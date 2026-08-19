Công ty nông nghiệp của Bầu Đức IPO 18,8 triệu cổ phiếu, giá 60.600 đồng/cổ phiếu
MMinh Huy
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Công ty nông nghiệp của Bầu Đức dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu HGI với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về 1.139 tỷ đồng. Sau IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch trên UPCoM trong quý 3 - 4/2026, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay không dưới 1.688 tỷ đồng...
Chiều 18/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) tổ chức roadshow giới thiệu cổ phiếu HGI của CTCP Đầu tư
Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI). Doanh nghiệp dự kiến chào bán lần đầu ra công
chúng (IPO) 18,8 triệu cổ phiếu HGI với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể
huy động tối đa 1.139 tỷ đồng.
Nhà đầu tư được đăng ký
mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương 4,997% vốn
điều lệ của HGI sau đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số
của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán
OCBS.
Thời gian đăng ký mua kéo
dài từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026. Khi đăng ký mua, nhà đầu tư phải đặt
cọc số tiền tương đương 10% tổng giá trị cổ phiếu đăng ký. Sau IPO, HGI dự kiến
đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong quý 3 - 4/2026.
Tại buổi roadshow, với mức giá tức giá 60.600 đồng/cổ phiếu nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường đang có sự phân hóa mạnh.
Trả lời vấn đề này, ông
Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), cho biết giá cổ
phiếu không phải yếu tố doanh nghiệp có thể tự quyết định. Theo ông Đức, mức
giá 60.600 đồng/cổ phiếu được hình thành qua một quá trình tương đối dài, với sự
tham gia của các công ty định giá và tư vấn.
Tuy nhiên, Chủ tịch HAGL
cho rằng nhà đầu tư có thể nhìn vào các cam kết về cổ tức và lợi nhuận của
doanh nghiệp. HGI dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 50% liên tục trong ba năm tới.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 không dưới 1.688 tỷ đồng.
Một trong những cơ sở để
bầu Đức kỳ vọng vào triển vọng của HGI là diện tích cây trồng đang tiếp tục được
mở rộng và đưa vào khai thác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá
nông sản. Hiện mới có khoảng 40% diện tích được đưa vào khai thác, phần còn lại
dự kiến lần lượt đưa vào khai thác trong giai đoạn 2027 - 2029.
Dưới góc độ đơn vị tư vấn,
bà Nguyễn Bích Trâm, Giám đốc Tư vấn Thị trường vốn, Chứng khoán OCBS, cho rằng
đây là thời điểm có cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự chọn lọc khá cao đối với các
thương vụ IPO. Nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng cao, lợi nhuận của doanh
nghiệp niêm yết tiếp tục tăng và Việt Nam đang tiến gần thời điểm chính thức được
FTSE Russell nâng từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp vào ngày 21/9/2026. Việc nâng
hạng về trung hạn sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của thị trường Việt Nam đối
với dòng vốn tổ chức quốc tế.
Tuy nhiên, cơ hội không đồng
đều cho tất cả doanh nghiệp khi mặt bằng chi phí vốn vẫn ở mức cao và dòng tiền
có xu hướng phân hóa rõ hơn theo chất lượng từng doanh nghiệp. Theo đó, các IPO
có lợi thế sẽ là những doanh nghiệp đã có lợi nhuận thực tế, mô hình kinh doanh
có thể kiểm chứng, kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng và mức định giá đem đến dư địa
cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, hoạt động
IPO năm 2026 đang có dấu hiệu sôi động trở lại. Điện Máy Xanh đã hoàn tất phân
phối hơn 166 triệu cổ phiếu trong đợt IPO; cuối tháng 6, UBCKNN cũng đã cấp giấy
chứng nhận IPO cho DatViet VAC với 11,15 triệu cổ phiếu.
Nguồn cung cổ phiếu mới đang trở nên đa dạng hơn về ngành nghề và quy mô. Tuy nhiên, năm 2026 sẽ không phải câu chuyện “IPO nào cũng thành công”. Thị trường sẽ chọn lọc từng thương vụ, trong đó chất lượng doanh nghiệp, câu chuyện tăng trưởng, mức giá chào bán và khả năng tạo lợi ích cho cổ đông sau IPO sẽ quyết định sức hấp thụ.
Nguyễn Bích Trâm,Giám đốc Tư vấn Thị trường vốn, Chứng khoán OCBS
Đối với riêng thương vụ
HGI, bà Nguyễn Bích Trâm cho rằng điểm đáng chú ý là HGI không bước ra thị trường
vốn ở giai đoạn mới bắt đầu xây dựng mô hình kinh doanh mà đã có nền tảng hoạt
động và khả năng sinh lời tương đối rõ ràng.
Theo bà Trâm, năm 2025,
HGI ghi nhận doanh thu khoảng 4.885 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.486 tỷ
đồng, EPS khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu và ROE 44,4%. Đây là kết quả của gần 10
năm xây dựng nền tảng nông nghiệp của doanh nghiệp.
“Chuối hiện tạo nền doanh
thu và dòng tiền, sầu riêng là động lực trung hạn, còn cà phê mở rộng dư địa
dài hạn khi các vùng trồng lần lượt bước vào khai thác”, bà Trâm nói.
Bà Trâm cho rằng trong bối
cảnh số lượng doanh nghiệp nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn tham gia thị trường
chứng khoán còn hạn chế, HGI có nền tảng nông nghiệp quy mô lớn tại Lào, kinh
nghiệm vận hành tích lũy từ hệ sinh thái Tập đoàn HAGL và khả năng kiểm soát
chuỗi giá trị từ vùng trồng đến đầu ra.
Về sức hấp thụ, theo bà
Trâm, điều này vẫn phụ thuộc điều kiện thị trường và quyết định của từng nhà đầu
tư. Tuy nhiên, nền lợi nhuận đã hiện hữu, triển vọng tăng trưởng từ sầu riêng
và cà phê, chính sách cổ tức và bối cảnh định giá là những yếu tố có thể hỗ trợ
sự quan tâm đối với đợt IPO.
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc
CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, cho biết HGI lựa chọn IPO ở thời điểm hiện tại khi doanh nghiệp đã hoàn tất giai đoạn xây dựng nền tảng và bước vào chu kỳ phát triển mới. Thành lập từ năm 2016, đến năm 2025, HGI đã phát triển gần 8.000ha vùng trồng, ghi nhận doanh thu 4.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.486 tỷ đồng. Trong khi đó, các vùng trồng mới tiếp tục bước vào giai đoạn khai thác, với sầu riêng còn dư địa gia tăng đóng góp và cà phê được xác định là câu chuyện dài hạn.
Theo đó, IPO được kỳ vọng giúp HGI chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính minh bạch, đồng thời xây dựng nền tảng vốn và cơ sở cổ đông cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với HGI, IPO không phải điểm khởi đầu mà là bước tiếp theo sau gần 10 năm xây dựng nền tảng.
Mục đích sử dụng vốn từ đợt
chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là thanh toán chi phí vật tư nông nghiệp,
cây giống, phân bón và tất toán các khoản vay ngân hàng cũng như khoản vay từ
công ty mẹ là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Trước đó, HGI đã sử dụng
vốn vay để xây dựng và vận hành nền tảng kinh doanh, bao gồm mua sắm vật tư
nông nghiệp, trồng chuối, sầu riêng, cà phê. Nguồn vốn IPO sẽ giúp chuyển một
phần cấu trúc tài trợ từ nợ sang vốn chủ sở hữu.
“Vốn IPO giúp HGI giảm
chi phí lãi vay, cải thiện dòng tiền và tạo dư địa tài chính để tiếp tục đầu
tư, mở rộng các vùng trồng, trong đó có cà phê”, bà Hạnh cho biết.
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