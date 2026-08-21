Thanh Hóa phê duyệt giá đất 3 dự án, ước thu ngân sách gần 1.186 tỷ đồng

Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.

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Các quyết định đều căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025, Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn do Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình phê duyệt.

Dự án có số thu lớn nhất là Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Khu dân cư mới tại thị trấn Tân Phong), giai đoạn 1 tại xã Lưu Vệ. Dự án do Công ty CP HST ECO DECOR đứng đầu liên danh thực hiện, theo Quyết định giao đất số 3691/QĐ-UBND ngày 27/11/2025. Tổng diện tích giao đất đợt 1 là 283.078,3 m2, trong đó, 119.125,5 m2 đất ở giao có thu tiền sử dụng đất, sử dụng ổn định lâu dài; 163.952,8 m2 còn lại giao không thu tiền để đầu tư hạ tầng, bàn giao cho UBND xã Lưu Vệ quản lý trong 41 tháng. Giá đất phê duyệt là 7.813.460 đồng/m2, ước tính số tiền sử dụng đất khoảng 930,8 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn), do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư. Tổng diện tích giao đất, cho thuê đất là 133.774,9 m2, trong đó, 33.443,73 m2 đất công viên nước cho thuê thu tiền một lần, thời hạn 50 năm tính từ Quyết định giao đất số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024; 100.331,17 m2 đất công cộng không kinh doanh giao không thu tiền, bàn giao lại cho địa phương chậm nhất 24 tháng. Giá đất phê duyệt là 5.472.254 đồng/m2, tương ứng số tiền thuê đất ước tính khoảng 183 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là Khu nhà ở tại khu đất dự trữ phát triển - Khu đô thị mới Đông Sơn tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang), do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần làm chủ đầu tư, theo Quyết định giao đất số 1697/QĐ-UBND ngày 09/5/2018. Tổng diện tích giao đất 18.196,28 m2, trong đó 10.679,32 m2 đất ở đô thị giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm; 7.516,96 m2 đất giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe giao không thu tiền, bàn giao cho UBND phường Đông Quang quản lý sử dụng chung. Giá đất phê duyệt là 6.754.078 đồng/m2, ước tính số tiền sử dụng đất khoảng 72,1 tỷ đồng.

Cả 3 quyết định đều nêu rõ giá đất được xác định trong điều kiện chủ đầu tư phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo dự án và quy hoạch chi tiết được duyệt, đã trừ chi phí (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, tiền chênh lệch nộp ngân sách được xác định lại tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp bổ sung trong thời gian chưa tính tiền (nếu có), thông báo cho nhà đầu tư nộp vào ngân sách, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Các đơn vị tư vấn, thẩm tra dự toán và Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả tư vấn, thẩm định và hồ sơ phương án giá đất.