông đảo người Việt Nam sang làm việc, với hơn 28.400 lao động được đưa đi chỉ trong nửa đầu năm 2026...

Ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin về tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Kiên.
Ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin về tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Kiên.

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 66.311 lao động, đạt 59,2% kế hoạch năm (năm 2026, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 lao động).

Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường tiếp nhận, với 28.488 lao động, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với 28.205 lao động, đứng thứ 3 là Hàn Quốc 3.373 lao động, sau đó là Trung Quốc 1.946 lao động, Singapore 968 lao động, Hy Lạp 537 lao động và các thị trường khác.

Riêng với thị trường Nhật Bản, ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đánh giá số lượng lao động đưa đi vẫn đang tăng lên.

Theo thống kê, tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Nhật Bản khoảng 480.000 người, bao gồm thực tập sinh (khoảng 220.000 người), lao động đặc định, lao động kỹ thuật. Riêng lao động diện kỹ sư khoảng hơn 100.000 người, với thu nhập cao, có khả năng ở lại làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Hiện công dân Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản khoảng 680.000 người. Phía Nhật Bản cũng đang kỳ vọng tăng số lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này trong thời gian tới.

Dù số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài nửa đầu năm nay ở mức cao, song so với cùng kỳ năm ngoái, có sự sụt giảm khoảng 11,22% (6 tháng đầu năm 2025 đưa được 74.691 lao động).

Lý giải về điều này, tại họp báo chiều 19/6, ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết sự sụt giảm xuất phát từ nhiều yếu tố.

Đặc biệt, khi số lao động đưa đi được quyết định bởi các thị trường tiếp nhận lao động, nhất là tại các thị trường truyền thống giảm tuyển dụng. Điều này không chỉ xảy ra với lao động Việt Nam mà nhiều nước khác trong khu vực cũng đang đối mặt.

Bên cạnh đó, bất ổn chính trị, chiến tranh tại một số khu vực trên thế giới cũng ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lao động. Một số quốc gia có tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam trong vùng bị ảnh hưởng nên doanh nghiệp khó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn.

Mặt khác, dòng người ở các quốc gia bất ổn chính trị di cư vào các thị trường lao động trọng điểm nên các doanh nghiệp giảm tuyển dụng lao động.

Tình hình kinh tế ở các quốc gia khó khăn hơn cũng là yếu tố khiến người lao động có sự cân nhắc khi lựa chọn các thị trường đi làm việc.

Ông Giang lấy ví dụ, như thị trường Nhật Bản, đồng Yên trượt giá đến 150%, thu nhập giảm sút phần nào khiến thị trường này kém hấp dẫn với lao động Việt Nam. Dù vậy, số lượng lao động đưa đi vẫn dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận.

Không chỉ khó khăn từ các thị trường tiếp nhận, ông Giang cho biết việc sụt giảm số lao động đưa đi còn xuất phát từ chính yếu tố nội tại.

Hiện nguồn nhân lực đưa đi làm việc ở nước ngoài chịu cạnh tranh trực tiếp từ thị trường lao động trong nước. “Mức thu nhập của lao động trong nước ngày càng tăng. Các tập đoàn xây dựng đang chào tuyển những vị trí lao động phổ thông từ 15 - 17 triệu đồng/tháng, lao động kỹ thuật đến 30 triệu đồng. Điều này dẫn đến người lao động sẽ có sự so sánh mức lương khi làm việc trong nước với khi ra nước ngoài làm việc”, ông Giang dẫn chứng.

Theo ông Giang, thực tế, hiện người lao động trong nước cũng có nhiều lựa chọn hơn là có nguyện vọng ra nước ngoài làm việc như giai đoạn trước đây, nhất là khi thị trường lao động trong nước ngày càng hấp dẫn.

Dù có thách thức, nửa cuối năm 2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu đưa 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu đạt 150.000 lao động.

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