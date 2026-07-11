Bộ Xây dựng thúc tiến độ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang chậm tiến độ 8,15% so với yêu cầu thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9/2026. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm trách nhiệm, buộc các nhà thầu lập lại tiến độ và tăng tốc thi công để bù khối lượng chậm...

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Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt - chủ đầu tư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 - khẩn trương triển khai các giải pháp đưa dự án trở lại quỹ đạo tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, mặc dù thời gian qua đã nhiều lần đôn đốc, chỉ đạo, song đến nay tiến độ tổng thể của dự án vẫn chậm khoảng 8,15% so với mốc Chính phủ yêu cầu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026.

Đáng chú ý, nhiều hạng mục quyết định tiến độ như hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 9, cầu Km44+875, cầu Km62+525 cùng công tác xử lý kỹ thuật hiện trường vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt so với các đợt kiểm tra trước.

Để bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trước ngày 31/12/2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và nhà thầu chậm tiến độ, đồng thời xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm bù lại khối lượng đã chậm.

Các nhà thầu được yêu cầu lập lại tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục trọng điểm, trong đó xác định rõ thời điểm huy động máy móc, nhân lực, vật liệu, kế hoạch thi công và thời gian dự phòng; đồng thời khẩn trương bổ sung nguồn lực tài chính, thiết bị và nhân lực để tăng tốc thi công.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn cung vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, hoàn thành trước ngày 31/7/2026 nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với các vị trí nền đường đào sâu, đắp cao, mố trụ cầu trên sườn dốc có nguy cơ sạt trượt, Ban Quản lý dự án Đường sắt phải chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá kỹ điều kiện địa chất, địa hình để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho công trình.

Bên cạnh tiến độ thi công, Bộ Xây dựng cũng lưu ý tỷ lệ giải ngân của dự án hiện còn thấp. Chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đồng thời Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được giao tăng cường kiểm soát chất lượng và phối hợp thẩm định các giải pháp xử lý kỹ thuật hiện trường, trong khi Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ các gói thầu, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5 km, đi qua Khánh Hòa và Đắk Lắk, với quy mô 4 làn xe và tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Dự án được chia thành ba dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản với tổng vốn đầu tư 9.818 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 5/2025, khoảng 20 km đầu tiên của tuyến đã được đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, các đoạn còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và toàn bộ dự án sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.