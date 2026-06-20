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Tiền cá nhân và tổ chức tiếp tục đỡ lệnh bán ra từ khối ngoại

T Thu Minh

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.

Tiền cá nhân và tổ chức tiếp tục đỡ lệnh bán ra từ khối ngoại

VN-Index kết thúc tuần 25/2026 tại 1.824,53 điểm, tăng mạnh 32,88 điểm (+1,84%) sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp. Đà hồi phục của thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm Vingroup và các cổ phiếu đầu ngành Chứng khoán.

Thanh khoản thị trường có sự hồi phục đáng kể so với các tuần trước. Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 15.605 tỷ đồng/phiên, tăng 25,49% so với tuần 24, trong khi giá trị giao dịch khớp lệnh trên toàn thị trường đạt 16.973 tỷ đồng/phiên, tăng 25,20% so với tuần trước.

Dù vậy, thanh khoản vẫn thấp hơn lần lượt 10,48% và 10,04% so với mức bình quân 5 tuần gần nhất.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đã có sự cải thiện nhẹ sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Việc thanh khoản chỉ hồi phục một phần trong bối cảnh VN-Index tăng hơn 32 điểm hàm ý đà tăng hiện tại vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì được hỗ trợ bởi sự đồng thuận của toàn thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: HPG, MWG, VPL, VCK, FRT, TCX, MSB, GMD, NLG, PNJ.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, TCB, VPB, VCB, BSR, STB, DCM, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.644,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng 3.437,8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, TCB, VCB, HDB, VPB, VIX, CTG, BSR, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và Đồ uống. Top bán ròng gồm: VIC, HPG, VPL, VCK, KDC, TCX, BAF, VSC, MWG.

Tự doanh mua ròng 1.217,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán  ròng 887,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong tuần này gồm: FUEVFVND, NVL, VCB, VGC, HAH, VCG, CTG, KDH, BSR, VCI.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, MWG, HPG, MBB, STB, FRT, TCB, VIB, VHM, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 35,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 2.901,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ Tài chính. Top bán ròng gồm: VIX, MSB, GMD, VJC, OCB, ACB, HDB, PDR, SSI, GEE.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, FPT, MBB, VHM, TCB, KDC, VPB, SHB, STB, BAF.

Trong tuần 24/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thép, Bán lẻ, Điện, Thiết bị Dầu khí, Vật liệu xây dựng; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Xây dựng và Thực phẩm.

Trong tuần 25/2026, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường sau giai đoạn suy yếu kéo dài, với mức cải thiện nhẹ ở cả ba nhóm vốn hóa, trong đó vượt trội ở nhóm vốn hóa vừa, kéo tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm VNMID tăng lên 35,2% (từ 33,3% của tuần trước).

Dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn VN30 dù tỷ trọng giảm nhẹ từ 59,4% của tuần trước xuống còn 56,5% trong tuần này. Tỷ trọng dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML duy trì ở mức 3,8%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa hơn sang nhóm vốn hóa vừa, dù mức độ cải thiện vẫn còn hạn chế.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân phục hồi mạnh trên diện rộng với VN30 tăng 19,3% (tương ứng tăng 1.428,5 tỷ đồng), VNMID tăng 32,6% (tăng 1.349,4 tỷ đồng) và VNSML tăng 19,3% (tăng 94,8 tỷ đồng).

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự đồng thuận tích cực hơn so với các tuần trước khi VN30 tăng 0,99%, VNMID tăng mạnh hơn ở mức 2,16% và VNSML tăng 0,64%.

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