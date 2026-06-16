PHR sẽ phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PHR sẽ phát hành thêm 108,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Trong đó, thời gian dự kiến từ quý 2- quý 4/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của Cao su Phước Hoà dự kiến tăng từ 1.354,99 tỷ đồng, lên 2.438,99 tỷ đồng.

Trước đó, PHR đã bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PHR đối với ông Trần Hoàng Giang - Phó bí thư Đảng ủy, Người đại diện vốn Tập đoàn, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty.

Được biết, VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vào ngày 28/5. Theo đó, cổ đông của PHR đã thông qua kế hoạch tối thiểu năm 2026 của công ty mẹ với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, doanh thu tài chính và thu nhập khác) đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 779 tỷ đồng (+57% YoY). PHR hiện chưa đưa ra kế hoạch lợi nhuận hợp nhất.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo chia sẻ thêm tại ĐHCĐ rằng nhờ khoản thu nhập đền bù tích cực liên quan đến KCN VSIP III và KCN Bắc Tân Uyên 1, kế hoạch lợi nhuận trước thuế tiềm năng năm 2026 của công ty mẹ có thể đạt khoảng 2,0 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần YoY). Trong 6 tháng đầu năm 2026, PHR cho biết lợi nhuận dự kiến đã vượt khoảng 30% so với kế hoạch cả năm.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với các dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026/27 ở mức 1,0 nghìn tỷ đồng (+118% YoY) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+38% YoY) do thu nhập đền bù cao hơn dự kiến trong giai đoạn 2026-27, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông đã thông qua kế hoạch (1) chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2025 ở mức 1.400 đồng/cổ phiếu và (2) chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2026 tối thiểu là 2.509 đồng/cổ phiếu (tổng giá trị chi trả cổ tức tối thiểu là 340 tỷ đồng). VCSC hiện dự báo cổ tức cho năm tài chính 2025 và năm tài chính 2026 lần lượt ở mức 1.316 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,0%) và 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 3,0%).

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng: Cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới), nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư và phát triển tính đến năm tài chính 2025. Đợt phát hành dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, cổ đông PHR đã thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Mai Hữu Tín, đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT mới là ông Huỳnh Tấn Siêu.

Đáng chú ý, PHR cho biết thu nhập đền bù từ KCN VSIP III và KCN Bắc Tân Uyên 1 dự kiến thúc đẩy lợi nhuận giai đoạn 2026–27. PHR đặt kế hoạch khoản thu nhập đền bù còn lại từ VSIP III đạt 2,1 nghìn tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong giai đoạn 2026–2027, nâng tổng giá trị đền bù và hỗ trợ lũy kế của dự án lên 3,3 nghìn tỷ đồng. Trong số tiền còn lại này, khoảng 1,05 nghìn tỷ đồng dự kiến sẽ nhận được vào cuối tháng 5/2026. Trong khi đó, đối với KCN Bắc Tân Uyên 1, tổng giá trị đền bù dự kiến là hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm khoảng 500 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2026.

Về giá cao su dự kiến tiếp tục neo cao trong thời gian còn lại của năm 2026. Giá bán cao su trung bình của PHR đạt 51,3 triệu đồng/tấn trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 5% so với giá bán trung bình cả năm 2025. Trong khi đó, giá giao ngay hiện tại của cao su CV đang dao động quanh mức 63–64 triệu đồng/tấn — mức giá mà ban điều hành tin rằng có khả năng duy trì trong trung hạn.

Về sản lượng, ban lãnh đạo đặt kế hoạch tổng sản lượng tiêu thụ cao su đạt 28.200 tấn trong năm 2026, nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ, với sản lượng tiêu thụ 5 tháng đầu năm đạt khoảng 10.300 tấn, phù hợp với kế hoạch này.

Về quỹ đất cao su dồi dào sẵn sàng chuyển đổi. Trong tổng số khoảng 15.000 ha đất cao su hiện do PHR quản lý tại Việt Nam (chủ yếu thuộc tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc một phần của TP.HCM), ban lãnh đạo dự kiến khoảng 5.000 ha sẽ tiếp tục được duy trì làm vườn cây cao su dài hạn, trong khi phần diện tích còn lại được lên kế hoạch chuyển đổi sang phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án nhà ở, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Đáng chú ý, dự án KCN Tân Lập 1 (200 ha) dự kiến do công ty tự phát triển hiện đang hoàn thiện quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2027, chủ yếu hướng tới nhóm khách thuê thuộc ngành gỗ.