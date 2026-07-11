Pepsico đầu tư dự án FDI hơn 300 triệu USD vào Tây Ninh

Ngày 10/7, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Đây là nhà máy thứ 6 trong mạng lưới sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam, bên cạnh các cơ sở tại Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai, Hóc Môn và Cần Thơ.

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Nhà máy Suntory PepsiCo có diện tích 20 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, là máy có quy mô lớn và hiện đại nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam; đồng thời là một trong những nhà máy lớn nhất trong hệ thống Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á về năng lực sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhận định sự hiện diện của nhà máy sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dự án còn góp phần tạo việc làm cho lao động có tay nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà máy Suntory PepsiCo ngày 10/7

Ông Lê Văn Hẳn khẳng định chính quyền Tây Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Suntory PepsiCo tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Với công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm, nhà máy dự kiến tạo khoảng 3.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi cung ứng địa phương. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo nhằm giảm tác động đến môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Chia sẻ với báo chí bên lề buổi lễ khánh thành, ông Eugene Willemsen, Giám đốc Điều hành Khối Đồ uống quốc tế và Phó Chủ tịch Điều hành PepsiCo toàn cầu, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng vật chất và hạ tầng số. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp quốc tế triển khai những dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Ông Eugene Willemsen cho biết nhà máy tại Tây Ninh được xây dựng theo định hướng tự động hóa cao, số hóa toàn diện và sử dụng các thiết bị hiện đại nhất trong hệ thống của doanh nghiệp. Cùng với việc đầu tư công nghệ, doanh nghiệp cũng kỳ vọng góp phần phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động địa phương, đồng thời tận dụng nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam để vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Đại diện lãnh đạo Suntory PepsiCo trao đổi với báo chí bên lề lễ khánh thành nhà máy tại Tây Ninh

Bên trong nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh Bên trong nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh

Bên trong nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh