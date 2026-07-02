Hà Nội: 18 loại hình sản xuất, kinh doanh phải quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi
HHằng Anh
Chọn cỡ chữ
Theo danh mục được HĐND Thành phố Hà Nội ban hành, có 13 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải và 5 loại hình phải quan trắc bụi, khí thải...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban
hành Công văn số 3124/UBND-NNMT về việc triển khai Nghị quyết số
61/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI THỰC HIỆN
QUAN TRẮC
Tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải gồm 13
loại.
Cụ thể như: sản xuất thủy tinh (trừ loại hình chỉ sử dụng
nhiên liệu điện, khí, dầu DO đồng thời không có công đoạn tinh chế silic); sản
xuất kim loại (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: cán; kéo; đúc từ phôi nguyên
liệu); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc
có sử dụng nguyên liệu tái chế); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công
nghiệp), phân bón hóa học (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: nghiền; phối trộn; ép viên; xử lý bề mặt (làm bóng); sấy, làm nguội; sang chiết; đóng gói)...
Danh mục cũng có các loại hình sản xuất vải, sợi, dệt may
(có một trong các công đoạn: nhuộm; giặt mài; nấu sợi); sản xuất da (có công đoạn
thuộc da); thuộc da; dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
rắn công nghiệp thông thường; dịch vụ tái chế, xử lý chất thải nguy hại; hoạt động
nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Theo Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, từ ngày 01/7/2026, áp dụng mức lưu lượng xả nước thải, bụi, khí thải công nghiệp bằng 0,9 lần mức lưu lượng tương ứng theo quy định của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ đối với từng đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục.
Bắt đầu từ năm 2031, áp dụng mức lưu lượng xả nước thải, bụi, khí thải công nghiệp bằng 0,8 lần mức lưu lượng tương ứng theo quy định của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ với từng đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục.
Sản xuất sản phẩm có công đoạn mạ kim loại; sản xuất pin, ắc
quy (có một trong các công đoạn: sản xuất điện cực, bản cực; sản xuất, pha chế
chất điện phân; sản xuất phần tử pin (cell pin)); chế biến mủ cao su; sản xuất
tinh bột sắn, bột ngọt. Sản xuất bia, nước giải khát có gas, rượu (trừ chỉ pha
chế rượu từ cồn).
Các loại hình chế biến thủy sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia
cầm; chăn nuôi gia súc (trong trường hợp nước thải nhập cùng nước thải công
nghiệp); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị quang học (có một
trong các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất
độc; gia công, sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã
qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài);…
cũng thuộc danh mục này
Đối với bụi và khí thải, danh mục các loại hình sản xuất,
kinh doanh dịch vụ phải thực hiện quan trắc bao gồm: sản xuất gang, thép, luyện
kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ
khí công nghiệp), phân bón vô cơ và hóa chất ni tơ (trừ phối trộn, sang chiết,
đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết);
Bên cạnh đó là loại hình tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; sản xuất xi măng…
RÀ SOÁT, CẬP NHẬT DANH SÁCH CƠ SỞ, XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM HOÀN
THÀNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC
Trong công văn triển khai Nghị quyết 61, UBND Thành phố yêu
cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát, lập và định kỳ cập nhật danh
sách dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng
tại các Phụ lục của Nghị quyết; phân loại theo mức lưu lượng, công
suất, thời điểm phải hoàn thành việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động,
liên tục.
Sở cũng được giao xây dựng Quy định quản lý, giám sát hoạt động
quan trắc tự động, liên tục và chia sẻ dữ liệu quan trắc trong công tác quản lý
nhà nước, trình UBND Thành phố xem xét, ban hành trong năm 2026. Hướng dẫn, tổ
chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan quản lý, cơ sở thuộc đối tượng áp dụng
của Nghị quyết.
Cùng với đó rà soát nội dung giấy phép môi trường thuộc thẩm
quyền; hướng dẫn việc xác định thông số, vị trí, yêu cầu kỹ thuật, kết nối và
truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục theo Nghị quyết và pháp luật về bảo
vệ môi trường; bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.
Rà
soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu
quan trắc tự động, liên tục; bảo đảm kết nối ổn định, an toàn thông tin, khả
năng tiếp nhận đồng thời dữ liệu từ các cơ sở; xây dựng công cụ cảnh báo sớm,
phân tích dữ liệu bất thường, phục vụ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Đối với Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp
thành phố Hà Nội lồng ghép yêu cầu của Nghị quyết trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ quản lý nhà nước về môi trường theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra việc lắp đặt,
vận hành và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục.
Sở Công Thương được giao phối hợp rà soát, cung cấp thông
tin về các cơ sở sản xuất công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở hóa chất, luyện
kim, vật liệu xây dựng và các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc phạm vi quản
lý. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư, đổi
mới công nghệ, bố trí nguồn lực để thực hiện Nghị quyết;
Thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn,
kiểm tra các yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thiết bị
quan trắc; công tác kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Môi trường bảo đảm hạ tầng số, an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ
liệu; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo trong
phát hiện dữ liệu bất thường và cảnh báo sớm ô nhiễm.
Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm
tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường liên
quan đến hệ thống quan trắc tự động, liên tục; chú trọng hành vi can thiệp thiết
bị, làm sai lệch dữ liệu, gian lận trong vận hành và truyền số liệu.
Đối với UBND các xã, phường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến
Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp rà soát, lập danh
sách cơ sở thuộc đối tượng áp dụng và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng
hợp.
Cùng với đó theo dõi, đôn đốc các cơ sở trên địa bàn xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực,
lắp đặt, vận hành và kết nối dữ liệu đúng thời hạn. Tăng cường kiểm tra, giám
sát theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; thông báo kịp thời các dấu hiệu bất
thường, phản ánh, kiến nghị của người dân đến cơ quan chuyên môn.
Thành phố yêu cầu các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng chủ động rà soát quy mô, lưu lượng, công
suất và yêu cầu trong giấy phép môi trường; xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực
đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn. Lựa
chọn thiết bị, đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng quy định; thực hiện lắp đặt, vận
hành, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, truyền, lưu giữ dữ liệu và công khai
thông tin theo pháp luật về bảo vệ môi trường…
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các dự án carbon rừng và phát triển thị trường tín chỉ carbon. Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá carbon rừng, dự kiến ban hành trước ngày 15/7/2026...
Doanh số xe điện toàn cầu đang tăng mạnh, nhưng những tranh cãi về tác động môi trường và chuỗi cung ứng khoáng sản của pin xe điện cũng ngày càng gay gắt. Theo nhiều chuyên gia, một số chỉ trích nhằm vào pin xe điện chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra trong công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng của ngành...
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ tiếp tục duy trì mô hình quản lý tập trung đối với bốn vườn quốc gia liên tỉnh, gồm: Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Yok Đôn, đồng thời thực hiện chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...
Các lựa chọn tài chính cá nhân, từ vay thế chấp đến gửi tiết kiệm, đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững nếu tài chính bán lẻ xanh được triển khai trên diện rộng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.