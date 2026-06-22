Thời trang Việt: Chặng đường trẻ hóa và số hóa

Vietnam International Fashion Week 2026 (AVIFW - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam) với chủ đề #PureFashionInMotion đã diễn ra từ ngày 18 - 21/6 vừa qua, cho thấy vai trò quan trọng trong việc định hình và khẳng định bản sắc thời trang Việt…

Ảnh: AVIFW

Trải qua 20 mùa tổ chức, AVIFW đã liên tục thay đổi để thích nghi với nhịp chuyển động của ngành công nghiệp thời trang: có những mùa giải tạo tiếng vang, cũng không thiếu những thử nghiệm chưa đạt kỳ vọng. Dẫu vậy, mục tiêu đưa thời trang Việt vươn ra quốc tế và mở rộng đối thoại với thế giới vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ấy.

Trở lại với mùa thứ 21, AVIFW tiếp tục khẳng định sứ mệnh đưa thời trang Việt vươn ra thế giới, nhưng đồng thời đánh dấu một bước chuyển mình đáng chú ý. Lựa chọn chủ đề “Pure Fashion in Motion” (Thời trang thuần khiết trong chuyển động), AVIFW 2026 tôn vinh tinh thần đổi mới không ngừng của thời trang Việt Nam. Đó là hành trình gìn giữ những giá trị cốt lõi, đồng thời chủ động hòa nhịp với dòng chảy sáng tạo toàn cầu bằng tư duy cởi mở và hiện đại.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua định hướng “trẻ hóa sàn diễn”. Bên cạnh những nhà thiết kế gạo cội, AVIFW gây chú ý khi quy tụ loạt thương hiệu trẻ giàu tiềm năng như DAS Studios, ĐINH, Nobody Knows và MÔI ĐIÊN, mang theo những góc nhìn sáng tạo mới mẻ. Sự giao thoa giữa các thế hệ không chỉ tạo nên bức tranh thời trang đa sắc màu mà còn khiến khán giả thêm kỳ vọng vào những bộ sưu tập đậm tính đương đại cho thời trang Việt hôm nay.

Trở lại với mùa thứ 21, AVIFW tiếp tục khẳng định sứ mệnh đưa thời trang Việt vươn ra thế giới.

NTK trẻ Tom Trandt chia sẻ, lần đầu tiên được giới thiệu bộ sưu tập mở màn cho AVIFW mùa 21, anh rất áp lực nhưng cũng mong muốn được thể hiện hết những ý tưởng, tinh thần độc bản và tìm cơ hội bước ra thế giới. Còn NTK Đỗ Mạnh Cường - người đảm nhận bộ sưu tập kết màn sự kiện - từ kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong ngành thời trang, nhìn nhận rằng, đây là cánh cửa để các bạn trẻ thực hiện ước mơ tham gia sàn diễn quốc tế mà không phải mất quá nhiều chi phí, thời gian.

Trong khi đó, nằm trong chuỗi chương trình “Thúc đẩy thương mại điện tử trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt”, do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khởi xướng, hội thảo “Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong ngành thời trang” đã được tổ chức đồng thời với việc ra mắt sáng kiến “Fashion Up Việt Nam”.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, quy mô thị trường thời trang Việt Nam, bao gồm quần áo và giày dép, hiện ước đạt khoảng 123 nghìn tỷ đồng, chiếm từ 20 - 25% tổng quy mô bán lẻ của cả nước và duy trì mức tăng trưởng từ 10 - 15% mỗi năm.

Đáng chú ý, trong khi kênh bán lẻ truyền thống chỉ tăng trưởng khoảng 3,6% mỗi năm giai đoạn 2022 - 2024, doanh thu ngành thời trang trên thương mại điện tử lại tăng trung bình từ 20 - 30% mỗi năm. Điều này cho thấy, thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với ngành thời trang Việt Nam.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ sáng kiến “Fashion Up Việt Nam”.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết dù tăng trưởng nhanh nhưng nhiều doanh nghiệp thời trang vẫn gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Theo đó, không ít thương hiệu truyền thống còn lúng túng trong việc xây dựng nội dung số, vận hành livestream, quản trị dữ liệu khách hàng và tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ. Trong khi đó, các thương hiệu phát triển từ môi trường trực tuyến lại phải đối mặt với bài toán xây dựng thương hiệu dài hạn và tạo sự khác biệt trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

Để tháo gỡ những khó khăn này, sáng kiến “Fashion Up Việt Nam” được xây dựng theo hướng kết nối toàn bộ hệ sinh thái thời trang trên môi trường số. Chương trình hướng tới tạo không gian hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp thời trang, nhà thiết kế, nhà bán hàng và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Theo đó, trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu kết nối ít nhất 200 thành viên tham gia Câu lạc bộ Fashion Up Việt Nam, bao gồm các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà thiết kế và nhà sáng tạo nội dung. Thông qua mạng lưới này, các thành viên sẽ được hỗ trợ đào tạo kỹ năng vận hành gian hàng trực tuyến, livestream bán hàng, quảng cáo số, xây dựng nội dung... Đồng thời, chương trình cũng thường xuyên cập nhật các chính sách mới, công cụ sáng tạo và xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu kết nối ít nhất 200 thành viên tham gia Câu lạc bộ Fashion Up Việt Nam.

Ngoài ra, ban tổ chức kỳ vọng sáng kiến sẽ góp phần lan tỏa khoảng 10.000 câu chuyện về thời trang Việt thông qua các video gắn hashtag #FashionUpVietnam, hướng tới mục tiêu tạo ra khoảng 1 tỷ lượt xem trên nền tảng số.

Bà Trịnh Thanh Hải, Tổng Giám đốc thương hiệu Genviet Jean, thừa nhận nền tảng số, video ngắn và livestream đang tác động mạnh đến quyết định mua sắm. Khi sản phẩm được giới thiệu hấp dẫn và đáp ứng đúng nhu cầu, khách hàng có thể đưa ra quyết định mua ngay lập tức. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cập nhật xu hướng thời trang, đồng thời đổi mới cách thức truyền thông và bán hàng.

Bên cạnh việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, nhiều doanh nghiệp cho rằng phát triển thời trang bền vững và thân thiện với môi trường đang trở thành yêu cầu tất yếu. Ông Trần Quang Thanh Trường, Giám đốc điều hành thương hiệu Couple TX, đề xuất các sàn thương mại điện tử nghiên cứu xây dựng nhãn nhận diện dành riêng cho các sản phẩm thời trang xanh, tương tự như các nhãn dành cho sản phẩm OCOP hiện nay.

Theo ông Trường, ngành thời trang Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các quy trình sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và phát triển các sản phẩm bền vững. Việc có một nhãn nhận diện riêng sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào sản xuất xanh.

Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và nhận diện cho các sản phẩm thời trang xanh sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Ảnh: La Pham

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), đề xuất TikTok và các nền tảng thương mại điện tử tổ chức các chương trình huấn luyện định kỳ theo từng chủ đề như khởi nghiệp, xu hướng thị trường, xây dựng thương hiệu hay tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định, cùng với xu hướng trẻ hóa, số hóa và xanh hóa, thương mại điện tử sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy ngành thời trang Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.