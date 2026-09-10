Nhu cầu dầu của Trung Quốc được dự báo giảm trong năm nay

Sự sụt giảm nhu cầu dầu được dự báo này đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ đối với Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này liên tục tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Nhu cầu dầu của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có thể sẽ giảm 600.000 thùng/ngày trong năm 2026 - theo dự báo của Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc Sinopec.

Một đại diện của Sinopec nói rằng những nguyên nhân chính dẫn tới dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc giảm bao gồm tác động của cuộc chiến Mỹ - Iran và sự gia tăng của các phương tiện chạy bằng điện.

Phát biểu tại một sự kiện của ngành dầu khí ở Singapore vào ngày 9/9, bà Fairy Wang - Phó chủ tịch của viện nghiên cứu nói trên - cho biết: "Chúng tôi ban đầu đã kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ tăng từ 300.000-500.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, nhưng hiện tại, sau khi cuộc chiến tranh xảy ra, nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm rất nhanh chóng."

Sự sụt giảm nhu cầu dầu được dự báo này đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ đối với Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này liên tục tăng. Xu hướng phát triển nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ pin đang làm giảm nhu cầu của Trung Quốc đối với các loại nhiên liệu truyền thống. Tháng trước, Chủ tịch Sinopec, ông Hou Qijun, nhận định nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh vào năm ngoái, sớm hơn so với các dự báo trước đó.

Kể từ khi xung đột quân sự ở Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã thành công trong việc giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu hàng tháng, góp phần kiềm chế đà tăng của giá dầu toàn cầu. Một phần khả năng của Trung Quốc trong việc cắt giảm nhập khẩu dầu đến từ việc nước này đã xây dựng được một lượng lớn dự trữ dầu thô từ trước đó.

“Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã đóng góp khoảng 50-70% vào tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu mỗi năm. Nhưng hiện tại, chúng ta cần chấp nhận một nền kinh tế lớn hơn nhưng gần như không còn tăng trưởng về tiêu thụ dầu nữa, nhất là đối với Trung Quốc” - bà Wang nói.

Nhu cầu xăng của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 8,7% xuống còn 149 triệu tấn trong năm nay, trong khi tiêu thụ dầu diesel được dự báo sẽ giảm 11,4% xuống còn 164 triệu tấn - theo số liệu từ viện nghiên cứu.

Một phần của sự suy giảm nhu cầu này là do người tiêu dùng Trung Quốc cắt giảm việc đi lại hoặc chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng vì giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, những dịch chuyển này chỉ chiếm khoảng 30% nhu cầu bị mất, và phần giảm đó có thể phục hồi nếu giá xăng dầu giảm trở lại.

Trái lại, phần nhu cầu xăng dầu giảm do bị thay thế bởi các phương tiện giao thông chạy điện có khả thể sẽ là vĩnh viễn.

Việc các dòng xe tải hạng nặng chạy bằng điện ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc cũng đang dẫn tới suy giảm nhu cầu dầu diesel. Tỷ lệ xe tải điện trong tổng doanh số bán xe tải hạng nặng ở nước này đã tăng từ khoảng 20% vào đầu năm lên hơn 40% vào tháng 7 và tháng 8, và có thể đạt 50% cho cả năm - theo bà Wang.

Sự suy giảm nhanh chóng của nhu cầu nhiên liệu vận tải đang gây áp lực lên ngành lọc dầu của Trung Quốc. Khối lượng chế biến dầu thô dự được dự sẽ giảm khoảng 5,4% xuống còn khoảng 700 triệu tấn trong năm nay - bà Wang cho biết.