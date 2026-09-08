Tình hình giao dịch vàng của các ngân hàng trung ương trong tháng 7: Trung Quốc mua nhiều nhất

Theo một báo cáo mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố các đây ít ngày, các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 7/2026, với lượng mua ròng là 23 tấn. Trong đó, dẫn đầu là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) với lượng mua ròng 20 tấn vàng và Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua ròng 8 tấn vàng.
Ngân hàng Trung ương Czech (CNB) đã mua ròng vàng 41 tháng liên tiếp, với lượng mua ròng 2 tấn trong tháng 7. Các ngân hàng trung ương của Kazakhstan, Malaysia và Bolivia mỗi đơn vị mua ròng 1 tấn vàng. Đối với Kazakhstan, vàng đang chiếm 75% dự trữ ngoại hối - theo WGC.
Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) bán ròng vàng nhiều nhất trong tháng 7, với lượng bán ròng 6 tấn, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Uzbekistan mỗi ngân hàng trung ương bán ròng 1 tấn vàng.
Tính từ đầu năm đến nay, Ba Lan một lần nữa dẫn đầu danh sách các quốc gia mua vàng, với khối lượng mua ròng đạt 90 tấn.
Bà Marissa Salim, trưởng nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, cho biết trong báo cáo: "Ba Lan này đã tích lũy được 640 tấn vàng, so với mục tiêu 700 tấn. Vàng hiện chiếm khoảng 28% tổng dự trữ ngoại hối của nước này”.
Trung Quốc đã bổ sung 60 tấn vào kho dự trữ vàng trong năm 2026, đứng thứ hai sau Ba Lan về lượng mua ròng. Tháng 7 đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp PBOC thực hiện mua ròng vàng.
Bà Salim cho biết: "Dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện chiếm 8% tổng dự trữ, tương đương khoảng 2.366 tấn, đưa nước này trở thành quốc gia nắm giữ lượng vàng lớn thứ 6 thế giới. Đáng chú ý, hoạt động mua vàng của PBOC đã tăng tốc trong những tháng gần đây, với khối lượng mua hàng tháng đã duy trì ở mức hai con số kể từ tháng 5/2026".
Khối lượng vàng mà Ngân hàng Trung ương Uzbekistan mua vào từ đầu năm đến nay là 40 tấn. Bà Salim lưu ý: "Ngân hàng Trung ương Uzbekistan gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận khi Thống đốc Timur Ishmetov tìm cách kết nối với các nhà quản lý quỹ của Mỹ. Ông Ishmetov cho biết mặc dù 'vàng đã chứng tỏ là khoản đầu tư tốt nhất từ trước đến nay', Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đang cân nhắc bán vàng ở 'mức giá thuận lợi' như một phần trong kế hoạch quản lý dự trữ tổng thể. Hiện tại, vàng chiếm 87% tổng dự trữ của Uzbekistan, tương đương khoảng 431 tấn”.
Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã tích lũy được 29 tấn vàng từ đầu năm đến nay, lọt vào nhóm 5 quốc gia mua ròng vàng dự trữ nhiều nhất trong khoảng thời gian này.
Cũng theo WGC, Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) và Ngân hàng Trung ương Bolivia là những tổ chức mới tham gia thị trường vàng, với khối lượng vàng mua ròng từ đầu năm đến nay đạt lần lượt là 6 tấn và 2 tấn. Ngân hàng Trung ương Czech đã mua 12 tấn vàng trong cùng kỳ, nâng tỷ trọng vàng nắm giữ lên 6% tổng dự trữ, tương đương 84 tấn.
Theo báo cáo, tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng vàng được các ngân hàng trung ương báo cáo mua vào là khoảng 130 tấn. Con số này thấp hơn mức khoảng 160 tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.
Về phía bên bán, tổng lượng vàng Nga bán ra hiện đạt 50 tấn, đưa tổng lượng vàng nắm giữ của nước này xuống còn 2.277 tấn, trong khi tổng lượng vàng Thổ Nhĩ Kỳ bán ra từ đầu năm đến nay là 85 tấn.
Bà Salim lưu ý rằng việc Ngân hàng Trung ương Bulgaria chuyển 2 tấn vàng cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng đồng euro không được tính vào biểu đồ này, còn số liệu của Azerbaijan phản ánh lượng dự trữ vàng thuộc Quỹ Dầu khí Nhà nước Azerbaijan (SOFAZ).
Trong tháng 7, các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục đưa ra những thông báo liên quan đến vàng.
"Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã thu hút sự chú ý khi công bố quyết định phân bổ vốn vào vàng lần đầu tiên sau 13 năm. Khoản phân bổ này, được thực hiện thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng, ước tính trị giá 250 triệu USD, tương đương khoảng 2 tấn vàng. BOK cũng công bố kế hoạch mua vàng được tinh luyện trong nước nhằm đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa các rủi ro liên quan đến lạm phát cũng như địa chính trị”, theo báo cáo của WGC.
Chính phủ Venezuela đã yêu cầu hồi hương khoảng 4 tỷ USD dự trữ vàng đang được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). "Động thái này diễn ra trong bối cảnh Venezuela nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng sau trận động đất năm 2026. Kể từ năm 2018, Venezuela đã bị chặn quyền tiếp cận kho dự trữ vàng của nước này do Chính phủ Anh từ chối công nhận chính quyền Venezuela”, báo cáo cho biết.
Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Namibia cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tích trữ vàng, với thông báo về ý định nâng tỷ trọng dự trữ vàng từ 1% lên 3% vào cuối tháng 3/2027.
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