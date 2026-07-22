Phương án nào được Nghệ An chọn cho bài toán tái định cư đường sắt tốc độ cao?

Nghệ An đang tập trung tháo gỡ những khó khăn về quy trình, thủ tục trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việc lựa chọn phương án triển khai phù hợp được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp rà soát phương án triển khai công tác tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Phan Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương để rà soát quy trình, thủ tục triển khai Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

ĐỀ XUẤT HAI PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, trên cơ sở phối hợp với các sở, ngành và địa phương, đơn vị đã xây dựng hai phương án nhằm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các quy định hiện hành.

Ở phương án 1, toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được chia thành 18 dự án thành phần độc lập, tương ứng với 18 xã, phường có tuyến đường sắt đi qua. UBND tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư và giao UBND các xã, phường làm chủ đầu tư.

Các khu tái định cư sẽ được tích hợp trong từng dự án thành phần, đồng thời mỗi khu tái định cư tiếp tục được lập thành một dự án riêng. Việc phê duyệt các khu tái định cư được thực hiện theo quy định chuyển tiếp của Nghị quyết số 98/NQ-CP. Nguồn vốn thực hiện gồm kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao và ngân sách địa phương đối với phần không phục vụ tái định cư của dự án.

Đối với phương án 2, các dự án được tách thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 41 dự án xây dựng 41 khu tái định cư trên địa bàn 16 xã, phường và giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Nhóm thứ hai gồm 18 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với 18 xã, phường có dự án đi qua; UBND tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư và giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo các Phương án. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án. Các ý kiến thống nhất quan điểm việc lựa chọn phương án phải bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai, vừa đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp vừa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật sau khi các quy định mới có hiệu lực.

Nhiều ý kiến đánh giá Phương án 1 có lợi thế khi giảm số lượng dự án cần quản lý, chỉ hình thành 18 dự án thành phần thay vì khoảng 59 dự án như Phương án 2. Điều này giúp thuận lợi trong quản lý chi phí đầu tư, tổng hợp nhu cầu vốn, điều hành kế hoạch vốn và hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Trong khi đó, một số địa phương lại đề xuất lựa chọn Phương án 2 vì việc tách riêng các dự án tái định cư sẽ giúp các khu tái định cư có thể triển khai ngay sau khi được phê duyệt, không phải chờ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của dự án tổng thể. Tuy nhiên, phương án này cũng làm tăng số lượng dự án cần quản lý và phát sinh thêm nhiều đầu việc trong quá trình tổ chức thực hiện.

ƯU TIÊN PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đánh giá Phương án 2 có nhiều ưu điểm hơn, bởi vừa bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chuẩn hiện hành, vừa tạo điều kiện tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai khi các địa phương có thể thực hiện từng phần việc theo tiến độ, không phải chờ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án thành phần.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay nhiều nội dung như khảo sát, di dời hệ thống điện, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác vẫn đang tiếp tục được rà soát, cập nhật, đồng thời còn phụ thuộc vào số liệu của các đơn vị quản lý chuyên ngành. Nếu gộp toàn bộ vào một dự án sẽ có nguy cơ kéo dài thời gian phê duyệt, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cũng như công tác giải ngân trong bối cảnh quỹ thời gian còn lại của năm không nhiều.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phan Quỳnh

Để bảo đảm tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước Khu vực XI khẩn trương rà soát, thống nhất quy trình, thủ tục thực hiện; hoàn thiện báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời, các đơn vị cần làm rõ quy trình triển khai theo Phương án 2, xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đúng quy định, tạo mặt bằng sạch phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An theo kế hoạch đề ra.