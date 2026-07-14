Bên mua “phản công”, cổ phiếu đảo chiều xanh cả loạt, VN-Index giành lại mốc 1800 điểm

Chỉ số kết phiên tăng 0,34% tương đương +6,09 điểm. Mức tăng này rất nhẹ, nhưng từ ngưỡng giảm 1% thời điểm chốt phiên sáng, đây đã là thay đổi đáng kể. Thêm nữa, độ rộng chỉ số từ chỗ chỉ có 96 mã tăng/182 mã giảm cuối phiên sáng, đóng cửa đảo ngược thành 191 mã tăng/113 mã giảm.
Diễn biến giá thay đổi tích cực như vậy phải là kết quả của hoạt động mua nâng giá chủ động. Buổi sáng tuy khá nhiều cổ phiếu đã được dòng tiền bắt đáy nâng đỡ dần lên, nhưng độ rộng xác nhận khả năng mua cao vẫn không rõ ràng. Đến chiều tình thế thay đổi hoàn toàn, người mua chấp nhận giải ngân ở các mức trên tham chiếu.
Dẫn dắt thị trường vẫn là nhịp đảo chiều ở nhóm blue-chips. Hai trụ lớn nhất là VIC và VHM vẫn đỏ, đóng cửa giảm tương ứng 1,13% và 1,54%. Thực ra hai cổ phiếu này cũng đã có cải thiện, chiều nay phục hồi được 2,82% và 1,44% so với giá chốt buổi sáng. Bình thường biên độ lên giá này cũng đã rất mạnh và nếu nhìn riêng buổi chiều, hai trụ vẫn có đóng góp lớn cho điểm số.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 28 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng, không có mã nào tụt giá. Một số cổ phiếu ngân hàng rất khá như ACB tăng thêm 1,11% nữa, chốt tăng 1,78%. BID phục hồi 1,13%, đảo chiều tăng 0,75%. HDB phục hồi 1,71%, đảo chiều tăng 0,37%. MBB phục hồi 1,87%, đảo chiều tăng 0,41%... TCB, TPB, LPB là 3 cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn đỏ, nhưng cũng đã thu hẹp biên độ đáng kể. Nhìn chung đại đa số cổ phiếu ngân hàng đều lên giá hơn 1% trong buổi chiều.
VN30 đóng cửa với độ rộng 19 mã tăng/10 mã giảm, trong đó 12 cổ phiếu tăng quá 1% so với phiên sáng. Sức mạnh thực tế khá hơn nhiều khi trong 28 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng có tới 17 mã tăng thêm hơn 1% buổi chiều. Nếu nhìn từ đáy của phiên, 18 mã tăng vượt 2%, 9 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Đây là khoảng biên độ phục hồi nhờ dòng tiền bắt đáy và biên độ càng rộng càng cho thấy giá lên tốt.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên đã đảo ngược hoàn toàn phiên sáng với 191 mã tăng và 113 mã giảm, trong đó 97 mã tăng từ 1% trở lên. Số giảm quá 1% từ 101 mã buổi sáng đã thu hẹp lại còn 61 mã lúc đóng cửa. Như vậy tổng thể thị trường cũng có diễn biến phục hồi trên diện rộng chiều nay.
Điều khá bất ngờ là nhịp “phản công” này đã không đi kèm sự bùng nổ thanh khoản rõ rệt. Giá trị khớp lệnh HoSE phiên chiều chỉ tăng gần 14% so với buổi sáng, đạt khoảng 6.746 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Như vậy biên độ hồi giá rộng nói trên chỉ có thể đến từ yếu tố giảm bán. Đây có thể xem là tín hiệu tốt vì hôm qua thị trường vừa trải qua một đợt bán tháo với thanh khoản HoSE cao nhất 7 tuần.
Nhóm blue-chips đương nhiên chiếm giữ những vị trí hàng đầu về thanh khoản và mức tăng giá mạnh. Tuy nhiên Midcap cũng khá tốt: PNJ kịch trần với 255,9 tỷ đồng; GEX tăng 1,92% với 240,6 tỷ; GMD tăng 2,92% với 186,1 tỷ; VND tăng 1,14% với 159,1 tỷ; DPM tăng 4,27% với 156,2 tỷ; PVD tăng 6,99% với 134,5 tỷ; TCH tăng 2,62% với 127 tỷ; MSB tăng 1,25% với 124,9 tỷ; DXG tăng 1,65% với 123,4 tỷ; CII tăng 1,85% với 100,9 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tăng giải ngân mới tới 80% so với phiên sáng, đạt 1.109 tỷ đồng. Vị thế ròng trên HoSE tương ứng +80 tỷ so với mức bán ròng 275,9 tỷ buổi sáng. Dù vậy tính chung cả ngày, khối này vẫn bán nhiều hơn. Các mã bị rút đáng kể là CTG -107,3 tỷ, VIC -92,7 tỷ, VPB -84,3 tỷ, FPT -81,7 tỷ, VCI -72,6 tỷ. Phía mua ròng có BSR +73,6 tỷ, PNJ +68,1 tỷ, STB +59,9 tỷ.
Việc VN-Index một lần nữa thử thách thành công mốc tâm lý 1800 điểm có thể đem lại tâm lý ổn định hơn. Mức thấp nhất hôm nay của chỉ số thậm chí đã “thủng” ngưỡng thấp nhất của đáy tháng 6 nhưng cuối cùng vẫn phục hồi thành công.
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Các nhóm ngành dẫn dắt gồm những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng sắp tới gồm nguyên vật liệu tăng 40% so với cùng kỳ và tài chính tăng 14% so với cùng kỳ.
Hơn trăm cổ phiếu trên sàn HoSE “bốc hơi” tiếp quá 1% giá trị trong phiên sáng nay xác nhận trạng thái giao dịch rất tiêu cực. Nhóm blue-chips vẫn yếu, đặc biệt là trụ VIC, VHM, khiến VN-Index rơi xuống mức 1782,45 điểm.
Giai đoạn “mua gì cũng thắng” nếu có, thường không kéo dài. Thị trường càng lớn thì cơ hội vẫn rất nhiều, nhưng sẽ không chia đều cho tất cả mọi người.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...