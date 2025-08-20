Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Dự án

Thêm 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ bắt đầu thu phí

Gia Huy

20/08/2025, 11:13

Các tuyến cao tốc này dự kiến sẽ đi vào vận hành chính thức vào năm 2025 và áp dụng thu phí trong 7 năm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

Theo Đề án, sẽ có 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư hoàn thành trong năm 2025, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hoà Liên - Tuý Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Đây là các tuyến do Nhà nước đầu tư và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Các tuyến cao tốc này sẽ được tổ chức thu phí trong 7 năm kể từ khi đưa vào vận hành. Sau thời hạn trên, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác tiếp theo để đảm bảo sử dụng hiệu quả và bền vững hạ tầng. Việc thu phí do Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện có 29 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước trực tiếp quản lý, trong đó 5 tuyến đã được phê duyệt đề án khai thác và dự kiến bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026.

Căn cứ theo Nghị định 130/2024, Cục Đường bộ đề xuất hai mức thu phí:

Mức 1: 1.300 đồng/PCU/km, áp dụng cho cao tốc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục).

Mức 2: 900 đồng/PCU/km, áp dụng cho các tuyến đầu tư trước khi Luật Đường bộ có hiệu lực nhưng chưa đủ điều kiện kỹ thuật (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Dự kiến, việc thu phí trên 13 tuyến cao tốc sẽ mang lại gần 2.500 tỷ đồng/năm cho ngân sách sau khi trừ chi phí tổ chức. Cục Đường bộ Việt Nam cùng các Khu quản lý đường bộ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, thu - nộp - quyết toán phí theo quy định, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động thu phí, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng hạn.

Việc triển khai thu phí không chỉ giúp tăng nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là tái đầu tư, bảo trì và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Từ khóa:

Cao tốc Giao thông hạ tầng giao thông Thu phí cao tốc Vneconomy

Thêm 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ bắt đầu thu phí

Thêm 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ bắt đầu thu phí

Các tuyến cao tốc này dự kiến sẽ đi vào vận hành chính thức vào năm 2025 và áp dụng thu phí trong 7 năm...

