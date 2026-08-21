Thanh Hóa phê duyệt giá đất 3 dự án, ước thu ngân sách gần 1.186 tỷ đồng

Các quyết định đều căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025, Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn do Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình phê duyệt.
Dự án có số thu lớn nhất là Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Khu dân cư mới tại thị trấn Tân Phong), giai đoạn 1 tại xã Lưu Vệ. Dự án do Công ty CP HST ECO DECOR đứng đầu liên danh thực hiện, theo Quyết định giao đất số 3691/QĐ-UBND ngày 27/11/2025. Tổng diện tích giao đất đợt 1 là 283.078,3 m2, trong đó, 119.125,5 m2 đất ở giao có thu tiền sử dụng đất, sử dụng ổn định lâu dài; 163.952,8 m2 còn lại giao không thu tiền để đầu tư hạ tầng, bàn giao cho UBND xã Lưu Vệ quản lý trong 41 tháng. Giá đất phê duyệt là 7.813.460 đồng/m2, ước tính số tiền sử dụng đất khoảng 930,8 tỷ đồng.
Dự án thứ hai là Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn), do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư. Tổng diện tích giao đất, cho thuê đất là 133.774,9 m2, trong đó, 33.443,73 m2 đất công viên nước cho thuê thu tiền một lần, thời hạn 50 năm tính từ Quyết định giao đất số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024; 100.331,17 m2 đất công cộng không kinh doanh giao không thu tiền, bàn giao lại cho địa phương chậm nhất 24 tháng. Giá đất phê duyệt là 5.472.254 đồng/m2, tương ứng số tiền thuê đất ước tính khoảng 183 tỷ đồng.
Dự án thứ ba là Khu nhà ở tại khu đất dự trữ phát triển - Khu đô thị mới Đông Sơn tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang), do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần làm chủ đầu tư, theo Quyết định giao đất số 1697/QĐ-UBND ngày 09/5/2018. Tổng diện tích giao đất 18.196,28 m2, trong đó 10.679,32 m2 đất ở đô thị giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm; 7.516,96 m2 đất giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe giao không thu tiền, bàn giao cho UBND phường Đông Quang quản lý sử dụng chung. Giá đất phê duyệt là 6.754.078 đồng/m2, ước tính số tiền sử dụng đất khoảng 72,1 tỷ đồng.
Cả 3 quyết định đều nêu rõ giá đất được xác định trong điều kiện chủ đầu tư phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo dự án và quy hoạch chi tiết được duyệt, đã trừ chi phí (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, tiền chênh lệch nộp ngân sách được xác định lại tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp bổ sung trong thời gian chưa tính tiền (nếu có), thông báo cho nhà đầu tư nộp vào ngân sách, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Các đơn vị tư vấn, thẩm tra dự toán và Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả tư vấn, thẩm định và hồ sơ phương án giá đất.
Chính sách bồi thường khi thu hồi đất đang được đề xuất theo cách tiếp cận mới, không chỉ hướng tới giải quyết quyền lợi trước mắt, mà còn quan tâm hơn đến cuộc sống và sinh kế lâu dài của người dân...
Từ những cửa hàng nhỏ mang cá tính riêng tại châu Âu, hay những boutique hotel làm thay đổi ngành hospitality toàn cầu, cho đến thế hệ bất động sản chú trọng vào tính riêng tư và chiều sâu trải nghiệm, “boutique” chưa bao giờ là một khái niệm đơn thuần về một quy mô nhỏ. Đó là một triết lý của sự chọn lọc - ít hơn về số lượng để có thể đầu tư nhiều hơn cho chất lượng. Tại khu Tây TP.HCM, The Westique Residences đang đưa tinh thần ấy vào một dự án giới hạn chỉ 99 căn.
“Với một dự án, tôi không nhìn vào chi phí ESG, tôi nhìn vào chi phí vận hành và giá trị dài hạn của tài sản”, ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Vogue Business China.
Ngày nay, các trung tâm thương mại thế hệ mới không đơn thuần là nơi diễn ra giao dịch mua bán, mà đang trở thành “phòng khách” sôi động của các đô thị hiện đại. Tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, hệ sinh thái bán lẻ khổng lồ gồm hai Vincom Mega Mall và Outlet 6 ha sẽ tạo nên nhịp sống phồn hoa thường nhật bao quanh quần thể căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay.
Sau khi chỉ tiêu Đề án được điều chỉnh lên 1,14 triệu căn, nguồn lực tài chính cho phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được bổ sung, với hàng chục nghìn tỷ đồng bố trí qua các chương trình tín dụng, cùng việc mở rộng kênh vốn ưu đãi và thành lập Quỹ nhà ở quốc gia...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...