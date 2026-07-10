VN-Index chưa thể vượt ngưỡng 2.000 điểm trong năm 2026?

Chủ yếu do bối cảnh kinh tế vĩ mô quốc tế vẫn còn nhiều bất định, trong khi định giá của nhóm cổ phiếu Vingroup đang ở mức cao và có thể tạo áp lực lên thị trường nếu xuất hiện xu hướng điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu này.

Ảnh minh họa.

Tính chung cả nửa đầu năm, chỉ số VN-Index giảm 4,2% so với cuối năm 2025, trong khi giá trị giao dịch khớp lệnh tăng 34% so với cùng kỳ.

Trong cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán những tháng cuối năm, Chứng khoán KBSV giữ nguyên dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 ở khoảng 8%, dựa trên kỳ vọng bối cảnh vĩ mô toàn cầu cải thiện và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Theo đó, chính sách điều hành sẽ tập trung vào đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, khơi thông dòng vốn khu vực tư nhân, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời duy trì sự cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát và tỷ giá dần hạ nhiệt, kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ có thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, mặt bằng lãi suất đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3 trước khi có dấu hiệu giảm dần từ đầu quý 4, khi thanh khoản hệ thống được cải thiện nhờ đầu tư công tăng tốc và chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng thu hẹp.

Hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của chỉ số VN-Index hiện ở mức 15,1 lần (theo Bloomberg), thấp hơn không đáng kể so với mức bình quân 5 năm là 16,1 lần.

Tuy nhiên, diễn biến tăng đột biến của nhóm cổ phiếu Vingroup từ đầu năm 2025 khiến mức P/E này không phản ánh đầy đủ định giá của phần lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Riêng hai cổ phiếu VIC và VHM đã đóng góp xấp xỉ 450 điểm vào mức tăng của chỉ số VN-Index từ đầu năm 2025, trong khi P/E của VIC hiện giao dịch ở mức khoảng 140 lần.

Để đánh giá chính xác hơn vùng định giá hiện tại của VN-Index, KBSV ước tính lại P/E của thị trường (gọi là P/E điều chỉnh) với giả định P/E của nhóm cổ phiếu Vingroup giữ nguyên như đầu năm 2025, hay nói cách khác, biến động giá của nhóm cổ phiếu này tương đồng với lợi nhuận lũy kế bốn quý gần nhất.

Kết quả cho thấy P/E điều chỉnh hiện ở mức 11,2 lần, không cách xa mức đáy trong giai đoạn dịch Covid-19 vào tháng 3/2020 (11,3 lần), đáy năm 2022 (11,01 lần) và đáy do tác động của thuế quan trong năm 2025 (11,6 lần).

Đối với triển vọng thị trường năm 2026, trên cơ sở đánh giá mặt bằng lãi suất sẽ dần hạ nhiệt trong nửa cuối năm, trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng mạnh, KBSV duy trì dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index vào cuối năm ở mức 1.950 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 5% so với vùng điểm hiện tại.

Nửa đầu năm 2026, xung đột bùng phát tại eo biển Hormuz đã tạo ra cú sốc năng lượng làm chao đảo mọi dự báo vĩ mô trước đó. Tuy vậy, trong nửa sau năm 2026, KBSV kỳ vọng môi trường đầu tư sẽ dần trở nên thuận lợi hơn khi các rủi ro lớn bắt đầu hạ nhiệt và chưa xuất hiện thêm cú sốc mới đủ mạnh để làm thay đổi xu hướng thị trường. Việc căng thẳng địa chính trị giảm bớt, giá năng lượng ổn định hơn sẽ tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Tăng trưởng EPS năm 2026 của toàn thị trường được kỳ vọng đạt 25%, cao hơn mức 11% trong báo cáo gần nhất, chủ yếu nhờ kỳ vọng vào các chính sách thúc đẩy kinh tế của Chính phủ, giá dầu giảm mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và lợi nhuận tăng trưởng đột biến của VIC (xem thêm phần Triển vọng hoạt động kinh doanh).

Về định giá, KBSV duy trì P/E mục tiêu của VN-Index vào cuối năm ở mức 15,1 lần, tương đương vùng hiện tại. Dữ liệu thực tế cho thấy phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường (ngoại trừ nhóm Vingroup) đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh. P/E điều chỉnh hiện ở mức 11,2 lần, tương đương vùng đáy của các năm 2020, 2022 và 2025, phản ánh tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn khi các rủi ro vĩ mô dần hạ nhiệt.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán chưa điều chỉnh tăng P/E mục tiêu của VN-Index do bối cảnh kinh tế vĩ mô quốc tế vẫn còn nhiều bất định, trong khi định giá của nhóm cổ phiếu Vingroup đang ở mức cao và có thể tạo áp lực lên thị trường nếu xuất hiện xu hướng điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu này.