Ninh Bình đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải đô thị

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND nhằm phát triển đồng bộ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bền vững...

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Quy hoạch tập trung vào việc tối ưu hóa các công trình hiện hữu, đồng thời lên phương án phân kỳ đầu tư cho hàng loạt dự án trọng điểm từ nay đến năm 2030.

​Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đang vận hành song song hai mô hình tập trung và phân tán.

Ở quy mô tập trung, Nhà máy xử lý nước thải Ninh Phong tại phường Nam Hoa Lư có công suất thiết kế lớn nhất với 15.000m3/ngày đêm, hiện đang xử lý bình quân 6.500m3/ngày đêm cho phần lớn các xã, phường thuộc khu vực trung tâm.

Tại thành phố Phủ Lý cũ, các trạm Quy Lưu và Thanh Châu cũng đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động. Riêng trạm xử lý Bắc Châu Giang đã hoàn thiện đầu tư và đang chuẩn bị các công tác để đưa vào vận hành chính thức.

Đối với mô hình phân tán, các trạm xử lý cục bộ tại khu Đông Đáy II, Hòa Mạc hay các khu nhà ở tại Duy Tiên, Kim Bảng đang đảm nhận vai trò giải quyết nguồn nước thải phát sinh nội khu.

Mục tiêu chiến lược xử lý nước thải đô thị Ninh Bình đến 2030 (Theo Kế hoạch số 246/KH-UBND)

​Trong ngắn hạn, tỉnh tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án chuyển tiếp quy mô lớn. Dự kiến ngay trong năm 2026, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tại xã Phát Diệm thuộc huyện Kim Sơn (cũ) với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng sẽ được đưa vào hoạt động.

Tiếp đó, trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu đô thị Đại học Nam Cao với công suất 19.000m3/ngày đêm dự kiến hoàn thành vào năm 2027, tạo tiền đề nâng cấp toàn bộ công suất khu vực Bắc Châu Giang lên mức 25.000m3/ngày đêm vào năm 2028.

​Chiến lược phân bổ danh mục đầu tư giai đoạn 2026–2030 được tỉnh phân chia rõ rệt theo cấp độ phát triển của từng đô thị.

Cụ thể, tại các đô thị trung tâm và khu vực dự kiến đạt loại II, dòng vốn lớn sẽ được ưu tiên cho dự án cải tạo hạ tầng thoát nước mưa và xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung tại đô thị Nam Định mở rộng với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.995 tỷ đồng. Các vùng đô thị mở rộng như Hoa Lư, Tam Điệp hay khu vực phường Duy Tân cũng được định hướng các gói đầu tư từ vài trăm tỷ đồng để xây dựng mạng lưới cống bao và trạm xử lý công suất lớn.

​Đối với các địa phương mang tính chất đô thị vệ tinh đang trong lộ trình nâng cấp lên phường hoặc đô thị loại III giai đoạn 2026–2027 và tầm nhìn đến 2030, hạ tầng nước thải cũng được đầu tư đón đầu. Các xã như Yên Mô, Vụ Bản, Gia Vân, Tân Minh, Cổ Lễ đều có tên trong danh mục xây mới nhà máy tập trung hoặc cải tạo mương rãnh thoát nước với quy mô ngân sách được duyệt từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Toàn bộ số liệu về vị trí, quy mô và tổng vốn đầu tư cụ thể của các dự án này sẽ tiếp tục được các cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế và chuẩn xác hóa nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với quy hoạch thực tiễn của từng địa phương.