Nhiều trải nghiệm mới rộn ràng kích cầu thị trường du lịch

“Đổi trạng thái” đang trở thành một trong những từ khóa nổi bật của thị trường du lịch. Sau những áp lực, du khách mong muốn dành thời gian để tái tạo năng lượng, tận hưởng thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và có thêm nhiều trải nghiệm mới…

Ảnh minh họa.

UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án thí điểm phát triển mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản trong năm 2026. Theo phương án, mô hình du lịch trải nghiệm sẽ được triển khai tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn đặc khu.

Đến đây, du khách không chỉ tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao mà còn có thể trực tiếp thu hoạch thủy sản, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, thưởng thức hải sản ngay trên các nhà bè, chèo kayak, chèo SUP hay tắm biển... Địa phương sẽ xây dựng từ 8 - 10 nhà bè kiểu mẫu, được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từng bước hình thành sản phẩm du lịch xanh gắn với nuôi biển.

Ngày 27/6 vừa qua, tại Quần thể di tích Núi Bài Thơ và đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh "Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”. Sản phẩm được xây dựng theo mô hình trải nghiệm tổng hợp, du khách có thể tham quan đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Cung Khải Thánh, Cụm di tích lịch sử Núi Bài Thơ; tham gia nghi lễ dâng hương và tìm hiểu những giá trị lịch sử gắn với vùng đất Hồng Gai.

Bên cạnh đó là các trải nghiệm như tham quan gian hàng OCOP, làm nến, làm hương trầm, thưởng thức nhạc dân gian, trình diễn Việt phục, thiền trà, thiền chuông xoay và thiền hoa đăng tại Bảo Hải Linh Thông Tự... Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm mang đến hành trình khám phá đa giác quan, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, tín ngưỡng và trải nghiệm thực tế.

Việc đưa sản phẩm mới vào khai thác được đánh giá là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch, bên cạnh các sản phẩm thế mạnh như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Thay vì chỉ tham quan di tích, du khách có thêm cơ hội trải nghiệm văn hóa, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Tương tự, sau thời gian nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, ngày 1/7 tới, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức chuỗi hoạt động công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc với chủ đề “Mường Cốc - Chạm vào bình yên”.

Mường Cốc thuộc xã Mỹ Đức, cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km. Không chỉ sở hữu cảnh quan tự nhiên đặc sắc, Mường Cốc còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mường cũng như hệ sinh thái trải nghiệm khá hoàn chỉnh với 6 thôn vùng lõi du lịch cộng đồng. Cùng với đó là 7 homestay, 4 farmstay nòng cốt; 8 cung đạp xe khám phá bản Mường; 2 cung trekking thiên nhiên và dược liệu; 8 chương trình tour trải nghiệm...

Mường Cốc thuộc xã Mỹ Đức, cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km.

Điểm đến còn xây dựng Mường Cốc Refill Station - mô hình tiếp nước miễn phí đầu tiên hướng tới Net Zero; hệ thống mã QR tích hợp bản đồ số, chương trình tour và thông tin đặt dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Cùng với việc công bố điểm đến, Mường Cốc chính thức giới thiệu 18 hành trình trải nghiệm phục vụ nhiều phân khúc du khách, từ du lịch học đường, MICE đến du lịch chuyên đề. Nổi bật là chuỗi hoạt động “Một ngày làm người Mường”, mang đến cho du khách cơ hội mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm mô hình VAC tại farmstay, tham gia workshop nấu cơm lam, chuẩn bị mâm cỗ lá Mường...

Du khách còn được ngâm chân lá thuốc, thưởng trà thảo mộc tại Trạm Chill Thung Cánh Farmstay; học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường, chơi trò chơi dân gian, tham gia Đêm Mo Mường, trồng cây thuốc Nam theo chương trình “Leave a Green Footprint”...

Bên cạnh các sản phẩm tại chỗ, Mường Cốc còn phát triển nhiều tuyến liên kết như Quảng Phú Cầu - Mường Cốc, Mường Cốc - chùa Hương, Mường Cốc - Cúc Phương, Mường Cốc - Mai Châu, Mường Cốc - Pù Luông cùng các cung xe đạp liên thôn và các tuyến trekking hồ Bai Bó, đồi thuốc Nam, làng quê bán sơn địa.

Cùng với việc công bố điểm đến, Mường Cốc chính thức giới thiệu 18 hành trình trải nghiệm.

Tại TP.HCM, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên các trải nghiệm bản địa thay vì chỉ tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, phát triển sản phẩm du lịch đêm đang trở thành hướng đi quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo thêm sức sống cho điểm đến.

Tại khu vực biển Thùy Vân, UBND phường Tam Thắng (Vũng Tàu) luôn duy trì chương trình "Âm nhạc đường phố" vào các tối cuối tuần để thu hút du khách đến vui chơi, giải trí. Ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Công ty TNHH Nét Xưa, chủ đầu tư dự án âm nhạc đường phố tại phường Tam Thắng, chia sẻ: "Du khách ngày càng yêu thích những không gian mở, gần gũi với cộng đồng và phản ánh được bản sắc địa phương.

Những chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên sẽ tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn vào buổi tối, qua đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, mua sắm và lưu trú", ông Phương nói.

Theo UBND phường Tam Thắng, khu vực Công viên Thùy Vân sẽ được tổ chức thêm nhiều hoạt động như triển lãm tranh, giới thiệu sách, giao lưu âm nhạc, biểu diễn thể thao cộng đồng và các khu kiosk giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Đáng chú ý, đơn vị tổ chức còn đề xuất xây dựng lễ hội diều nghệ thuật kết hợp cuộc thi vẽ tranh trên diều. Các tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày, đấu giá gây quỹ cho hoạt động xã hội và trình diễn trên bãi biển.

Du khách ngày càng yêu thích những không gian mở, gần gũi với cộng đồng và phản ánh được bản sắc địa phương.

Theo Nghiên cứu về Xu hướng Du lịch Toàn cầu (GTI) năm 2026 của Visa, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo nghiên cứu này, nhiều du khách đang không ngừng lên kế hoạch khám phá những trải nghiệm độc đáo và theo đuổi đam mê của mình.

Trong đó, khám phá ẩm thực và văn hóa bản địa là ưu tiên hàng đầu của 37% du khách khi lên lịch trình chuyến đi. Tỷ lệ này vượt trội so với mức trung bình 29% trên toàn cầu. Nghiên cứu cũng cho thấy, trung bình cứ 4 du khách thì có 1 người lên đường vì sức hút từ các sự kiện giải trí và thể thao, các lễ hội địa phương hoặc các trải nghiệm đậm bản sắc…

Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện rõ nét qua nhu cầu tìm kiếm tour trải nghiệm món ăn địa phương, khu phố văn hóa và dịch chuyển ra khỏi trung tâm đô thị lớn. Trong đó, các thành phố biển đang là những điểm đến được yêu thích, bên cạnh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.