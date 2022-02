Tháng 1, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc lao dốc giảm mạnh hơn 70%

Tổng cục Hải quan cho biết, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 1/2022 đạt 4.524 chiếc, tương ứng trị giá đạt 127 triệu USD.

“Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản đạt 3.653 chiếc, chiếm tới 87% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam”, Tổng cục Hải quan chỉ rõ.

Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 15.196 chiếc với trị giá đạt 433 triệu USD, giảm tới 70,2% so với lượng nhập của tháng trước và giảm sâu 70,6% về trị giá.

Tổng cục Hải quan chỉ rõ, các loại ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là từ Thái Lan với 2.595 chiếc; từ Trung Quốc với 584 chiếc; từ Indonesia với 474 chiếc và từ Nhật Bản với 284 chiếc.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Thứ nhất, với mặt hàng xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có 4.008 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá gần 99 triệu USD, chiếm 88,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm mạnh 53%, tương đương giảm 4.528 chiếc so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP. Hải Phòng với 2.124 chiếc, giảm 46% và TP. Hồ Chí Minh với 1.850 chiếc, giảm 59% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 1 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 2.488 chiếc, giảm 54%. Từ Indonesia với 472 chiếc, giảm 76% so với tháng trước.

Indonesia là thị trường cung cấp ô tô cho Việt Nam với giá thấp nhất, chỉ ở mức 14,7 nghìn USD, tương đương 334 triệu đồng.

Thứ hai, với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 1 chỉ có 12 chiếc xe ô tô xuất xứ từ Nga được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Thứ ba, về lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta là 260 chiếc, với trị giá đạt 11,7 triệu USD; giảm mạnh tới 93,5% về lượng và giảm 90,5% về trị giá so với tháng trước.

Thứ tư, xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 1 được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu là 244 chiếc xe với trị giá khai báo 16 triệu USD, giảm mạnh tới 90,6% về lượng và giảm 86,3% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 205 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 91% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 4.008 chiếc, giảm 23,9%; ô tô vận tải đạt 260 chiếc, giảm 88%.

Thời điểm tháng 1 là gần Tết Nguyên đán 2022, do đó lượng xe nhập khẩu đã được các hãng nhập về trước đó để phục vụ nhu cầu người dân mua xe trước Tết. Do đó, sang tháng 1, lượng xe nhập giảm nhiều so với trước đây.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, lượng linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta đạt 395 triệu USD, trong khi đó, con số này của tháng trước là 428 triệu USD.

Như vậy, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này giảm 7,8% so với tháng trước.