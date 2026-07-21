Ông Andy Burnham trở thành Thủ tướng mới của Anh

Vào ngày 20/7, ông Andy Burnham - một chính trị gia của Công Đảng Anh - chính thức trở thành vị thủ tướng thứ bảy của nước này trong vòng một thập kỷ trở lại đây...

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham - Ảnh: Xinhua.

Ông nhậm chức với lời hứa sẽ tái định hình nền chính trị và mang lại một mô hình kinh tế mới cho đất nước.

Trước sự chứng kiến của hàng chục người ủng hộ bên ngoài văn phòng và nơi ở của thủ tướng Anh tại số 10 Downing Street, ông Burnham cam kết trong thời gian từ nay đến cuối năm sẽ đưa ra các biện pháp trước mắt và một kế hoạch dài hạn để cải thiện mức sống cho người dân Anh.

Trong bài phát biểu, tân Thủ tướng tập trung vào các vấn đề trong nước, nhằm mang lại hy vọng cho một quốc gia đã phải đương đầu với giá cả leo thang và tăng trưởng kinh tế yếu ớt trong nhiều năm qua. Ông không đề cập đến các vấn đề đối ngoại, cho thấy sự ưu tiên của ông là giải quyết các vấn đề nội bộ trước tiên.

Một trong những quyết định đầu tiên của ông Burnham là bổ nhiệm ông John Healey, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, vào vị trí Bộ trưởng Tài chính. Đây là một động thái bất ngờ, xét tới việc Healey từng từ chức dưới thời cựu Thủ tướng Keir Starmer để phản đối sự cứng nhắc của Bộ Tài chính. Ông Healey, 66 tuổi, đã từ chức khỏi chính phủ của ông Starmer vào tháng trước, sau khi cáo buộc ông Starmer không đầu tư đủ cho quốc phòng.

Ông Burnham cam kết sử dụng nhiệm kỳ của mình như một "công tắc ngắt mạch cho nước Anh", lập luận rằng cần có một mô hình mới để tái thiết đất nước, vốn đã gặp phải nhiều thách thức cả về kinh tế và chính trị từ cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016.

Giới quan sát nhận định ông Burnham phải đối mặt với một danh sách dài các vấn đề cần giải quyết, từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở mức cao đến các công ty tiện ích hoạt động kém hiệu quả. Nhà lãnh đạo mới của nước Anh cho biết ưu tiên đầu tiên của ông là giải quyết vấn đề vô gia cư.

Các nhà lập pháp trong Công Đảng hoan nghênh việc ông Burnham bổ nhiệm ông Healey vào ghế Bộ trưởng Tài chính, cho rằng động thái này sẽ gửi tín hiệu đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Anh nghiêm túc về vấn đề đầu tư cho quốc phòng.

Họ cũng ủng hộ việc tân Thủ tướng giữ nguyên Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood - một lựa chọn nhằm tạo điều kiện tiếp tục các cải cách để kiểm soát nhập cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng Năng lượng và cựu thủ lĩnh Công Đảng Ed Miliband, người từng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Burnham không đề cập đến người tiền nhiệm Starmer trong bài phát biểu của mình, thay vào đó tập trung trình bày về cách thức mà ông dự kiến sẽ mang lại sự thay đổi. Nhưng ông thừa nhận rằng một số chương trình của mình sẽ cần thời gian để mang lại kết quả.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, ít chi tiết về chính sách, ông Burnham cho biết sau vài tháng nữa, ông sẽ công bố một kế hoạch dài hạn cho thập kỷ tới, đồng thời tái khẳng định cam kết xây dựng thêm nhà ở công cộng và tìm cách giảm bớt chi tiêu phúc lợi để tăng chi tiêu quốc phòng. Các đảng đối lập cho rằng ông Burnham sẽ cần phải thắng một cuộc bầu cử quốc gia để tập trung được quyền lực nhằm thực hiện các kế hoạch đó.

Vị tân Thủ tướng cho biết ông sẽ tuân thủ các quy tắc tài khóa của chính quyền tiền nhiệm, nhưng sẽ linh hoạt trong khuôn khổ các quy tắc đó. Phản ứng với tuyên bố này, đồng bảng Anh đã giảm giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng trong phiên ngày 20/7.