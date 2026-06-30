Dự án rạch Xuyên Tâm hơn 17.200 tỷ đồng đặt mục tiêu về đích cuối năm 2027

Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đình và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, có chiều dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.
Dự án ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, trong đó có 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Đến nay, cả 4 phường đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai đồng loạt các hạng mục.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương các địa phương đã tập trung nguồn lực, tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng mà không phải thực hiện cưỡng chế. Đồng thời, cảm ơn người dân đã đồng thuận, chia sẻ với chính quyền, góp phần quan trọng đưa dự án bước sang giai đoạn thi công tăng tốc.
Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh phương án thi công để rút ngắn thời gian, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, phấn đấu cuối năm 2027 hoàn thành.
Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, chương trình chỉnh trang nhà ở trên và ven kênh rạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đô thị. Sau dự án rạch Xuyên Tâm, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang nhà ven kênh tại khu vực Quận 4 và Quận 8 (cũ), từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh toàn cầu.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các phường, xã có nhà ở trên và ven kênh rạch thuộc diện chỉnh trang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ những địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để phấn đấu hoàn thành chương trình chỉnh trang nhà ven kênh vào năm 2030.
Đại diện chủ đầu tư, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các nhà thầu rà soát, điều chỉnh tiến độ thi công. Trong trường hợp cần thiết, các nhà thầu sẽ tăng ca, tăng kíp, bổ sung nhân lực và thiết bị nhằm bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được triển khai với ba gói thầu. Trong đó, gói thầu xây lắp số 3 đã khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026 để đưa vào khai thác trước. Hai gói thầu còn lại sẽ được tập trung nhân lực và thiết bị nhằm rút ngắn thời gian thi công.
Rạch Xuyên Tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nhất TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập, chỉnh trang cảnh quan đô thị và tạo thêm không gian công cộng phục vụ người dân.
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