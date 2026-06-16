Trụ giữ nhịp, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt duy trì cân bằng giữ nhịp tốt giúp VN-Index chốt phiên “chắc chân” trên mức 1800 điểm. Tuy nhiên dòng tiền suy yếu cho thấy nhà đầu tư vẫn cần những tín hiệu tin cậy hơn trước khi “xuống tiền” quy mô lớn.
Thực chất thị trường hôm nay không yếu, thậm chí buổi chiều
có biểu hiện tăng sức cầu. VN-Index đóng cửa tăng 0,48% tương đương 8,63 điểm,
nhích nhẹ so với phiên sáng (+0,37%/+6,65 điểm) và độ rộng cũng khá hơn. Sàn HoSE
ghi nhận 179 mã tăng/109 mã giảm, cũng tốt hơn buổi sáng (152 mã tăng/127 mã giảm).
Chưa hết, thanh khoản phiên chiều cũng cao hơn gần 47% ở hai sàn, trong đó HoSE
tăng 42,5%.
Nhóm cổ phiếu trụ khá ổn định là điều kiện tốt cho thị trường
vượt qua các đợt bán ngắn hạn cũng như lôi kéo tiền vào nhiều hơn. VIC nhích
qua tham chiếu 0,29%, VIC lên cao hơn, tăng 0,73%. Các trụ ngân hàng VCB, BID,
TCB, VPB cũng xanh dù mức tăng không nhiều. Dĩ nhiên khi các cổ phiếu dẫn dắt
không bùng nổ được thì VN-Index cũng khó lên điểm mạnh, nhưng riêng việc ổn định
và không kém hơn phiên sáng cũng đã là tích cực. Bối cảnh yên bình tổng thể qua
chỉ số hỗ trợ tâm lý thị trường.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay tốt hơn đáng kể so với
blue-chips. Rổ VN30 chỉ có 15 mã tăng/9 mã giảm với 4 mã tăng hơn 1%. Trong khi
đó toàn sàn HoSE có 94 mã tăng từ 1% trở lên. Nói cách khác, biên độ giá mạnh
ngoài nhóm blue-chips. Tỷ trọng thanh khoản của VN30 phiên này cũng chỉ chiếm
48,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp nhất 5 tuần.
Cổ phiếu chứng khoán nổi bật hôm nay với mức tăng giá khá đều.
EVS, BSI, CTS, APG, FTS thậm chí kịch trần. Số tăng vượt 3% cũng rất nhiều như
HAC, TCX, MBS, VIG, BVS, AGR, VPX, VND… Về thanh khoản, giao dịch hàng đầu thuộc
về VIX với 767,1 tỷ, giá tăng 2,27%; SSI với 637,1 tỷ, giá tăng 2,03%; VND với
392,5 tỷ, giá tăng 3,11%; VCK với 227,1 tỷ, giá tăng 0,87%; VCI với 224,8 tỷ,
giá tăng 1,64%...
Phần lớn cổ phiếu chứng khoán đang ở mặt bằng giá khá thấp
sau nhiều tháng điều chỉnh và tích lũy. Thanh khoản sụt giảm mạnh suốt từ đầu
tháng 5 tới nay cũng là nguyên nhân khiến triển vọng lợi nhuận quý 2/2026 bị
nghi ngờ. Tuy vậy nhóm này có tính thị trường rất cao và khi “bóng ma” xung đột
Trung Đông giảm ảnh hưởng, yếu tố giá trị của cổ phiếu lại được chú ý và đây là
cơ hội tốt cho hoạt động tự doanh.
Ngoài nhóm chứng khoán, khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ khác cũng
thu hút dòng tiền tích cực hôm nay. Tuy so với blue-chips thì phần lớn cổ phiếu
này kém xa về quy mô giao dịch, nhưng tổng thể nhóm 94 cổ phiếu mạnh nhất của
VN-Index cũng chiếm 40,3% thanh khoản sàn HoSE và VN30 chỉ đóng góp 3 mã là
SSI, BSR và MSN. POW, NLG, NVL, PNJ, DXG, KDH, PET, FRT, HCM, PDR, HVN là những
cổ phiếu midcap thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Ở phía giảm, 6 cổ phiếu chịu sức ép bán ra rõ rệt nhất là
ACB giảm 1,98%, DCM giảm 1,88%, VJC giảm 2,34%, VNM giảm 1,01%, MSB giảm 1,95%,
GEE giảm 1,26%, thanh khoản đều vượt trăm tỷ. Dù vậy trong tổng số 52 cổ phiếu
giảm quá 1% thì cũng chỉ còn số ít mã giao dịch chấp nhận được. Áp lực vẫn chỉ
mang tính cục bộ ở số ít cổ phiếu.
Chiều nay thanh khoản cải thiện nhẹ, tuy không hỗ trợ nhiều và
tổng giá trị khớp hai sàn vẫn giảm 15,5% so với hôm qua, nhưng ít nhất tâm lý cũng
có hào hứng hơn. Sự thận trọng vẫn còn là điều bình thường vì quá trình tích lũy
mới diễn ra vài ngày. Với sự cải thiện rõ nét hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng
tiền nóng đang có biểu hiện mạnh dạn hơn.
Khối ngoại chiều nay cũng giải ngân tốt hơn đáng kể, tăng
50% so với phiên sáng, kéo vị thế ròng còn -33,8 tỷ đồng so với -336,1 tỷ. HPG được
mua khá mạnh, tổng cả phiên là +124,8 tỷ đồng. NLG, PNJ, TCX, SSI, POW là những
cổ phiếu khác được mua ròng nổi bật. Phía bán có VHM -150 tỷ, MBB -101,2 tỷ,
TCB -92,5 tỷ, VPB -82,3 tỷ, CTG -81 tỷ, DCM -79,8 tỷ.
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