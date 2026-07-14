Những quyết định chính xác trong phòng mổ tim mạch

Tháng 6/2026 đánh dấu một mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam. Tại Cơ sở Linh Đàm - Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá thành công lỗ thông liên nhĩ cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi dưới tuần hoàn ngoài cơ thể.
Người bệnh vào phòng mổ với chẩn đoán mang dị tật thông liên nhĩ - một căn bệnh tim bẩm sinh nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến suy tim, tăng áp động mạch phổi. Trước đây, để giải quyết tổn thương này, các bác sĩ phải thực hiện cuộc đại phẫu mổ mở, với đường rạch dài giữa ngực. Phương pháp truyền thống đi kèm nguy cơ mất máu lớn, nhiễm trùng xương ức, thời gian hồi sức kéo dài và đặc biệt là vết sẹo suốt đời.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược đã quyết định phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Toàn bộ thao tác phức tạp bên trong buồng tim chỉ được tiếp cận qua các lỗ trocart siêu nhỏ ở thành ngực bên. Tổn thương được giải quyết triệt để nhưng cấu trúc lồng ngực hoàn toàn được bảo tồn. Kết quả vượt trội thấy rõ khi cuộc mổ không để lại sẹo dài, giữ nguyên tính thẩm mỹ tuyệt đối cho bệnh nhân.
Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), thành công trên là kết quả của một quá trình chuyển giao công nghệ nghiêm túc, một chiến lược đào tạo nguồn nhân lực bài bản mà ở đó, các chuyên gia gạo cội đã truyền lửa, “cầm tay chỉ việc” để thế hệ bác sĩ trẻ tự tin tiếp quản và vận hành trơn tru những kỹ thuật y học phức tạp nhất.
Tương tự, TS.BS. Đoàn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, mới đây thông tin về trường hợp nam bệnh nhân tên T., có tiền sử bệnh van động mạch chủ nặng kèm nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp. Năm tháng trước khi nhập viện, ông đã được thay van động mạch chủ sinh học tại một cơ sở y tế ngoài hệ thống Vinmec.
Khoảng 2 tháng sau phẫu thuật, người bệnh bắt đầu mệt mỏi, khó thở khi gắng sức nhưng không xuất hiện cơn đau ngực dữ dội - dấu hiệu thường gặp của hội chứng động mạch chủ cấp. Một tuần trước khi nhập viện, tình trạng khó thở tăng rõ khiến ông phải tái khám. Kết quả cho thấy người bệnh bị phình lóc động mạch chủ type A kèm suy tim, phân suất tống máu chỉ khoảng 30%.
“Thách thức lớn nhất là ca phẫu thuật cấp cứu được thực hiện trên người bệnh đã từng thay van tim trước đó. Việc phải mổ lại chỉ sau thời gian ngắn làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng và tử vong trong phẫu thuật, do các cấu trúc trong lồng ngực đã hình thành tình trạng dính phức tạp sau lần can thiệp trước”, bác sĩ Dũng cho biết.
Sau khi tiếp cận động mạch chủ, ê-kíp ghi nhận động mạch chủ lên đã phình khoảng 7 cm, đường lóc tách kéo dài sát quai động mạch chủ. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Ngay trong phòng mổ, ê-kíp quyết định chủ động thắt lỗ vành phải, đồng thời bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành phải bằng đoạn tĩnh mạch hiển đảo chiều để tái lập dòng máu nuôi cơ tim.
Sau hơn 2 giờ sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, tim người bệnh đập trở lại ổn định. Siêu âm thực quản ngay tại phòng mổ cho thấy van sinh học hoạt động tốt, chức năng tim được bảo tồn, không ghi nhận bất thường đáng kể.
Theo TS.BS Đoàn Đức Dũng, mỗi trường hợp lóc tách động mạch chủ đều có đặc điểm tổn thương riêng, đòi hỏi chiến lược điều trị được cá thể hóa. Việc đánh giá tổn thương ngay trong phẫu thuật và lựa chọn phương án xử trí phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế biến chứng và tối ưu kết quả điều trị.
Trường hợp khác là một bệnh nhi. Theo tin từ Bệnh viện Tim Hà Nội, bé trai tại Phú Thọ sinh non tháng ở tuần thứ 31 của thai kỳ, chỉ nặng 1,5kg. Ngay sau khi chào đời, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hà Nội cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh.
Trước ca bệnh đặc biệt này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn để đánh giá toàn diện mức độ phức tạp, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ của từng phương án điều trị. PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết nếu chỉ hồi sức tim phổi mà không phẫu thuật thì chắc chắn cháu bé sẽ không qua khỏi do tổn thương tim phức tạp. Do đó, Hội đồng chuyên môn thống nhất phẫu thuật là lựa chọn bắt buộc.
Phương án chia ca mổ thành hai giai đoạn không khả thi bởi trẻ bị hẹp đồng thời cả eo và quai động mạch chủ. Vì vậy, giải pháp duy nhất là sửa chữa toàn bộ các tổn thương trong một lần phẫu thuật và phải sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.
Tại Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên năm 2026 với chủ đề "Tiên phong Công nghệ - Đột phá Lâm sàng - Khởi tạo Kỷ nguyên Tim mạch Mới", GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh, tim mạch là một chuyên ngành đặc biệt bởi "mỗi giây có thể quyết định sự sống; mỗi milimet trong lòng mạch có thể làm thay đổi tiên lượng; mỗi quyết định điều trị đúng đắn có thể mở ra cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh".
Theo Thứ trưởng, sự phát triển của chuyên ngành tim mạch không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật của một bệnh viện mà còn thể hiện năng lực khoa học, năng lực đổi mới sáng tạo và chiều sâu nhân văn của cả hệ thống y tế. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành tim mạch Việt Nam tập trung vào 3 định hướng lớn trong thời gian tới.
Trước hết là chuyển mạnh từ điều trị sang dự phòng theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Thứ hai là phát triển tim mạch chuyên sâu trên nền tảng chuẩn hóa, an toàn và chất lượng, bảo đảm mọi kỹ thuật cao đều được triển khai với quy trình chuẩn, dữ liệu chuẩn và đánh giá hiệu quả rõ ràng. Thứ ba là đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các nghiên cứu do người Việt Nam chủ trì, sử dụng dữ liệu Việt Nam để giải quyết các vấn đề sức khỏe của người Việt Nam.
Có thể thấy, sức mạnh của ngành tim mạch Việt Nam trong kỷ nguyên mới không nằm ở sự phát triển riêng lẻ của từng đơn vị, mà nằm ở khả năng cùng nhau tạo nên một mạng lưới chuyên môn mạnh, hiện đại, nhân văn và phụng sự nhân dân. Do đó, các đơn vị từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng hướng dẫn chuyên môn, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, cập nhật khuyến cáo quốc tế, chuẩn hóa thực hành lâm sàng và mở rộng hợp tác quốc tế.
Chiều 12/7, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc thông tin hiện tại bệnh viện vẫn đang điều trị tích cực cho một du khách Ấn Độ gặp sự cố lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc. Trường hợp này nạn nhân bị nặng, còn có bệnh lý tim mạch phức tạp…
Một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn vừa công bố kết quả gây chấn động: các viên uống dầu cá omega-3 không cải thiện trí nhớ hay làm chậm những biến đổi não bộ liên quan đến bệnh Alzheimer...
Vaccine và sinh phẩm y tế đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành dược Việt Nam. Với nền tảng tiêu thụ hàng chục triệu liều mỗi năm cho y tế công cộng và đà tăng trưởng của khối dịch vụ, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các dòng sản phẩm cao cấp…
Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam từ 2028.
Một loạt kết quả kiểm nghiệm tại châu Âu cho thấy phần lớn sản phẩm từ các nền tảng thời trang nhanh như Shein, Temu hay AliExpress chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Trong bối cảnh lượng hàng giá rẻ nhập khẩu tăng bùng nổ, Liên minh châu Âu (EU) đang siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...