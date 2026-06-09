Thanh toán số trở thành “mạch kết nối” của nền kinh tế số
Minh Huy
09/06/2026, 13:58
Từ một phương thức thanh toán mới mẻ, thanh toán số đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt đang góp phần hình thành nền tảng tài chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong nền kinh tế…
Sau hai ngày (6 - 7/6/2026) diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
(TP. Hồ Chí Minh), Lễ hội Tài chính số 2026 đã khép lại, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản
lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng đông đảo người dân.
Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” đã thảo luận về các cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển hệ sinh thái tài chính số trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và phương thức giao dịch tại Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ.
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển đổi mạnh mẽ
trong hành vi tiêu dùng và quản trị dòng tiền. Từ một phương thức thanh toán mới
mẻ, thanh toán số đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.
Theo Phó Thủ tướng, thanh toán không dùng tiền mặt hiện là
“mạch kết nối” của nền kinh tế số, liên thông giữa ngân hàng với thương mại điện
tử, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, dịch vụ công và nhiều nền tảng số
khác. Cùng với dữ liệu số, định danh số và kết nối số, thanh toán số đang góp
phần hình thành nền tảng tài chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.
Đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ
tướng cho biết đến cuối năm 2025, gần 89% người dân từ 15 tuổi trở lên đã có
tài khoản ngân hàng; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 28 lần GDP;
giao dịch qua mã QR tăng trưởng bình quân hơn 106% về số lượng và hơn 128% về
giá trị mỗi năm.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Thủ tướng cũng lưu ý những
thách thức về khoảng cách số, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của một bộ phận
người dân, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh
tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Để thúc đẩy tài chính số trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng
đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính
sách; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ công,
phổ cập dịch vụ tài chính đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời
yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo
đảm an toàn thông tin và quyền lợi người tiêu dùng.
TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ HỆ SINH THÁI SỐ
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm
Thanh Hà cho biết trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn
Văn Thắng đã nêu rõ vai trò chiến lược của thanh toán thông minh và hệ sinh
thái tài chính số trong tiến trình “chuyển mình” của quốc gia, nhấn mạnh thanh
toán thông minh chính là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền,
mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo
động lực cho tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn mới.
Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngành ngân hàng nói chung
và Ngân hàng nhà nước nói riêng sẽ tiếp tục tập trung vào hoàn thiện chính
sách, hạ tầng, công nghệ và đảm bảo an toàn để thúc đẩy hơn nữa việc phổ cập
các hình thức thanh toán số tới từng người dân, từng doanh nghiệp, ở mọi vùng
miền trên cả nước; đồng thời cam kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được
giao tại các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án của Đảng, Chính phủ nhằm mang lại những giá trị thiết thực,
trải nghiệm liền mạch, an toàn và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, góp phần
thúc đẩy kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên số.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, những thành tựu trong
thúc đẩy thanh toán số, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số cho thấy quyết
tâm của ngành ngân hàng trong việc phát triển hệ sinh thái số hiện đại, thông
minh, kết nối liên thông với các ngành, lĩnh vực khác.
Trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung
tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm và nâng giá trị
thanh toán không dùng tiền mặt lên 30 lần GDP vào cuối năm 2030.
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng sẽ tập
trung triển khai trong thời gian tới.
Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế,
khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán số, hoạt động ngân
hàng số và tài chính toàn diện, trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp
luật, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án của Bộ Chính
trị và Chính phủ giao.
Thứ hai,
tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, thông
suốt, hiệu quả để cung cấp các dịch vụ thanh toán an toàn, tiện ích, bảo mật,
đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
trong nền kinh tế.
Thứ ba,
tiếp tục tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản
phẩm, dịch vụ, phương thức thanh toán mới và xây dựng hệ sinh thái số thông
minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.
Thứ tư,
tăng cường an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo
các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật
trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của khách hàng.
Thứ năm,
đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho
công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.
“Thúc đẩy thanh toán thông minh và tài chính số đã trải qua một
hành trình dài với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cuối cùng cũng đã đạt được
những thành tựu đáng ghi nhận. Trong các giai đoạn tiếp theo, ngành ngân hàng
mong rằng sẽ luôn nhận được quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành, chung
sức, hỗ trợ từ các Bộ, ban, ngành và các tổ chức ngân hàng - tài chính để hệ
sinh thái tài chính số thực sự trở thành nền tảng phát triển toàn diện, bền
vững giúp Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”, Phó Thống đốc Ngân hàng
nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
Lễ hội Tài chính số 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành điểm
nhấn nổi bật của Ngày Tài chính số 2026. Sự kiện thu hút hơn 120.000 lượt người
tham gia, trở thành nơi giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực
tài chính - ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ thanh toán số và hỗ trợ
hộ kinh doanh.
Tại khu vực Payment Zone và Fintech Zone, nhiều ngân hàng,
doanh nghiệp công nghệ và tổ chức trung gian thanh toán đã giới thiệu các giải
pháp tài chính tiên tiến.
Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet mang đến mô hình “Tiệm đồng
giá 10K”, nơi khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm hành trình mua sắm
không tiền mặt trên các thiết bị POS hiện đại với nhiều phương thức thanh toán
phổ biến như quét mã QR, thanh toán thẻ và Tap to Pay. Thông qua hợp tác với
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), KiotViet cũng giới thiệu
giải pháp VietQRGlobal ngay trên phần mềm bán hàng.
Giải pháp cho phép khách quốc tế sử dụng các ứng dụng thanh
toán quen thuộc tại quốc gia của họ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và
Campuchia để thanh toán trực tiếp tại các điểm bán ở Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal.
Người bán nhận tiền bằng đồng Việt Nam nhanh chóng, thuận tiện mà không cần thực
hiện thêm các thao tác chuyển đổi.
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