Thứ Ba, 16/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản giảm mạnh, đà tăng chững lại

Kim Phong

16/06/2026, 12:08

Độ rộng vẫn duy trì khá tốt trong phiên sáng nay và VIC cũng tham gia vào “đội xanh” giúp VN-Index tăng nhẹ 0,37% và vượt lên mức 1805,96 điểm. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm đột ngột cho thấy tâm lý hưng phấn của phiên hôm qua đã “nhạt” đi đáng kể.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt không còn phân hóa, nhưng sức mạnh khá kém.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt không còn phân hóa, nhưng sức mạnh khá kém.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt gần 5.909 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm 37%% so với sáng hôm qua. Đặc biệt thanh khoản rổ VN30 giảm sốc hơn 50%, chỉ đạt hơn 2.831 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rõ ràng về sự dừng lại của dòng tiền lớn.

VN-Index tăng 6,65 điểm sáng nay khá may mắn khi sức ép từ các trụ không còn. VIC tăng nhẹ 0,47% trong khi VHM tham chiếu. Cổ phiếu dầu khí cũng bớt xấu: GAS tăng 0,24%, BSR giảm nhẹ 0,38%. Tuy vậy nhóm ngân hàng lớn lại phân hóa: VCB tăng yếu 0,65%, BID tăng 0,84%, VPB tăng 0,57%, MBB tăng 0,2% nhưng CTG giảm 0,15%, TCB giảm 0,47%...

Cả rổ VN30 chỉ còn 16 mã tăng và 13 mã giảm, độ rộng khá kém khi đầu ngày duy nhất VJC và HPG đỏ. Thêm nữa, khá nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã bị ép giá xuống rõ rệt, bất kể mức chốt là xanh hay đỏ. BSR ban đầu phục hồi mạnh mẽ tăng 1,89% so với tham chiếu nhưng kết phiên đã giảm 0,38%, tương đương trượt giá trong phiên tới 2,22%. GAS cũng vậy, giá trượt khá rộng -1,08% so với mức cao nhất. Ngay cả những cổ phiếu còn rất khỏe như SSI đang tăng 1,11, STB tăng 1,25%, SAB tăng 1,86% cũng đã phải lùi giá. VN30-Index chốt phiên giảm 0,02 điểm.

Diễn biến giá mạnh trước yếu sau, nhiều cổ phiếu đảo chiều đỏ kết hợp với thanh khoản thấp đột biến cho thấy dòng tiền mua nâng giá đã “bốc hơi”. Sự hưng phấn theo đà chỉ duy trì được các mức giá cao trong thời gian ngắn đầu phiên. Khi bên bán xả hàng nhẹ cũng đủ lấn át sức mua.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, độ rộng tốt nhất đầu ngày VN-Index có 152 mã tăng/50 mã giảm và đến cuối phiên là 152 mã tăng/127 mã giảm. Trong bối cảnh thanh khoản chung giảm mạnh, lực cầu tổng thể ở vùng giá cao cũng yếu tương tự với nhóm blue-chips. Dù vậy biên độ ép giá chủ đạo vẫn là vùng trên tham chiếu. Đây là dấu hiệu của việc bán chọn giá hơn là xả.

Điều này cũng có thể thấy rõ ở biên độ trượt giá. Toàn sàn HoSE chỉ có khoảng 27% số cổ phiếu (phát sinh giao dịch) trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất. Tác động chủ yếu là co hẹp mức tăng: Trong 152 mã xanh còn 61 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu trong khi mạnh nhất có tới 130 mã.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hầu hết các cổ phiếu còn khỏe là nhóm có thanh khoản nhỏ. Bốn mã duy nhất giao dịch trên trăm tỷ đồng là SSI tăng 1,11%, POW tăng 2,88%, NLG tăng 5,52% và PET tăng 6,65%. HVN vẫn đang xuất sắc ở giá kịch trần với giao dịch khoảng 78,5 tỷ đồng dù trong phiên cũng rung lắc đang kể. FRT tăng 3,96%, TCX tăng 4,42%, PNJ tăng 4,31%, CTS tăng 5,01%, FTS tăng 5,05% là những cổ phiếu nổi bật ở nhóm thanh khoản trung bình.

Sau phiên hưng phấn hôm qua, dòng tiền co hẹp nhanh chóng khiến đà tăng suy yếu. Nhóm chứng khoán đang là những mã giữ giá tốt nhất khi chỉ có 5 mã đỏ nhưng tới 15 mã tăng vượt 1%.

Ở nhóm giảm giá, sức ép chủ đạo chọn ở vùng trên tham chiếu nên cũng không nhiều mã bị ảnh hưởng rõ nét. Trong 127 mã đỏ mới có 42 mã giảm quá 1%, nhưng chỉ 11 mã có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Nổi bật là DCM giảm 2,15% với 94,2 tỷ, VJC giảm 2,05% với 68,8 tỷ, GEE giảm 1,05% với 51,3 tỷ, PVT giảm 1,03% với 29,4 tỷ, CTR giảm 1,27% với 15,6 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh 40% giá trị mua vào và 37% giá trị bán ra so với sáng hôm qua. Vị thế ròng trên sàn HoSE khoảng -336 tỷ đồng và không có mã nào đột biến. Bán ròng lớn nhất là VHM -78,2 tỷ, MBB -50,3 tỷ, VPB -48,5 tỷ, CTG -43,3 tỷ, TCB -41,1 tỷ, HDB -40,4 tỷ. Phía mua ròng có NLG +41,5 tỷ, POW +35,3 tỷ, TCX +27,5 tỷ, PNJ +26 tỷ.

Cổ phiếu vận tải biển: Cơ hội tốt không chỉ nằm ở số lượng tàu sở hữu

10:22, 16/06/2026

Cổ phiếu vận tải biển: Cơ hội tốt không chỉ nằm ở số lượng tàu sở hữu

Các ETF rút ròng 4,1 nghìn tỷ từ đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ

10:21, 16/06/2026

Các ETF rút ròng 4,1 nghìn tỷ từ đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ

Khối ngoại mua ròng giá trị "đột biến" hơn 4.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VIC

21:52, 15/06/2026

Khối ngoại mua ròng giá trị

Từ khóa:

cổ phiếu dầu khí cổ phiếu ngân hàng diễn biến thị trường chứng khoán nhận định chứng khoán

Đọc thêm

Giám đốc ACBS: Nên ưu tiên tiền mặt để giải ngân vùng rẻ

Giám đốc ACBS: Nên ưu tiên tiền mặt để giải ngân vùng rẻ

Nhà đầu tư có thể phân bổ phần tiền mặt đó sang tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất hấp dẫn. Đối với danh mục chứng khoán, chỉ nên giải ngân tại các vùng định giá hấp dẫn.

Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran

Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran

Nhà đầu tư toàn cầu đã “ăn mừng” sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 4 tháng ở Vùng Vịnh. Tuy nhiên, với những gì đã được công bố tới thời điểm này, sự thận trọng có thể là điều cần thiết...

Cách Elon Musk đưa thương vụ IPO của SpaceX lớn nhất lịch sử Mỹ

Cách Elon Musk đưa thương vụ IPO của SpaceX lớn nhất lịch sử Mỹ

Ngay cả khi xây dựng được một hệ sinh thái tên lửa và Internet vệ tinh khổng lồ, đủ tạo ra hàng trăm tỷ USD doanh thu mỗi năm, SpaceX vẫn có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng mà thị trường đang đặt vào doanh nghiệp...

Cổ phiếu vận tải biển: Cơ hội tốt không chỉ nằm ở số lượng tàu sở hữu

Cổ phiếu vận tải biển: Cơ hội tốt không chỉ nằm ở số lượng tàu sở hữu

Thị trường chứng khoán sẽ có sự lựa chọn rất kỹ lưỡng đối với nhóm cổ phiếu vận tải biển. Nhà đầu tư không còn nhìn đơn thuần vào biến động giá cước mà quan tâm nhiều hơn tới chất lượng tài sản, cơ cấu tài chính, chiến lược đầu tư và năng lực quản trị của từng doanh nghiệp.

Các ETF rút ròng 4,1 nghìn tỷ từ đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ

Các ETF rút ròng 4,1 nghìn tỷ từ đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ

Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ ETF là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng giảm 73,6% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm 2025.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội hỗ trợ tới 100 lần lương tối thiểu để thu hút bác sĩ về trạm y tế

Dân sinh

2

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM được giảm án tù

Dân sinh

3

Động cơ phát điện bằng 100% hydro đầu tiên trên thế giới hòa lưới điện quốc gia

Kinh tế xanh

4

Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran

Thế giới

5

Finacial Times: Mỹ cân nhắc cho phép thành lập quỹ đầu tư 300 tỷ USD để tái thiết Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy