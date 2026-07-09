Phát triển ngành dầu khí phải gắn chặt với phát triển kinh tế

Tại Phiên họp thứ 4 diễn ra vào sáng 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Theo tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về năng lượng; bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên, chủ quyền quốc gia.
Đồng thời, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền, tránh lợi ích cục bộ của các bộ, ngành.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, việc xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) bảo đảm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng, trong đó ngành dầu khí đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn đến năm 2030.
Dự thảo luật có 12 chương, 62 điều, được soạn thảo trên cơ sở kế thừa các điều khoản tiến bộ của Luật Dầu khí năm 2022, gồm 5 nhóm chính sách là hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân quyền, giao quyền trong thẩm định, phê duyệt các bước triển khai điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí;
Bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí và hoạt động dầu khí; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quy định về ưu đãi đầu tư trong hoạt động dầu khí;
Quy định cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm: dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi; quy định khung cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ các-bon trong hoạt động dầu khí.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và mục tiêu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dầu khí.
Về phạm vi điều chỉnh và một số nội dung lớn được bổ sung tại dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, không chồng chéo, chồng lấn sang phạm vi điều chỉnh của các luật khác.
Đồng thời, quy định rõ ràng, khả thi, hàm lượng quy định hợp lý, bảo đảm tính linh hoạt khi áp dụng trên thực tiễn.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ cơ sở đề xuất phân cấp, phân quyền, giao quyền. Làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm, nội dung hoạt động quản lý của Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí; đặc biệt là làm rõ vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả…
Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết để bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các bên liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến.
Cần đặc biệt lưu ý thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 70-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam.
Việc phát triển ngành dầu khí phải gắn chặt với phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế; bảo đảm lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia….
Nghiên cứu chuyển đổi từ cơ chế ưu đãi đầu tư sang cạnh tranh toàn cầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, giao quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho doanh nghiệp; mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực mới... nhằm hoàn thành Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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