Thanh khoản lại xuống đáy, VN-Index tiếp tục thử thách mốc 1800 điểm

Nhóm blue-chips cũng giao dịch cực nhỏ khiến đà giảm giá lan rộng. Rổ VN30 chốt phiên sáng chỉ còn 3 mã xanh nhưng tới 24 mã đỏ. Toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm.
VIC giảm 1%, VHM giảm 2,27%, BID giảm 1,37%, VPB giảm 1,7%, MBB giảm 1,63% là những trụ yếu nhất trong Top 10 vốn hóa. 5 cổ phiếu này đã lấy đi hơn 8 điểm trong tổng mức giảm 15,56 điểm của VN-Index (-0,86%).
VN30-Index cũng đang giảm 0,9% với 10 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Yếu nhất đang là FPT giảm 2,56%, VJC giảm 2,33% và VHM giảm 2,27%. Phía tăng có LPB tăng 0,78%, STB tăng 0,85% và VNM tăng 0,18%.
Điểm tích cực khá giống phiên sáng hôm qua là gần như toàn bộ cổ phiếu trong VN30 đã “thoát đáy”, trừ BID. Một số hồi khá tốt như BSR lấy lại được 1,52% so với giá thấp nhất và hiện còn giảm 1,84%. PLX hồi 1,39%, còn giảm 0,68%. VIC hồi 2,51%, còn giảm 1%. Nhóm VNM, LPB, STB đều xanh là nhờ đảo chiều phục hồi biên độ lớn.
Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 68 mã tăng/213 mã giảm, cũng khá giống với tương quan của phiên sáng hôm qua. Tuy nhiên thanh khoản sáng nay đã giảm mạnh 20%, xác nhận áp lực bán còn yếu hơn. Quan sát diễn biến độ rộng chỉ số cho thấy dòng tiền từ chối mua cao ngay từ đầu: Lúc 9h30 đã có 78 mã tăng/131 mã giảm, đến 10h30 còn 61 mã tăng/205 mã giảm. Như vậy sau phiên bắt đáy đảo chiều tích cực hôm qua, bên mua đã lại “buông”, nhường thị trường cho các nhà đầu tư cầm cổ.
Từ góc độ này thanh khoản sụt giảm mạnh có thể coi là tín hiệu tích cực, ít nhất đến hết phiên sáng tuy sắc đỏ lan rộng nhưng thị trường không giảm quá sâu. Ví dụ sáng hôm qua có 101 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị, sáng nay 84 mã. Dù vậy hiện vẫn còn 59% số cổ phiếu đang chốt giá thấp nhất hoặc có dư bán trên mức thấp nhất 1 bước giá.
Với mức thanh khoản cực nhỏ, áp lực bán trên thực tế không quá lớn và nếu bên mua mạnh tay hơn, thị trường vẫn có cơ hội đảo chiều phục hồi giống hôm qua.
Những cổ phiếu đang chịu áp lực bán cao nhất hầu hết là blue-chips. Nổi bật là FPT đang dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với 800,3 tỷ đồng, giá giảm 2,56%. FPT mới hồi lại được 2 bước giá so với mức thấp nhất. VIC khớp 276,3 tỷ, VHM khớp 228 tỷ, SHB khớp 140,5 tỷ, BSR khớp 211,7 tỷ, VPB khớp 105,4 tỷ. Cổ phiếu tầm trung duy nhất lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng là PNJ với 217,6 tỷ đồng, giá giảm 6,18%.
Tính chung 84 cổ phiếu yếu nhất của VN-Index sáng nay giao dịch khoảng 2.550 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng khớp sàn HoSE. Tuy nhiên nếu không tính 7 cổ phiếu giao dịch lớn nhất nói trên, quy mô phần còn lại chỉ là 660,4 tỷ, chiếm 13,9%. Nói cách khác, áp lực bán thực sự mạnh chỉ bó hẹp ở số ít cổ phiếu chứ không dàn trải.
Ở phía tăng giá, cả sàn HoSE chỉ có 13 mã thanh khoản trên 1 tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên. 7 mã trong số này giao dịch quá 10 tỷ là VCG tăng 2,84%, HSG tăng 1,3%, TCX tăng 1,79%, BMP tăng 1,86%, CTS tăng 1,66%, PC1 tăng 1,41%, CSV tăng 2,2%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay khá tiêu cực, mua vào cực nhỏ với 368,4 tỷ đồng trên HoSE, thấp nhất 9 phiên. Vị thế ròng do đó lên tới -747,9 tỷ, cao nhất 18 phiên sáng trở lại đây. FPT bị xả lớn nhất với -192,9 tỷ ròng, VIC -119,6 tỷ, PNJ -59,8 tỷ, VHM -52,8 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VCG +15,6 tỷ, BMP +14,5 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống 1791,07 điểm, một lần nữa để “thủng” ngưỡng 1800 điểm. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đáng ngại vì đây là lần thứ 3 trong 3 phiên gần nhất chỉ số thủng ngưỡng này. Điểm thấp nhất của chỉ số sáng nay là 1779,35 điểm vẫn chưa thấp bằng phiên sáng hôm qua.
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