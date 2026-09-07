Số liệu lạm phát Mỹ có thể gây biến động giá vàng tuần này

Giới phân tích dự báo số liệu lạm phát của Mỹ sẽ quyết định mức độ đặt cược của nhà đầu tư vào một động thái tăng lãi suất của Fed...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần vừa rồi, giá vàng chịu sự chi phối chủ yếu từ biến động trong đặt cược của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần này, kỳ vọng lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục tác động lên giá vàng, và các báo cáo lạm phát của Mỹ chính là yếu tố có thể sẽ khiến kỳ vọng đó dịch chuyển.

Đầu giờ sáng nay (7/9) tại thị trường châu Á, giá vàng khởi động tuần giao dịch mới trong trạng thái giằng co nhẹ quanh ngưỡng đóng cửa tuần trước tại New York.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3 USD/oz so với đóng cửa hôm thứ Sáu tại Mỹ, giao dịch ở mức 4.428 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá bạc giao ngay giảm 0,03 USD/oz, còn 66,32 USD/oz.

Hôm thứ Sáu, thị trường vàng bán tháo, có lúc giá giảm sâu dưới ngưỡng 4.400 USD/oz, do báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 mạnh hơn nhiều so với dự báo của Mỹ làm tăng xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Labor Day vào ngày thứ Hai (7/9), giá vàng đã kết thúc tuần vừa rồi trong trạng thái giữ được mốc chủ chốt 4.400 USD/oz.

Tuần này, giới phân tích dự báo số liệu lạm phát của Mỹ sẽ quyết định mức độ đặt cược của nhà đầu tư vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới, từ đó tác động tới đường đi của giá vàng. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 vào ngày thứ Năm, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và vào ngày thứ Sáu.

Đây là những điểm dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất mà thị trường nhận được trước khi Fed bước vào cuộc họp ngày 15-16/9.

“Thị trường lao động Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu của sức mạnh chu kỳ trong ngắn hạn, dù những mối lo về cấu trúc trong dài hạn vẫn còn. Thị trường này vẫn còn vững vàng để Fed có thể tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát. Tình hình lạm phát có thể sẽ tiếp tục có sức nặng lớn hơn đối với các nhà hoạch định chính sách, nếu so với dữ liệu việc làm của một tháng bất kỳ nào đó”, nhà kinh tế Adam Schickling của công ty Vanguard nhận xét với trang Kitco News.

Một số nhà phân tích cho rằng trong phát biểu vào tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller đã báo hiệu về lập trường của Fed với số liệu CPI sắp được công bố. Ông nói nếu dữ liệu này cho thấy lạm phát suy yếu, ông sẽ nghiêng về ủng hộ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Nếu tiến trình giảm lạm phát về 2% tiếp tục, tôi sẽ ủng hộ giữ lãi suất chính sách ở mức hiện tại. Nhưng nếu số liệu lạm phát nóng lên, tôi sẽ cân nhắc việc tăng lãi suất”, ông Waller nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters.

Chiến lược gia Charlie Ripley của công ty Allianz Investment Management nhận định cân nhắc của Fed về lãi suất có thể phức tạp và cần nhiều yếu tố hơn những gì thị trường nghĩ.

"Báo cáo việc làm tháng 8 đã làm tăng mạnh kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng đây không phải là một việc chắc chắn. Nếu có các tín hiệu mới xác nhận lạm phát đã đạt đỉnh, Fed sẽ khó đưa ra một quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp tới”, ông nói.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty FXTM, chỉ ra rằng dù áp lực giảm lớn, giá vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng. Ông nói việc giá vàng đóng cửa tuần trên mức 4.400 USD/oz có thể giúp sức cho phe đầu cơ giá lên trong nỗ lực đẩy giá quay lại ngưỡng tâm lý 4.500 USD/oz. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nếu số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này nóng hơn dự báo, giá vàng có thể đương đầu áp lực giảm mới.

Theo nhà phân tích David Morrison của công ty Trade Nation, phiên bán tháo ngày thứ Sáu đã gây ra một số thiệt hại kỹ thuật cho giá vàng và các chỉ số xung lực đang tiếp tục cho thấy áp lực giảm, nhưng nhà đầu tư không nên bỏ qua các yếu tố dài hạn hỗ trợ giá vàng. “Nhìn trong dài hạn, việc tranh thủ những lúc giá giảm để mua tích trữ là hợp lý, vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy các chính phủ phương Tây sẵn sàng tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên của họ, chứ chưa nói gì đến giải quyết vấn đề nợ công lớn”, ông nói.

Tương tự, nhà phân tích kỹ thuật Waleed Said của công ty GivTrade cho biết ông coi những pha điều chỉnh của giá vàng là cơ hội để mua, nhưng khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn. Ông lưu ý rằng nếu Fed tăng lãi suất, giá vàng có thể giảm dưới 4.000 USD/oz, dù trong dài hạn, mức nợ công khổng lồ của Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Nhà sáng lập Eric Strand của công ty AuAg cũng tin vào triển vọng tăng của giá vàng trong dài hạn, vì ông cho rằng Fed sẽ không thể tăng lãi suất được nhiều. Ông giải thích rằng với mức nợ công trên 40 nghìn tỷ USD của Mỹ, Chính phủ Mỹ sẽ không gánh được mức lãi suất cao hơn nhiều.

Theo ông Strand, một hoặc hai đợt tăng lãi suất sẽ không giải quyết được vấn đề lạm phát và Fed “chỉ nói chứ không làm”. “Mỹ cần lãi suất dài hạn thấp hơn, và tôi tin là họ sẽ nới lỏng định lượng. Chúng ta hãy chờ xem, giá vàng sẽ tăng trở lại”, ông nói.

Mức giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vào đầu giờ sáng nay tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.845 đồng (mua vào) và 26.255 đồng (bán ra).