Sức ép tái cơ cấu đẩy thanh khoản tăng, khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ

Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.

Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn xanh cho đến hết phiên giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,32% (-5,94 điểm). VIC tăng 0,05%, VHM tăng 0,62%, VCB tăng 0,16% tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng đỡ lại hơn 1 điểm và không tạo thêm gánh nặng. Rổ VN30 còn có LPB tăng 2,02%, STB tăng 1,97%, VJC tăng 1,52%, giúp chỉ số đại diện rổ này chỉ giảm nhẹ 0,19%.

Tâm điểm của phiên hôm nay là đợt mua bán tập trung của các quỹ ETF. Tuy nhiên nhìn vào độ rộng, thị trường đã chiết khấu từ trước và đợt giao dịch ATC không làm thay đổi quá nhiều. Cụ thể, cuối đợt khớp lệnh liên tục VN-Index chỉ có 76 mã tăng và 222 mã giảm, đóng cửa là 81 mã tăng/203 mã giảm. Ngoài ra 101 cổ phiếu sàn HoSE đóng cửa giảm quá 1% là con số tốt hơn nhiều so với 190 cổ phiếu có giá thấp nhất vượt ngưỡng giảm này.

Nói đơn giản thì áp lực bán cuối cùng không gây tác động rõ nét hơn trong phiên, phần lớn cổ phiếu đã phục hồi lại một chút so với giá đáy. Thống kê khoảng 31% số cổ phiếu có giao dịch đã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Nhóm blue-chips – những cổ phiếu chịu ảnh hưởng chủ đạo của đợt tái cơ cấu này – cũng không quá xáo trộn.

Rổ VN30 đóng cửa chỉ có 7 mã tăng và 20 mã giảm, nhưng chỉ 6 mã đóng cửa ở giá thấp nhất. Thêm nữa chỉ 8 mã giảm quá 1%. Diễn biến giá như vậy là không tệ nếu nhìn từ hai yếu tố: Thứ nhất là biến động suy yếu của trụ VIC và VHM và thứ hai là khối lượng bán lớn của các quỹ.

VHM lúc mạnh nhất tăng 3,74% so với tham chiếu và đó là 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa. Suốt thời gian còn lại VHM suy yếu, dù chưa đóng cửa phải chấp nhận giá thấp nhất ngày, tăng nhẹ 0,62%. VIC, VRE, VPL cũng chịu sức ép lớn. Việc “gãy trụ” và độ rộng thị trường cực hẹp mà không dẫn đến các đợt bán tháo có thể coi là tín hiệu tích cực.

Khối lượng xả lớn từ tổ chức ngoại đã đẩy thanh khoản lên khá cao với mức khớp lệnh sàn HoSE tăng 8,3% so với hôm qua, đạt 15.339 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, khớp lệnh hai sàn tăng 8,3% đạt hơn 16.202 tỷ đồng. Như vậy bên mua đã canh phiên giao dịch hôm nay để chặn đỡ vùng giá thấp, giúp tăng thanh khoản. Dĩ nhiên với kiểu mua như vậy thì giá khó lòng tốt được. Độ rộng sàn HoSE rất kém và vẫn còn cả trăm cổ phiếu giảm sâu quá 1% xác nhận chỉ có lực cầu canh giá thấp thay vì “chen lệnh” đẩy lên.

Khối ngoại cũng ghi nhận một phiên bán ròng mạnh gần 1.633 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh là nét khác biệt so với các phiên trước, vốn có vài thỏa thuận đặc biệt. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý hôm nay là VHM -821,6 tỷ, FPT -482 tỷ, STB -181,2 tỷ, TCB -128,5 tỷ, VPB -65,8 tỷ, BSR -61,3 tỷ… Phía mua ròng có VPL +204,5 tỷ, VCK +175,7 tỷ, MSB +88,9 tỷ, VIC +66,4 tỷ, TCX +55,2 tỷ, MSN +34,5 tỷ.

Tuần này VN-Index tăng 1,8% tương đương 32,88 điểm thì có dấu ấn rõ nét của VIC và VHM (đem về 24,2 điểm). Chỉ khoảng 30% cổ phiếu sàn HoSE đạt lợi nhuận bằng hoặc cao hơn chỉ số. Tuy vậy cũng chỉ có một phần ba số cổ phiếu (33%) thua lỗ. Như vậy mặc dù VN-Index có chút “méo mó” nhưng diễn biến tổng thể thị trường cũng không quá xấu.