Quảng Nam: Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng dự án chậm triển khai

Cụ thể, việc cử tri thị xã Điện Bàn và TP.Hội An kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng dự án đầu tư nhiều năm nhưng không triển khai, “dự án treo” hoặc chậm tiến độ… trên địa bàn phường Điện Dương; và thực hiện dự án do tỉnh cấp phép kéo dài nhiều năm trên địa bàn TP.Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thời gian qua, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một số dự án đầu tư tại phường Điện Dương và một số dự án tại TP. Hội An.

Đối với các dự án chậm tiến độ, dự án treo thuộc địa bàn toàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU về rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tiến hành tổng rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ khi tái lập tỉnh đến nay. Qua rà soát cũng có kiến nghị hướng giải quyết với từng nhóm dự án chậm tiến độ, và từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện.

Ngoài ra, ý kiến cử tri cho rằng còn có tình trạng các dự án sau khi thu hồi đất màu, đất ruộng, đất rừng của người dân rồi phân lô, ra sổ đỏ và bán đất, thì không tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng với phần diện tích đất còn lại là đất chỉnh trang dân cư, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị: UBND thị xã Điện Bàn căn cứ các quy định hiện hành để làm việc với chủ đầu tư chấn chỉnh vấn đề này. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đảm bảo tiến độ; lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh giao đất để triển khai hoàn thành toàn bộ dự án; theo dõi, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn bộ dự án đúng quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, một số vấn đề khác mà cử tri thị xã Điện Bàn tham gia ý kiến như: cần khảo sát, đánh giá việc xử lý môi trường tại các dự án trên địa bàn phường Điện Dương (nước thải dự án du lịch, mương thoát nước đường ven biển, khu phố chợ Điện Dương… đều đổ ra sông Cổ Cò gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước), UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND thị xã Điện Bàn giao phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát các dự án thuộc địa bàn phường Điện Dương. Trường hợp nếu phát hiện tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Cổ Cò gây ô nhiễm nguồn nước khu vực phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Về đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, khớp nối, thực hiện giải phóng mặt bằng cho phù hợp vùng ranh giới giữa dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò và dự án biệt thự cao cấp ven sông Cổ Cò, để tránh tình trạng đất sản xuất bị bỏ hoang, sụt lún… thì theo UBND tỉnh, Quy hoạch phân khu điều chỉnh (tỷ lệ 1/2.000) khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Do đó, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn quản lý, thực hiện đúng quy hoạch điều chỉnh được duyệt.