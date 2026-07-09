Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
PPhúc Minh
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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số
45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính
hài cốt liệt sĩ.
Theo nội dung công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xác định
công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ
thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính
trị.
Từ đó,
nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tìm kiếm,
quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là Pháp lệnh Ưu đãi
người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm đồng bộ,
sát thực tiễn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thuận lợi
trong triển khai thực hiện.
Thủ tướng
cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt
sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Tập trung phân tích, đối chứng tư
liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh
vùng, thăm dò, tìm kiếm.
Đặc biệt,
khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể. Trước mắt,
tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm như tại các tỉnh, thành phố: Tuyên
Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng
Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...
Công tác
tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ
liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ cũng cần được
triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
Đẩy nhanh
tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp
vào Ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Tăng cường
hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ
vật và dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ
thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định
danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là các nước: Lào, Campuchia, Mỹ, Úc, Hàn
Quốc, Trung Quốc…
Thủ tướng
cũng yêu cầu tập trung cao độ hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ khu vực vùng
lõi, nhất là Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn trong năm 2026 phục vụ
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Cùng với
đó, huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị chuyên
dùng phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt
sĩ.
Thủ tướng
cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành, các địa phương. Trong đó, Bộ Quốc
phòng với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia quyết liệt triển
khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các
mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.
Phấn đấu
các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt
liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, các địa phương khu vực
phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30/4/2027.
Tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước
ngày 27/7/2026.
Bộ Nội vụ
được giao xây dựng, hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên
quan trong tháng 7/2026. Khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ
liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm hoàn
thành trong năm 2026.
Bộ Công
an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân
nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026. Tập trung xây dựng, vận hành Ngân
hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; nâng cấp công nghệ
giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.
Bộ Tài
chính rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí bảo đảm nguồn lực thực
hiện. Bộ Ngoại giao tăng cường trao đổi, đàm phán với các nước và các đối tác
quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh
tính hài cốt liệt sĩ.
Bộ Y tế tăng
cường cán bộ y tế vào công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo Viện Pháp y Quốc
gia tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời
mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ giám định ADN để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến
độ, công suất giám định.
Bộ Khoa học
và Công nghệ nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ,
chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định
danh tính hài cốt liệt sĩ.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ có nêu, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm,
quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ
(trong nước 396, Lào 174, Campuchia 742) và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên
Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên
Quang) được 3.175,43 ha (đạt 77,9% tiến độ).
Đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định
được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ
sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn
trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tuy
nhiên, khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn; tiến độ triển khai tại một
số địa phương, đơn vị còn chậm, kết quả thực hiện còn khoảng cách xa so với mục
tiêu của Chiến dịch...
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