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Blog chứng khoán: Áp lực bán đã nhẹ dần

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Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI kết phiên đảo chiều tăng nhẹ 0,34% so với tham chiếu và lại vượt 1800 điểm, lên 1806,63 điểm. Tuy nhiên biên độ phục hồi thực tế tốt hơn, khoảng 1,83% so với giá Low. Ở những phiên bán tháo và bắt đáy, biên độ phục hồi quan trọng hơn mức tăng đóng cửa.

Ảnh hưởng của VIC còn giảm 1,13%, VHM giảm 1,54% là nguyên nhân khiến mức tăng chỉ số không tương xứng với mức tăng cổ phiếu. Thống kê có 97 mã đóng cửa tăng so với tham chiếu từ 1% trở lên, tương đương 27,4% tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trong VNI. Chỉ số phục hồi intraday 1,83% thì hơn 44% cổ phiếu phục hồi mạnh hơn mức này.

Điểm tích cực là diễn biến phục hồi này đi kèm với ngưỡng thanh khoản thấp cả hai chiều. Ở chiều giảm, buổi sáng HSX giao dịch khoảng 5,9k tỷ (không tính thỏa thuận). Ở chiều phục hồi, HSX khớp hơn 6,7k tỷ. Mức giao dịch này đều kém xa phiên bán tháo hôm qua. Điều này hàm ý áp lực bán chủ động lẫn giải chấp đã không xuất hiện.

Diễn biến phục hồi cũng diễn ra trong bối cảnh không có gì khác biệt so với hôm qua. Xung đột vẫn tiếp diễn, giá dầu vẫn lên cao (đều đã vượt 80 USD/thùng trong đó dầu Brent lên gần 87 USD). Nói cách khác, phục hồi không đến từ sự thay đổi tích cực của bối cảnh, mà đến từ nội tại cung cầu của thị trường.

Như vậy thị trường hoàn toàn có thể kỳ vọng sự ổn định cung cầu tự thân được thiết lập. Điều quan trọng nhất là áp lực bán kỹ thuật bắt buộc không diễn ra tức là khả năng “gồng lỗ” của nhà đầu tư trở thành yếu tố quyết định. Margin trong nhóm nhà đầu tư cá nhân không lớn thì ảnh hưởng cũng sẽ không kéo dài.

Mốc 1800 điểm của VNI là một con số tròn và có tác dụng tâm lý đã được kiểm chứng. Việc “nhúng xuống” rồi lại phục hồi hôm nay cũng như hôm qua, góp phần củng cố tâm lý nhất định. Nếu “niềm tin” rằng 1800 điểm sẽ được giữ vững thì người cầm cổ nếu không bị bắt buộc bán cũng sẽ dừng lại một chút để chờ đợi và quan sát vì “nhỡ đâu” bán đúng đáy. Chậm một nhịp cũng giúp giảm áp lực.

Thị trường có thể xuất hiện thêm vài nhịp ép nữa và thanh khoản càng thấp càng tốt. Khi thị trường nằm trong tay người bán thì thanh khoản sẽ do bên bán tạo ra. Với đa số nhà đầu tư, lỗ thì cũng lỗ rồi và danh mục “tiền thịt” sẽ có sức chịu đựng tốt hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá lớn và F1 vẫn chấp nhận chênh lệch dương dù không rộng. Chiều giảm buổi sáng giao dịch dễ hơn, các trụ dễ đoán và basis có lợi. Khi VN30 thủng 1934.xx thì Short vẫn lợi hơn 3 điểm. VN30 lao dốc khá nặng và hướng về 1911.xx, nhưng chỉ tới 1913. Basis mở rộng xác nhận Short cover đang hoạt động. Nửa sau phiên sáng khó giao dịch, chỉ số luẩn quẩn, basis không có lợi cho Long và cũng không có Setup nào.

Buổi chiều cũng khá nhiễu, chỉ 5 phút đầu tiên đã mở rộng basis lên +5 điểm khi VN30 vượt 1924.xx. Tương quan rủi ro/lợi nhuận không đạt. Nhịp retest 1934.xx của VN30 sau đó có basis tốt hơn nhưng F1 cũng dao động rộng nên “nổ” stoploss thường xuyên rất khó chịu.

Với diễn biến đảo chiều tốt hôm nay và thanh khoản nhỏ, thị trường có cơ hội cân bằng dần, trừ phi lại có sự kiện gì đó sốc bên ngoài. Tuy VNI test 1800 điểm khá ổn nhưng cũng không phải là khởi động một xu hướng tăng. Thị trường này cứ bình tĩnh mà quan sát.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1946.06. Cản gần nhất ngày mai là 1954; 1961; 1974; 1984; 1994; 2002; 2014. Hỗ trợ 1945; 1934; 1924; 1911; 1894; 1879.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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