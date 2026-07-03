Thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước là trụ cột hợp tác Việt Nam- Hà Lan

Việt Nam và Hà Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, quản lý nước và ứng phó biến đổi khí hậu nhằm hướng tới phát triển bền vững...

Rừng ngập mặn ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam.

Ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp xã giao Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Baar nhằm trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả với Hà Lan trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ Kees Van Baar cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đối tác thân thiết của Đại sứ quán Hà Lan. Theo Đại sứ, nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu luôn là những trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai quốc gia. Hà Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là quản lý nước và phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản.

Thông tin tại cuộc gặp, Đại sứ cho biết đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện, trường và địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tham dự Diễn đàn Tôm toàn cầu tại Hà Lan vào đầu tháng 9/2026 nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới và tìm hiểu thông tin thị trường.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Hà Lan mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp, giảm chi phí đầu vào sản xuất, phát triển các mô hình canh tác thích ứng với xâm nhập mặn và thúc đẩy áp dụng chứng nhận kiểm dịch thực vật điện tử.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam với hơn 470 dự án và tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ USD. Hai nước đã thiết lập Đối tác Chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước năm 2010; Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực năm 2014.

Về thương mại và đầu tư, Đại sứ Hà Lan đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch và tăng cường tham vấn chính sách theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, kiểm soát kháng kháng sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đối với việc thực hiện Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), Đại sứ Kees Van Baar khẳng định Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ khó khăn thông qua các dự án đang triển khai tại khu vực Tây Nguyên.

Hai bên cũng xác định các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Nhiều chương trình trồng, phục hồi rừng ngập mặn và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học đang được triển khai nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cảm ơn Chính phủ Hà Lan và cá nhân Đại sứ Kees Van Baar đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều chương trình phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông cũng nhất trí với các đề xuất của phía Hà Lan, đặc biệt là việc sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Bộ trưởng kiến nghị hai bên sớm triển khai dự án "Phát triển Trung tâm dự trữ và quản lý chuỗi cung ứng cát ngoài khơi chiến lược khu vực đồng bằng sông Cửu Long" nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp, xây dựng hạ tầng, đồng thời giảm áp lực khai thác cát sông và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan được xây dựng trên nền tảng tin cậy, cùng có lợi, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác, đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên phát triển ngày càng hiệu quả, bền vững.