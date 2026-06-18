Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong năm 2026

KBSV nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và có thể tăng lãi suất vào năm 2027, dựa trên hai lý do.

Như VnEconomy đưa tin, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu "diều hâu" (hawkish) hơn. Trong kỳ họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 16–17/06/2026, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%–3,75%.

Chủ tịch Fed ông Kevin Warsh không nộp phiếu dot plot - biểu đồ dự báo lãi suất, tức không thể hiện quan điểm tăng hay giảm lãi suất.

Tuy nhiên, có một số điểm đáng lưu ý: Kevin Warsh thể hiện lập trường "diều hâu" khi liên tục nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả (price stability) và gần như bỏ qua khía cạnh thị trường lao động trong phát biểu.

Về việc không tham gia bỏ phiếu trong bảng định hướng lãi suất của Fed, Kevin Warsh cho biết ông không thấy có nhiều “niềm tin thuyết phục” trong các dự báo đó. Điều này cũng tạo vùng đệm nhằm tránh áp lực chính trị từ Tổng thống Donald Trump - người liên tục thúc giục Fed hạ lãi suất.

Tuy nhiên, các thành viên còn lại của Fed đã chuyển rõ sang lập trường "diều hâu" hơn. Biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) tháng 6/2026 cho thấy mức lãi suất quỹ liên bang (Fed Funds Rate) trung vị cuối năm 2026 tăng lên 3,8% (từ 3,4% trong kỳ tháng 3), với 9/18 thành viên dự báo ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm 2026 — trái ngược với kỳ trước khi đa số ưu tiên giữ nguyên hoặc cắt giảm lãi suất.

KBSV nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và có thể tăng lãi suất vào năm 2027, dựa trên hai lý do:

Thứ nhất, Fed nâng mạnh dự báo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho năm 2026, nhưng dự báo PCE tổng thể (headline PCE) năm 2027 gần như không đổi ở mức 2,3%, trong khi PCE lõi (core PCE) được kỳ vọng hạ nhiệt về 2,5%. Điều này cho thấy Fed chưa coi cú sốc lạm phát hiện tại (do giá xăng dầu) là một vòng xoáy lạm phát mất kiểm soát, mà nghiêng về kịch bản lạm phát sẽ dịu lại trong trung hạn. Qua đó, Fed có thêm dư địa để không cần vội vàng trong quyết định tăng lãi suất;

Thứ hai, giá dầu đang giảm mạnh, quay về vùng 70 USD/thùng sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran có tiến triển tích cực hơn, giúp giảm bớt áp lực lên lạm phát từ phía năng lượng trong nửa cuối năm 2026.

KBSV cũng duy trì dự báo chỉ số Dollar Index (DXY) sẽ đi ngang trong vùng 95–100 điểm trong nửa cuối năm 2026, thay vì hình thành xu hướng tăng mạnh.

Trên cơ sở đó, áp lực lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước được kỳ vọng duy trì ổn định, qua đó tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục định hướng chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, KBS duy trì dự báo: Tỷ giá USD/VND tăng khoảng 2,5–3,0% trong năm 2026; Xu hướng giảm của lãi suất sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm 2026, với mức giảm bình quân khoảng 0,5–1,0 điểm phần trăm mỗi năm.