Nhu cầu dầu của Trung Quốc được dự báo giảm trong năm nay

Nhu cầu dầu của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có thể sẽ giảm 600.000 thùng/ngày trong năm 2026 - theo dự báo của Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc Sinopec.
Một đại diện của Sinopec nói rằng những nguyên nhân chính dẫn tới dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc giảm bao gồm tác động của cuộc chiến Mỹ - Iran và sự gia tăng của các phương tiện chạy bằng điện.
Phát biểu tại một sự kiện của ngành dầu khí ở Singapore vào ngày 9/9, bà Fairy Wang - Phó chủ tịch của viện nghiên cứu nói trên - cho biết: "Chúng tôi ban đầu đã kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ tăng từ 300.000-500.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, nhưng hiện tại, sau khi cuộc chiến tranh xảy ra, nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm rất nhanh chóng."
Sự sụt giảm nhu cầu dầu được dự báo này đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ đối với Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này liên tục tăng. Xu hướng phát triển nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ pin đang làm giảm nhu cầu của Trung Quốc đối với các loại nhiên liệu truyền thống. Tháng trước, Chủ tịch Sinopec, ông Hou Qijun, nhận định nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh vào năm ngoái, sớm hơn so với các dự báo trước đó.
Kể từ khi xung đột quân sự ở Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã thành công trong việc giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu hàng tháng, góp phần kiềm chế đà tăng của giá dầu toàn cầu. Một phần khả năng của Trung Quốc trong việc cắt giảm nhập khẩu dầu đến từ việc nước này đã xây dựng được một lượng lớn dự trữ dầu thô từ trước đó.
“Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã đóng góp khoảng 50-70% vào tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu mỗi năm. Nhưng hiện tại, chúng ta cần chấp nhận một nền kinh tế lớn hơn nhưng gần như không còn tăng trưởng về tiêu thụ dầu nữa, nhất là đối với Trung Quốc” - bà Wang nói.
Nhu cầu xăng của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 8,7% xuống còn 149 triệu tấn trong năm nay, trong khi tiêu thụ dầu diesel được dự báo sẽ giảm 11,4% xuống còn 164 triệu tấn - theo số liệu từ viện nghiên cứu.
Một phần của sự suy giảm nhu cầu này là do người tiêu dùng Trung Quốc cắt giảm việc đi lại hoặc chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng vì giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, những dịch chuyển này chỉ chiếm khoảng 30% nhu cầu bị mất, và phần giảm đó có thể phục hồi nếu giá xăng dầu giảm trở lại.
Trái lại, phần nhu cầu xăng dầu giảm do bị thay thế bởi các phương tiện giao thông chạy điện có khả thể sẽ là vĩnh viễn.
Việc các dòng xe tải hạng nặng chạy bằng điện ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc cũng đang dẫn tới suy giảm nhu cầu dầu diesel. Tỷ lệ xe tải điện trong tổng doanh số bán xe tải hạng nặng ở nước này đã tăng từ khoảng 20% vào đầu năm lên hơn 40% vào tháng 7 và tháng 8, và có thể đạt 50% cho cả năm - theo bà Wang.
Sự suy giảm nhanh chóng của nhu cầu nhiên liệu vận tải đang gây áp lực lên ngành lọc dầu của Trung Quốc. Khối lượng chế biến dầu thô dự được dự sẽ giảm khoảng 5,4% xuống còn khoảng 700 triệu tấn trong năm nay - bà Wang cho biết.
Trái phiếu do các tập đoàn như Alphabet và Amazon phát hành chiếm hơn 1/4 tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng franc Thụy Sỹ từ đầu năm đến nay…
Trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã mở một chiến dịch gây áp lực công khai nhằm thúc đẩy đồng yên Nhật Bản tăng giá...
Trung tâm công nghệ bồi đắp dự kiến được trang bị hệ thống máy in 3D kim loại cùng các thiết bị hỗ trợ, hướng tới phục vụ nhu cầu sản xuất, sửa chữa và phục hồi thiết bị trong ngành dầu khí - năng lượng Việt Nam…
Xung đột tại Trung Đông, nhu cầu từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và đồng USD suy yếu đang đẩy giá hàng hóa tăng mạnh, đe dọa đảo ngược xu hướng hạ nhiệt của lạm phát toàn cầu…
Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đa số chuyên gia dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và trong suốt thời gian còn lại của năm nay...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...