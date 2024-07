Thanh khoản thấp kỷ lục từ đầu năm, thị trường phục hồi yếu

Dù chiều nay giao dịch có sôi động thêm một chút nhưng hôm nay vẫn là một ngày thanh khoản suy kiệt, khi tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE lần đầu tiên trong năm 2024 xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Lực cầu bắt đáy nâng dần giá lên một cách thận trọng khác hẳn diễn biến đầy hưng phấn chiều hôm qua.

Phiên gần nhất sàn HoSE xuất hiện giao dịch dưới 10.000 tỷ đồng là ngày 21/12/2023 với 9.699 tỷ đồng. Hôm nay sàn này chỉ khớp gần 9.657 tỷ đồng. Trung bình 10 phiên gần nhất HoSE khớp khoảng 17.000 tỷ và trung bình 20 phiên khớp 16.200 tỷ. Như vậy đây là mức sụt giảm đột biến.

Lý do duy nhất khiến giao dịch đột ngột trầm lắng như vậy chỉ có thể là nhà đầu tư tạm dừng hành động. Tiền vẫn nằm trong tài khoản nhưng chấp nhận đứng ngoài quan sát hoặc chỉ giao dịch nhỏ giọt thăm dò. Sau phiên phục hồi khá bất ngờ hôm qua, sự thận trọng đã quay lại khi rất có thể đó chỉ là một phiên “bull-trap”.

Thực ra chiều nay giao dịch có phần tích cực hơn buổi sáng. Đầu tiên là thanh khoản có tăng: Sàn HoSE khớp được 5.074 tỷ đồng, tăng 10,7% so với phiên sáng, nếu tính cả HNX thì tăng 9,5%. Thứ hai, mặt bằng giá có khá hơn phiên sáng: Độ rộng chỉ số VN-Index tại thời điểm đóng cửa ghi nhận 131 mã tăng/294 mã giảm, so với 68 mã tăng/339 mã giảm thời điẻm chốt phiên sáng. VN-Index đóng cửa giảm 5,28 điểm (-0,43%) cũng tốt hơn buổi sáng (-10,61 điểm ~ -0,86%). Thứ ba, trong nhóm giảm giá, mặt bằng cũng có cải thiện: chỉ có 102 cổ phiếu giảm quá 1% trong khi phiên sáng là 157 mã.

Nói đơn giản, chiều nay thị trường xuất hiện lực cầu nâng giá lên chút đỉnh, cải thiện trạng thái giá và chủ động gia tăng thanh khoản. Tuy vậy so với diễn biến bùng nổ chiều qua thì chiều nay khá nhạt nhòa. Sự thận trọng là rất rõ ràng.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường vẫn chịu sức ép khá mạnh từ bên bán.

Một trong những lý do khiến thị trường yếu là nhóm cổ phiếu blue-chips đã không kích hoạt được tâm lý. Nhóm VN30 chiều nay ghi nhận 19 cổ phiếu tăng so với mức chốt buổi sáng và 7 mã tụt sâu hơn. BCM có nhịp đột phá ấn tượng khi đảo chiều từ giảm 1,05% thành tăng 3,29%, tức là riêng chiều nay biến động tới +4,38%. BVH cũng nổi bật, tăng 2,37% và đảo chiều lên trên tham chiếu 1,77%. GVR tăng 1,85%, vượt tham chiếu 0,92%. Các mã MBB, HDB, VJC, VNM cũng quay lại được tham chiếu. Trụ VIC sáng nay cực mạnh, buổi chiều lại suy yếu, lùi xuống khoảng 0,83% và còn tăng 1,71% so với tham chiếu.

Nhiều trụ khác như GAS, CTG, TCB, MSN, FPT… không có tiến triển rõ nét khiến VN-Index chỉ có thể từ từ dao động đi lên, thay vì một xu hướng đảo chiều mạnh mẽ. Tốc độ phục hồi chậm và thanh khoản quá nhỏ khiến tâm lý kém hưng phấn. Một chút tích cực trong diễn biến yếu ớt này là giá cổ phiếu tiếp tục phục hồi thoát đáy trong buổi chiều, cũng như mức giảm sâu nhất trong phiên hôm nay vẫn chưa xuống dưới mức đáy của phiên trước. Biên độ dao động hẹp lại với thanh khoản rất thấp cũng không hẳn là xấu, vì lực bán cũng đang cho thấy giảm cường độ rõ rệt.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã giao dịch sôi động hơn và cân bằng. Cụ thể, khối này mua vào thêm 1.357,3 tỷ đồng trên HoSE, bán ra thêm 1.346,5 tỷ, tương ứng mua ròng 10,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 502,7 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng lớn chung cuộc là SSI -168,7 tỷ, TLG -71,1 tỷ, VHM -60,2 tỷ, HPG -39,3 tỷ, VPB -23,7 tỷ, TCB -20,1 tỷ. Bên mua có SBT +75,5 tỷ, FPT +24,6 tỷ.