Công ty nông nghiệp của Bầu Đức IPO 18,8 triệu cổ phiếu, giá 60.600 đồng/cổ phiếu

Công ty nông nghiệp của Bầu Đức dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu HGI với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về 1.139 tỷ đồng. Sau IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch trên UPCoM trong quý 3 - 4/2026, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay không dưới 1.688 tỷ đồng...

Roadshow giới thiệu cổ phiếu HGI của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) - Ảnh: HAGL.

Chiều 18/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) tổ chức roadshow giới thiệu cổ phiếu HGI của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI). Doanh nghiệp dự kiến chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 18,8 triệu cổ phiếu HGI với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động tối đa 1.139 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương 4,997% vốn điều lệ của HGI sau đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.

Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026. Khi đăng ký mua, nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền tương đương 10% tổng giá trị cổ phiếu đăng ký. Sau IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong quý 3 - 4/2026.

Tại buổi roadshow, với mức giá tức giá 60.600 đồng/cổ phiếu nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường đang có sự phân hóa mạnh.

Trả lời vấn đề này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), cho biết giá cổ phiếu không phải yếu tố doanh nghiệp có thể tự quyết định. Theo ông Đức, mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu được hình thành qua một quá trình tương đối dài, với sự tham gia của các công ty định giá và tư vấn.

Tuy nhiên, Chủ tịch HAGL cho rằng nhà đầu tư có thể nhìn vào các cam kết về cổ tức và lợi nhuận của doanh nghiệp. HGI dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 50% liên tục trong ba năm tới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 không dưới 1.688 tỷ đồng.

Một trong những cơ sở để bầu Đức kỳ vọng vào triển vọng của HGI là diện tích cây trồng đang tiếp tục được mở rộng và đưa vào khai thác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá nông sản. Hiện mới có khoảng 40% diện tích được đưa vào khai thác, phần còn lại dự kiến lần lượt đưa vào khai thác trong giai đoạn 2027 - 2029.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức) tại buổi roadshow - Ảnh: HAGL.

Dưới góc độ đơn vị tư vấn, bà Nguyễn Bích Trâm, Giám đốc Tư vấn Thị trường vốn, Chứng khoán OCBS, cho rằng đây là thời điểm có cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự chọn lọc khá cao đối với các thương vụ IPO. Nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng cao, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng và Việt Nam đang tiến gần thời điểm chính thức được FTSE Russell nâng từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp vào ngày 21/9/2026. Việc nâng hạng về trung hạn sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, cơ hội không đồng đều cho tất cả doanh nghiệp khi mặt bằng chi phí vốn vẫn ở mức cao và dòng tiền có xu hướng phân hóa rõ hơn theo chất lượng từng doanh nghiệp. Theo đó, các IPO có lợi thế sẽ là những doanh nghiệp đã có lợi nhuận thực tế, mô hình kinh doanh có thể kiểm chứng, kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng và mức định giá đem đến dư địa cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hoạt động IPO năm 2026 đang có dấu hiệu sôi động trở lại. Điện Máy Xanh đã hoàn tất phân phối hơn 166 triệu cổ phiếu trong đợt IPO; cuối tháng 6, UBCKNN cũng đã cấp giấy chứng nhận IPO cho DatViet VAC với 11,15 triệu cổ phiếu.

Nguồn cung cổ phiếu mới đang trở nên đa dạng hơn về ngành nghề và quy mô. Tuy nhiên, năm 2026 sẽ không phải câu chuyện “IPO nào cũng thành công”. Thị trường sẽ chọn lọc từng thương vụ, trong đó chất lượng doanh nghiệp, câu chuyện tăng trưởng, mức giá chào bán và khả năng tạo lợi ích cho cổ đông sau IPO sẽ quyết định sức hấp thụ.

Đối với riêng thương vụ HGI, bà Nguyễn Bích Trâm cho rằng điểm đáng chú ý là HGI không bước ra thị trường vốn ở giai đoạn mới bắt đầu xây dựng mô hình kinh doanh mà đã có nền tảng hoạt động và khả năng sinh lời tương đối rõ ràng.

Theo bà Trâm, năm 2025, HGI ghi nhận doanh thu khoảng 4.885 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.486 tỷ đồng, EPS khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu và ROE 44,4%. Đây là kết quả của gần 10 năm xây dựng nền tảng nông nghiệp của doanh nghiệp.

“Chuối hiện tạo nền doanh thu và dòng tiền, sầu riêng là động lực trung hạn, còn cà phê mở rộng dư địa dài hạn khi các vùng trồng lần lượt bước vào khai thác”, bà Trâm nói.

Bà Trâm cho rằng trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn tham gia thị trường chứng khoán còn hạn chế, HGI có nền tảng nông nghiệp quy mô lớn tại Lào, kinh nghiệm vận hành tích lũy từ hệ sinh thái Tập đoàn HAGL và khả năng kiểm soát chuỗi giá trị từ vùng trồng đến đầu ra.

Về sức hấp thụ, theo bà Trâm, điều này vẫn phụ thuộc điều kiện thị trường và quyết định của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, nền lợi nhuận đã hiện hữu, triển vọng tăng trưởng từ sầu riêng và cà phê, chính sách cổ tức và bối cảnh định giá là những yếu tố có thể hỗ trợ sự quan tâm đối với đợt IPO.