Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong năm 2026

Thu Minh

18/06/2026, 13:56

KBSV nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và có thể tăng lãi suất vào năm 2027, dựa trên hai lý do.

Trong cuộc họp mới nhất, FOMC đã nhất trí bỏ phiếu giữ lãi suất qua đêm trong biên độ 3,5-3,75%. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc họp mới nhất, FOMC đã nhất trí bỏ phiếu giữ lãi suất qua đêm trong biên độ 3,5-3,75%. Ảnh: Reuters.

Như VnEconomy đưa tin, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu "diều hâu" (hawkish) hơn. Trong kỳ họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 16–17/06/2026, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%–3,75%.

Chủ tịch Fed ông Kevin Warsh không nộp phiếu dot plot - biểu đồ dự báo lãi suất, tức không thể hiện quan điểm tăng hay giảm lãi suất.

Tuy nhiên, có một số điểm đáng lưu ý: Kevin Warsh thể hiện lập trường "diều hâu" khi liên tục nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả (price stability) và gần như bỏ qua khía cạnh thị trường lao động trong phát biểu. 

Về việc không tham gia bỏ phiếu trong bảng định hướng lãi suất của Fed, Kevin Warsh cho biết ông không thấy có nhiều “niềm tin thuyết phục” trong các dự báo đó. Điều này cũng tạo vùng đệm nhằm tránh áp lực chính trị từ Tổng thống Donald Trump - người liên tục thúc giục Fed hạ lãi suất. 

Tuy nhiên, các thành viên còn lại của Fed đã chuyển rõ sang lập trường "diều hâu" hơn. Biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) tháng 6/2026 cho thấy mức lãi suất quỹ liên bang (Fed Funds Rate) trung vị cuối năm 2026 tăng lên 3,8% (từ 3,4% trong kỳ tháng 3), với 9/18 thành viên dự báo ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm 2026 — trái ngược với kỳ trước khi đa số ưu tiên giữ nguyên hoặc cắt giảm lãi suất.

KBSV nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và có thể tăng lãi suất vào năm 2027, dựa trên hai lý do:

Thứ nhất, Fed nâng mạnh dự báo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho năm 2026, nhưng dự báo PCE tổng thể (headline PCE) năm 2027 gần như không đổi ở mức 2,3%, trong khi PCE lõi (core PCE) được kỳ vọng hạ nhiệt về 2,5%. Điều này cho thấy Fed chưa coi cú sốc lạm phát hiện tại (do giá xăng dầu) là một vòng xoáy lạm phát mất kiểm soát, mà nghiêng về kịch bản lạm phát sẽ dịu lại trong trung hạn. Qua đó, Fed có thêm dư địa để không cần vội vàng trong quyết định tăng lãi suất;

Thứ hai, giá dầu đang giảm mạnh, quay về vùng 70 USD/thùng sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran có tiến triển tích cực hơn, giúp giảm bớt áp lực lên lạm phát từ phía năng lượng trong nửa cuối năm 2026.

KBSV cũng duy trì dự báo chỉ số Dollar Index (DXY) sẽ đi ngang trong vùng 95–100 điểm trong nửa cuối năm 2026, thay vì hình thành xu hướng tăng mạnh.

Trên cơ sở đó, áp lực lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước được kỳ vọng duy trì ổn định, qua đó tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục định hướng chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, KBS duy trì dự báo: Tỷ giá USD/VND tăng khoảng 2,5–3,0% trong năm 2026; Xu hướng giảm của lãi suất sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm 2026, với mức giảm bình quân khoảng 0,5–1,0 điểm phần trăm mỗi năm.

Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”

12:00, 18/06/2026

Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”

Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026

11:04, 18/06/2026

Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026

Cổ phiếu VCK ra khỏi danh sách bị cắt margin, HOSE còn 67 mã không đủ điều kiện

09:18, 18/06/2026

Cổ phiếu VCK ra khỏi danh sách bị cắt margin, HOSE còn 67 mã không đủ điều kiện

Từ khóa:

biểu đồ dot plot chỉ số Dollar index chính sách tiền tệ Việt Nam Chủ tịch Kevin Warsh Cục dự trữ liên bang Mỹ dự báo lạm phát 2026 giá dầu lãi suất fed tăng trưởng kinh tế tỷ giá USD/VND

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Thị trường lại “méo”, cơ hội tích lũy giá thấp

Blog chứng khoán: Thị trường lại “méo”, cơ hội tích lũy giá thấp

Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Điểm danh 3 cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng nhất khi lãi suất đi ngang

Điểm danh 3 cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng nhất khi lãi suất đi ngang

Mặt bằng lãi suất nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong vài tháng tới. Khả năng giảm là khó vì nhu cầu vốn hiện hữu vẫn cao, nhưng rủi ro tăng cũng được hạn chế nhờ định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”

Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”

Diễn biến sụt giảm mạnh của chứng khoán thế giới đêm qua ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch sáng nay, nhưng không ảnh hưởng tới VN-Index. Chỉ số kết phiên tăng bùng nổ 1,62%, tiếc rằng hầu hết do các trụ kéo lên. Trong khi đó độ rộng xác nhận phần còn lại sụt giảm áp đảo.

Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026

Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026

Ước khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy