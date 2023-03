Triệt xóa 2 đường dây cho vay lãi đến 400%/năm qua mạng xã hội

Trong 1 ngày, liên tiếp 2 đường dây cho vay lãi “khủng”, hoạt động liên tỉnh, do các đối tượng người ngoại tỉnh cầm đầu vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng triệt xóa.

Từ cuối năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, nhận thấy trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động cắt cử trinh sát tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, qua đó đưa các đối tượng nghi vấn vào diện quản lý.

Quá trình điều tra, xác minh, nhận thấy các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động lưu động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi chỗ ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình xác minh, đấu tranh làm rõ.

Để tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ công tác điều tra, ngày 17/3/2023, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án để đấu tranh; đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của đường dây cho vay lãi nặng này.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 22/3, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, Ban Chuyên án đồng loạt cử các tổ công tác tiến hành bắt giữ lần lượt 2 nhóm với 9 đối tượng (trong đó, có 1 nhóm/7 đối tượng nằm trong Chuyên án và 1 nhóm/2 đối tượng trong đường dây khác).

Đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng được xác định là Nguyễn Thành Thái (SN 1989), ở TP.HCM.

Các đối tượng còn lại gồm: Đỗ Hồng Sơn (SN 1998), ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định); Lê Văn Út (SN 1991), ở huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) và Mai Thế Anh (SN 1997), ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Uy (SN 2001), ở xã Quý Nhất, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định); Trần Văn Hiếu (SN 1991), ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Các đối tượng này đều có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái.

Nhóm thứ 2 gồm đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Anh (SN 1987), ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (SN 1990), ở tại phường Thành Công, quận Ba Đình (TP Hà Nội) – cả 2 cùng trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm Nguyễn Thành Thái đã cho 345 người trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay (mỗi bộ hồ sơ gồm giấy vay tiền và một trong các loại giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, passport, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh…), 7 xe mô tô các loại, 1 bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, đối tượng quản lý, cầm đầu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho từng đối tượng cấp dưới quản lý. Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà của người vay buộc họ phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động từ 280 đến 400%/năm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.