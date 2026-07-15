Ra mắt trưng bày "Thanh xuân gửi lại", tôn vinh ký ức cán bộ đi B

Trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, hồ sơ và kỷ vật tiêu biểu của cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cùng nhiều tư liệu do các gia đình, cá nhân hiến tặng...

Sắp ra mắt trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật cán bộ đi B. Ảnh: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ ra mắt trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B “Thanh xuân gửi lại”.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, “Thanh xuân gửi lại” giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, hồ sơ và kỷ vật tiêu biểu của cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cùng nhiều tư liệu do các gia đình, cá nhân hiến tặng.

Trưng bày có sự phối hợp sử dụng một số hình ảnh, tư liệu của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ). Các tài liệu phản ánh một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc, khi hàng vạn cán bộ từ miền Bắc bí mật lên đường vào chiến trường miền Nam, mang theo tri thức, chuyên môn và tuổi thanh xuân để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Không gian mở đầu bằng bối cảnh lịch sử sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, khi đất nước tạm thời bị chia cắt, Đảng, Nhà nước quyết định thực hiện chủ trương chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Từ hậu phương miền Bắc, những đoàn cán bộ lặng lẽ vượt Trường Sơn, vượt mưa bom bão đạn để thực hiện sứ mệnh lịch sử vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Thông qua hồ sơ lưu trữ, trưng bày khắc họa chân dung những người đi B đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: cán bộ, đảng viên, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, văn nghệ sĩ, nhà báo, công nhân kỹ thuật... Mỗi người mang theo một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng nhưng đều gặp nhau ở lý tưởng cống hiến cho đất nước.

Nhiều hồ sơ lần đầu được giới thiệu tới công chúng với các tài liệu gốc như đơn tình nguyện, lý lịch cán bộ, giấy chứng nhận, thư từ, ảnh gia đình, nhật ký và những kỷ vật cá nhân được gửi lại trước ngày lên đường như một lời hẹn cho ngày trở về.

Không gian trưng bày cũng giới thiệu hồ sơ, kỷ vật của nhiều cán bộ đi B tiêu biểu, như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, liệt sĩ Ca Lê Hiến, cùng nhiều cán bộ đi B trên khắp mọi miền đất nước. Qua đó, phản ánh sự đa dạng về nghề nghiệp, đóng góp và những câu chuyện cảm động của một thế hệ đã dành trọn tuổi trẻ cho tiền tuyến.

Sau khi hòa bình lập lại, cán bộ đi B ngày ấy trở về với nhiều số phận khác nhau nhưng đều vẻ vang. Có những người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường hoặc trong khi làm nhiệm vụ sau ngày đất nước thống nhất. Những quyết định công nhận liệt sĩ, Bằng “Tổ quốc ghi công”, huân chương, huy chương và các chính sách ưu đãi người có công được giới thiệu như những minh chứng cho sự ghi nhận, tri ân của Đảng và Nhà nước đối với sự cống hiến của họ.

Có những người trở về sau chiến tranh, tiếp tục cống hiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình. Hành trình của họ cho thấy tinh thần phụng sự Tổ quốc không chỉ ở chiến trường, mà còn được tiếp nối trong lao động, sáng tạo và xây dựng quê hương.

Một nội dung quan trọng của không gian trưng bày là giới thiệu công tác bảo quản, gìn giữ và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thực hiện trong hơn hai thập kỷ qua.

Từ những bộ hồ sơ được lưu giữ cẩn trọng, nhiều gia đình đã có cơ hội tìm lại những tư liệu quý giá về người thân sau hàng chục năm xa cách. Mỗi hồ sơ được trao trả không chỉ là một bộ tài liệu lưu trữ, mà còn là sự đoàn tụ của ký ức, góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa giá trị nhân văn của công tác lưu trữ trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu những kết quả mới trong công tác tri ân người có công, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, hướng dẫn người dân tra cứu và tiếp cận hồ sơ cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Trưng bày được mở cửa miễn phí phục vụ người dân tham quan từ 9h00 đến 16h00, các ngày trong tuần, từ 17/7/2026 đến hết ngày 2/9/2026, tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.