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Những doanh nghiệp sở hữu nhiều vệ tinh nhất thế giới, SpaceX dẫn đầu

Đ Đức Anh

SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...

Những doanh nghiệp sở hữu nhiều vệ tinh nhất thế giới, SpaceX dẫn đầu

Dựa trên dữ liệu từ AEI Space Data Navigator, đồ họa thông tin dưới đây gồm những doanh nghiệp tư nhân và tổ chức nhà nước sở hữu nhiều vệ tinh nhất thế giới.

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Theo đó, SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành, hiện sở hữu 10.262 vệ tinh, chủ yếu thuộc mạng internet vệ tinh Starlink. Quy mô này cho thấy vị thế áp đảo của SpaceX trên quỹ đạo.

Số vệ tinh của công ty cao gấp hơn 16 lần OneWeb, đơn vị vận hành đứng thứ hai trong danh sách với 632 vệ tinh. Starlink hiện là mạng internet vệ tinh lớn nhất thế giới tính theo số vệ tinh đã được triển khai trên quỹ đạo, phục vụ kết nối internet băng rộng tại nhiều khu vực trên toàn cầu.

Sau SpaceX và OneWeb, các chủ sở hữu vệ tinh lớn khác gồm Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) với 285 vệ tinh, quân đội Mỹ với 244 vệ tinh, quân đội Trung Quốc với 168 vệ tinh và Planet Labs với 144 vệ tinh. Quân đội Nga có 107 vệ tinh, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) có 90 vệ tinh, Iridium có 80 vệ tinh và Globalstar có 26 vệ tinh. Ngoài ra, nhóm các chủ sở hữu khác chiếm tổng cộng 3.409 vệ tinh.

Những con số trên phản ánh sự dịch chuyển lớn trong ngành không gian. Nếu như trước đây, hạ tầng trên quỹ đạo chủ yếu do các chính phủ, quân đội và cơ quan vũ trụ quốc gia dẫn dắt, thì giờ đây mạng lưới vệ tinh thương mại đang giữ vai trò ngày càng lớn.

Theo thống kê trong đồ thị, mạng lưới vệ tinh thương mại hiện có quy mô lớn hơn khoảng 12 lần so với mạng lưới của các doanh nghiệp và tổ chức được chính phủ hậu thuẫn.

Sự bùng nổ của Starlink cho thấy hạ tầng không gian đang bước vào giai đoạn mới, trong đó doanh nghiệp tư nhân không chỉ tham gia mà còn trực tiếp định hình tương lai của quỹ đạo Trái Đất.

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