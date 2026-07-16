Thanh Hóa "chốt" kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026

Kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm của tỉnh sẽ tập trung vào một số trụ cột hành động chính để thúc đẩy nền kinh tế...

Hội nghị triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế sáu tháng cuối năm 2026ị. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Chiều ngày 15/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã chủ trì hội nghị triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế sáu tháng cuối năm 2026. Với mục tiêu GRDP cả năm đạt tối thiểu 11%, tỉnh quyết định áp dụng cơ chế giao chỉ tiêu hai mức cùng nguyên tắc hành động "6 rõ" nhằm tháo gỡ triệt để khó khăn.

Đây là nỗ lực nước rút quan trọng khi quý 4 yêu cầu tốc độ tăng trưởng lên tới 17,48%. Tỉnh cam kết đẩy nhanh tiến độ các đại dự án, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn đầu tư để tạo động lực bứt phá kinh tế mạnh mẽ.

ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH MỚI ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU GRDP 11%

Phát biểu khai mạc hội nghị nghe báo cáo đề xuất phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 15/7/2026, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11%, phân bổ cụ thể cho từng quý, từng ngành, từng địa phương ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả bước đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng GRDP sáu tháng đầu năm 2026 của tỉnh mới đạt 7,21% (thấp hơn 2,87% so với kịch bản đề ra) hội nghị lần này là bước đi cần thiết để điều chỉnh phương thức chỉ đạo và bù đắp khoảng trống tăng trưởng.

Nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm, Thanh Hóa quyết định áp dụng cơ chế điều hành đặc thù là giao song song hai mức chỉ tiêu gồm mức tối thiểu bắt buộc và mức phấn đấu cho sáu tháng cuối năm.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm phải đạt tối thiểu 14,44% (phấn đấu đạt 15,5%), tương đương giá trị tăng thêm từ 20.798 đến 22.325 tỷ đồng cho nền kinh tế. Cụ thể, quý III phải tăng trưởng tối thiểu 10,79% và quý IV phải đạt mức tăng đột phá 17,48%.

Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa

Để bảo đảm tính khả thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vận hành nghiêm ngặt theo nguyên tắc "6 rõ", bao gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Mỗi đầu việc chỉ giao duy nhất một cơ quan chủ trì; các vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo bằng văn bản trong vòng hai ngày làm việc để kịp thời xử lý. Kết quả thực hiện kịch bản sẽ là thước đo trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

PHÂN CÔNG SÁT SAO VÀ KHAI THÁC CÁC TRỤ CỘT ĐỘNG LỰC

Tại hội nghị, phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã được thống nhất rõ ràng nhằm tối ưu hóa hiệu quả chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trực tiếp điều hành chung, thực hiện giao ban theo dõi tiến độ hằng tháng, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm 139 dự án tồn đọng kéo dài và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực Mai Xuân Liêm chịu trách nhiệm quản lý phân khúc có giá trị tăng thêm lớn nhất, khoảng 15.361 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mũi nhọn công nghiệp, xây dựng, thương mại và Khu kinh tế Nghi Sơn. Các phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cũng được giao trách nhiệm trực tiếp đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các chỉ tiêu nền tảng của tăng trưởng 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh. Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa

Kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm của tỉnh sẽ tập trung vào một số trụ cột hành động chính để thúc đẩy nền kinh tế.

Trước hết, tỉnh tập trung đưa nhanh 34 dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 43.190 tỷ đồng đi vào hoạt động, tiêu biểu như Trung tâm thương mại Aeon Mall, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Cảng container Long Sơn và các dự án nhà ở xã hội. Mỗi dự án đều có một lãnh đạo và một chuyên viên theo sát hằng tuần để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trị giá gần 13.895 tỷ đồng, đồng thời xử lý dứt điểm 139 dự án chậm tiến độ kéo dài trước mốc thời hạn ngày 31/8/2026 nhằm khơi thông các nguồn lực đất đai. Để bảo đảm nguồn cung, Thanh Hóa sẽ đưa vào khai thác 24 mỏ mới nhằm bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và nỗ lực bảo đảm sản lượng tối đa cho 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Song song với sản xuất và đầu tư, Thanh Hóa cũng áp dụng các chỉ tiêu chi tiết theo từng tháng cho khối dịch vụ, thương mại và du lịch trong sáu tháng cuối năm. Mục tiêu đặt ra là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt tối thiểu 115.466 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,905 tỷ USD, thu hút 6,9 triệu lượt khách du lịch để mang về doanh thu 33.648 tỷ đồng, và huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 98.000 tỷ đồng.

Với việc chuẩn bị kịch bản chi tiết và phân công trách nhiệm cụ thể, Thanh Hóa đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2026.