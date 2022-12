Tiền lương của người lao động thay đổi ra sao trong năm 2022?

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2022 của Tổng cục Thống kê vừa công bố mới đây, tình hình lao động, việc làm năm 2022 phục hồi tích cực nhưng có xu hướng tăng chậm lại trong quý 4/2022.

Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động quý 4/2022 tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng so với quý trước do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, các đơn hàng bị cắt giảm vào dịp cuối năm.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 4/2022 ước tính là 52,1 triệu người, tăng 0,3 triệu người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 4/2022 là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 71.000 đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 8,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,1 triệu đồng/tháng.

Tính chung năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 992.000 đồng so với năm trước.

Khó khăn trong sản xuất cuối năm do ảnh hưởng từ việc sụt giảm đơn hàng, song tiền lương của người lao động trong cả năm 2022 vẫn tăng cũng là kết quả ghi nhận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dựa trên khảo sát tình hình tiền lương của các doanh nghiệp.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của hơn 54.000 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tương ứng với 4,38 triệu lao động (chiếm 16,2% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) cho thấy, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 là 8,25 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021.

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất, đạt 9,52 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 8,02 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,47 triệu đồng/tháng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lí giải, sau hơn hai năm đại dịch Covid-19, nền kinh tế nước ta năm 2022 đã phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã phục hồi và tăng trưởng, qua đó tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến đời sống của người lao động.

Mức lương trong năm 2022 có tăng so với năm 2021 cũng được thể hiện rõ tại một số địa bàn là những vùng kinh tế trọng điểm, có thị trường lao động sôi động trên cả nước.

Đơn cử tại Hà Nội, thông tin về tình hình tiền lương, thưởng Tết trên địa bàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó quy định mức lương tối thiểu tháng trả cho người lao động tăng bình quân xấp xỉ là 6%, nên dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 – 7% so với năm 2021.

Cụ thể, theo loại hình doanh nghiệp, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2022 đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 34 triệu đồng, thấp nhất 5,1 triệu đồng. Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân đạt 6,95 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 70 triệu đồng, thấp nhất cũng là 5,1 triệu đồng.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng; mức cao nhất lên đến 180 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất với 4,68 triệu đồng/người/tháng. Với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2022 đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất với 70 triệu đồng, thấp nhất với 4,68 triệu đồng.