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Bên mua “phản công”, cổ phiếu đảo chiều xanh cả loạt, VN-Index giành lại mốc 1800 điểm

K Kim Phong

Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.

VN-Index và đường MA200 ngày.
VN-Index và đường MA200 ngày.

Chỉ số kết phiên tăng 0,34% tương đương +6,09 điểm. Mức tăng này rất nhẹ, nhưng từ ngưỡng giảm 1% thời điểm chốt phiên sáng, đây đã là thay đổi đáng kể. Thêm nữa, độ rộng chỉ số từ chỗ chỉ có 96 mã tăng/182 mã giảm cuối phiên sáng, đóng cửa đảo ngược thành 191 mã tăng/113 mã giảm.

Diễn biến giá thay đổi tích cực như vậy phải là kết quả của hoạt động mua nâng giá chủ động. Buổi sáng tuy khá nhiều cổ phiếu đã được dòng tiền bắt đáy nâng đỡ dần lên, nhưng độ rộng xác nhận khả năng mua cao vẫn không rõ ràng. Đến chiều tình thế thay đổi hoàn toàn, người mua chấp nhận giải ngân ở các mức trên tham chiếu.

Dẫn dắt thị trường vẫn là nhịp đảo chiều ở nhóm blue-chips. Hai trụ lớn nhất là VIC và VHM vẫn đỏ, đóng cửa giảm tương ứng 1,13% và 1,54%. Thực ra hai cổ phiếu này cũng đã có cải thiện, chiều nay phục hồi được 2,82% và 1,44% so với giá chốt buổi sáng. Bình thường biên độ lên giá này cũng đã rất mạnh và nếu nhìn riêng buổi chiều, hai trụ vẫn có đóng góp lớn cho điểm số.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 28 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng, không có mã nào tụt giá. Một số cổ phiếu ngân hàng rất khá như ACB tăng thêm 1,11% nữa, chốt tăng 1,78%. BID phục hồi 1,13%, đảo chiều tăng 0,75%. HDB phục hồi 1,71%, đảo chiều tăng 0,37%. MBB phục hồi 1,87%, đảo chiều tăng 0,41%... TCB, TPB, LPB là 3 cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn đỏ, nhưng cũng đã thu hẹp biên độ đáng kể. Nhìn chung đại đa số cổ phiếu ngân hàng đều lên giá hơn 1% trong buổi chiều.

VN30 đóng cửa với độ rộng 19 mã tăng/10 mã giảm, trong đó 12 cổ phiếu tăng quá 1% so với phiên sáng. Sức mạnh thực tế khá hơn nhiều khi trong 28 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng có tới 17 mã tăng thêm hơn 1% buổi chiều. Nếu nhìn từ đáy của phiên, 18 mã tăng vượt 2%, 9 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Đây là khoảng biên độ phục hồi nhờ dòng tiền bắt đáy và biên độ càng rộng càng cho thấy giá lên tốt.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn áp đảo ở nhóm giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay.
Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn áp đảo ở nhóm giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên đã đảo ngược hoàn toàn phiên sáng với 191 mã tăng và 113 mã giảm, trong đó 97 mã tăng từ 1% trở lên. Số giảm quá 1% từ 101 mã buổi sáng đã thu hẹp lại còn 61 mã lúc đóng cửa. Như vậy tổng thể thị trường cũng có diễn biến phục hồi trên diện rộng chiều nay.

Điều khá bất ngờ là nhịp “phản công” này đã không đi kèm sự bùng nổ thanh khoản rõ rệt. Giá trị khớp lệnh HoSE phiên chiều chỉ tăng gần 14% so với buổi sáng, đạt khoảng 6.746 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Như vậy biên độ hồi giá rộng nói trên chỉ có thể đến từ yếu tố giảm bán. Đây có thể xem là tín hiệu tốt vì hôm qua thị trường vừa trải qua một đợt bán tháo với thanh khoản HoSE cao nhất 7 tuần.

Nhóm blue-chips đương nhiên chiếm giữ những vị trí hàng đầu về thanh khoản và mức tăng giá mạnh. Tuy nhiên Midcap cũng khá tốt: PNJ kịch trần với 255,9 tỷ đồng; GEX tăng 1,92% với 240,6 tỷ; GMD tăng 2,92% với 186,1 tỷ; VND tăng 1,14% với 159,1 tỷ; DPM tăng 4,27% với 156,2 tỷ; PVD tăng 6,99% với 134,5 tỷ; TCH tăng 2,62% với 127 tỷ; MSB tăng 1,25% với 124,9 tỷ; DXG tăng 1,65% với 123,4 tỷ; CII tăng 1,85% với 100,9 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tăng giải ngân mới tới 80% so với phiên sáng, đạt 1.109 tỷ đồng. Vị thế ròng trên HoSE tương ứng +80 tỷ so với mức bán ròng 275,9 tỷ buổi sáng. Dù vậy tính chung cả ngày, khối này vẫn bán nhiều hơn. Các mã bị rút đáng kể là CTG -107,3 tỷ, VIC -92,7 tỷ, VPB -84,3 tỷ, FPT -81,7 tỷ, VCI -72,6 tỷ. Phía mua ròng có BSR +73,6 tỷ, PNJ +68,1 tỷ, STB +59,9 tỷ.

Việc VN-Index một lần nữa thử thách thành công mốc tâm lý 1800 điểm có thể đem lại tâm lý ổn định hơn. Mức thấp nhất hôm nay của chỉ số thậm chí đã “thủng” ngưỡng thấp nhất của đáy tháng 6 nhưng cuối cùng vẫn phục hồi thành công.

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