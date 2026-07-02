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Hà Nội: 18 loại hình sản xuất, kinh doanh phải quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi

H Hằng Anh

Theo danh mục được HĐND Thành phố Hà Nội ban hành, có 13 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải và 5 loại hình phải quan trắc bụi, khí thải...

Có 13 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải quan trắc tự động, liên tục nước thải. Ảnh minh họa
Có 13 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải quan trắc tự động, liên tục nước thải. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 3124/UBND-NNMT về việc triển khai Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC

Tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải gồm 13 loại.

Cụ thể như: sản xuất thủy tinh (trừ loại hình chỉ sử dụng nhiên liệu điện, khí, dầu DO đồng thời không có công đoạn tinh chế silic); sản xuất kim loại (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: cán; kéo; đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc có sử dụng nguyên liệu tái chế); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón hóa học (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: nghiền; phối trộn; ép viên; xử lý bề mặt (làm bóng); sấy, làm nguội; sang chiết; đóng gói)...

Danh mục cũng có các loại hình sản xuất vải, sợi, dệt may (có một trong các công đoạn: nhuộm; giặt mài; nấu sợi); sản xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc da; dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; dịch vụ tái chế, xử lý chất thải nguy hại; hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, từ ngày 01/7/2026, áp dụng mức lưu lượng xả nước thải, bụi, khí thải công nghiệp bằng 0,9 lần mức lưu lượng tương ứng theo quy định của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ đối với từng đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục.

Bắt đầu từ năm 2031, áp dụng mức lưu lượng xả nước thải, bụi, khí thải công nghiệp bằng 0,8 lần mức lưu lượng tương ứng theo quy định của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ với từng đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục.

Sản xuất sản phẩm có công đoạn mạ kim loại; sản xuất pin, ắc quy (có một trong các công đoạn: sản xuất điện cực, bản cực; sản xuất, pha chế chất điện phân; sản xuất phần tử pin (cell pin)); chế biến mủ cao su; sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt. Sản xuất bia, nước giải khát có gas, rượu (trừ chỉ pha chế rượu từ cồn).

Các loại hình chế biến thủy sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia súc (trong trường hợp nước thải nhập cùng nước thải công nghiệp); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị quang học (có một trong các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc; gia công, sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài);… cũng thuộc danh mục này

Đối với bụi và khí thải, danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải thực hiện quan trắc bao gồm: sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ và hóa chất ni tơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết);

Bên cạnh đó là loại hình tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; sản xuất xi măng…

RÀ SOÁT, CẬP NHẬT DANH SÁCH CƠ SỞ, XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC

Trong công văn triển khai Nghị quyết 61, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát, lập và định kỳ cập nhật danh sách dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng tại các Phụ lục của Nghị quyết; phân loại theo mức lưu lượng, công suất, thời điểm phải hoàn thành việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Sở cũng được giao xây dựng Quy định quản lý, giám sát hoạt động quan trắc tự động, liên tục và chia sẻ dữ liệu quan trắc trong công tác quản lý nhà nước, trình UBND Thành phố xem xét, ban hành trong năm 2026. Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan quản lý, cơ sở thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết.

Thành phố yêu cầu các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng chủ động rà soát quy mô, lưu lượng, công suất và yêu cầu trong giấy phép môi trường; xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn. Ảnh minh họa
Thành phố yêu cầu các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng chủ động rà soát quy mô, lưu lượng, công suất và yêu cầu trong giấy phép môi trường; xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn. Ảnh minh họa

Cùng với đó rà soát nội dung giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền; hướng dẫn việc xác định thông số, vị trí, yêu cầu kỹ thuật, kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục theo Nghị quyết và pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.

Rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; bảo đảm kết nối ổn định, an toàn thông tin, khả năng tiếp nhận đồng thời dữ liệu từ các cơ sở; xây dựng công cụ cảnh báo sớm, phân tích dữ liệu bất thường, phục vụ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Đối với Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội lồng ghép yêu cầu của Nghị quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra việc lắp đặt, vận hành và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục.

Sở Công Thương được giao phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng và các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ, bố trí nguồn lực để thực hiện Nghị quyết;

Thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thiết bị quan trắc; công tác kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm hạ tầng số, an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện dữ liệu bất thường và cảnh báo sớm ô nhiễm.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến hệ thống quan trắc tự động, liên tục; chú trọng hành vi can thiệp thiết bị, làm sai lệch dữ liệu, gian lận trong vận hành và truyền số liệu.

Đối với UBND các xã, phường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc đối tượng áp dụng và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.

Cùng với đó theo dõi, đôn đốc các cơ sở trên địa bàn xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, lắp đặt, vận hành và kết nối dữ liệu đúng thời hạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; thông báo kịp thời các dấu hiệu bất thường, phản ánh, kiến nghị của người dân đến cơ quan chuyên môn.

Thành phố yêu cầu các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng chủ động rà soát quy mô, lưu lượng, công suất và yêu cầu trong giấy phép môi trường; xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn. Lựa chọn thiết bị, đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng quy định; thực hiện lắp đặt, vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, truyền, lưu giữ dữ liệu và công khai thông tin theo pháp luật về bảo vệ môi trường…

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