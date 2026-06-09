Thanh toán số trở thành “mạch kết nối” của nền kinh tế số

Từ một phương thức thanh toán mới mẻ, thanh toán số đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt đang góp phần hình thành nền tảng tài chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong nền kinh tế…

Sau hai ngày (6 - 7/6/2026) diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh), Lễ hội Tài chính số 2026 đã khép lại, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng đông đảo người dân.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” đã thảo luận về các cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển hệ sinh thái tài chính số trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và phương thức giao dịch tại Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ.

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng và quản trị dòng tiền. Từ một phương thức thanh toán mới mẻ, thanh toán số đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, thanh toán không dùng tiền mặt hiện là “mạch kết nối” của nền kinh tế số, liên thông giữa ngân hàng với thương mại điện tử, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, dịch vụ công và nhiều nền tảng số khác. Cùng với dữ liệu số, định danh số và kết nối số, thanh toán số đang góp phần hình thành nền tảng tài chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng cho biết đến cuối năm 2025, gần 89% người dân từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản ngân hàng; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 28 lần GDP; giao dịch qua mã QR tăng trưởng bình quân hơn 106% về số lượng và hơn 128% về giá trị mỗi năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Thủ tướng cũng lưu ý những thách thức về khoảng cách số, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của một bộ phận người dân, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Để thúc đẩy tài chính số trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ công, phổ cập dịch vụ tài chính đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi người tiêu dùng.

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ HỆ SINH THÁI SỐ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nêu rõ vai trò chiến lược của thanh toán thông minh và hệ sinh thái tài chính số trong tiến trình “chuyển mình” của quốc gia, nhấn mạnh thanh toán thông minh chính là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng nhà nước nói riêng sẽ tiếp tục tập trung vào hoàn thiện chính sách, hạ tầng, công nghệ và đảm bảo an toàn để thúc đẩy hơn nữa việc phổ cập các hình thức thanh toán số tới từng người dân, từng doanh nghiệp, ở mọi vùng miền trên cả nước; đồng thời cam kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án của Đảng, Chính phủ nhằm mang lại những giá trị thiết thực, trải nghiệm liền mạch, an toàn và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên số.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội thảo

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, những thành tựu trong thúc đẩy thanh toán số, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số cho thấy quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc phát triển hệ sinh thái số hiện đại, thông minh, kết nối liên thông với các ngành, lĩnh vực khác.

Trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm và nâng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt lên 30 lần GDP vào cuối năm 2030.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán số, hoạt động ngân hàng số và tài chính toàn diện, trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án của Bộ Chính trị và Chính phủ giao.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, thông suốt, hiệu quả để cung cấp các dịch vụ thanh toán an toàn, tiện ích, bảo mật, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, phương thức thanh toán mới và xây dựng hệ sinh thái số thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Thứ tư, tăng cường an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thứ năm, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

“Thúc đẩy thanh toán thông minh và tài chính số đã trải qua một hành trình dài với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cuối cùng cũng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong các giai đoạn tiếp theo, ngành ngân hàng mong rằng sẽ luôn nhận được quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành, chung sức, hỗ trợ từ các Bộ, ban, ngành và các tổ chức ngân hàng - tài chính để hệ sinh thái tài chính số thực sự trở thành nền tảng phát triển toàn diện, bền vững giúp Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.