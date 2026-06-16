Thanh khoản giảm mạnh, đà tăng chững lại

Độ rộng vẫn duy trì khá tốt trong phiên sáng nay và VIC cũng tham gia vào “đội xanh” giúp VN-Index tăng nhẹ 0,37% và vượt lên mức 1805,96 điểm. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm đột ngột cho thấy tâm lý hưng phấn của phiên hôm qua đã “nhạt” đi đáng kể.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt gần 5.909 tỷ đồng
chưa kể thỏa thuận, giảm 37%% so với sáng hôm qua. Đặc biệt thanh khoản rổ VN30
giảm sốc hơn 50%, chỉ đạt hơn 2.831 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rõ ràng về sự dừng
lại của dòng tiền lớn.
VN-Index tăng 6,65 điểm sáng nay khá may mắn khi sức ép từ các
trụ không còn. VIC tăng nhẹ 0,47% trong khi VHM tham chiếu. Cổ phiếu dầu khí cũng
bớt xấu: GAS tăng 0,24%, BSR giảm nhẹ 0,38%. Tuy vậy nhóm ngân hàng lớn lại phân
hóa: VCB tăng yếu 0,65%, BID tăng 0,84%, VPB tăng 0,57%, MBB tăng 0,2% nhưng CTG
giảm 0,15%, TCB giảm 0,47%...
Cả rổ VN30 chỉ còn 16 mã tăng và 13 mã giảm, độ rộng khá kém
khi đầu ngày duy nhất VJC và HPG đỏ. Thêm nữa, khá nhiều cổ phiếu trong nhóm này
đã bị ép giá xuống rõ rệt, bất kể mức chốt là xanh hay đỏ. BSR ban đầu phục hồi
mạnh mẽ tăng 1,89% so với tham chiếu nhưng kết phiên đã giảm 0,38%, tương đương
trượt giá trong phiên tới 2,22%. GAS cũng vậy, giá trượt khá rộng -1,08% so với
mức cao nhất. Ngay cả những cổ phiếu còn rất khỏe như SSI đang tăng 1,11, STB tăng
1,25%, SAB tăng 1,86% cũng đã phải lùi giá. VN30-Index chốt phiên giảm 0,02 điểm.
Diễn biến giá mạnh trước yếu sau, nhiều cổ phiếu đảo chiều đỏ
kết hợp với thanh khoản thấp đột biến cho thấy dòng tiền mua nâng giá đã “bốc
hơi”. Sự hưng phấn theo đà chỉ duy trì được các mức giá cao trong thời gian ngắn
đầu phiên. Khi bên bán xả hàng nhẹ cũng đủ lấn át sức mua.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, độ rộng tốt nhất đầu
ngày VN-Index có 152 mã tăng/50 mã giảm và đến cuối phiên là 152 mã tăng/127 mã
giảm. Trong bối cảnh thanh khoản chung giảm mạnh, lực cầu tổng thể ở vùng giá
cao cũng yếu tương tự với nhóm blue-chips. Dù vậy biên độ ép giá chủ đạo vẫn là
vùng trên tham chiếu. Đây là dấu hiệu của việc bán chọn giá hơn là xả.
Điều này cũng có thể thấy rõ ở biên độ trượt giá. Toàn sàn HoSE
chỉ có khoảng 27% số cổ phiếu (phát sinh giao dịch) trượt giảm quá 1% so với mức
cao nhất. Tác động chủ yếu là co hẹp mức tăng: Trong 152 mã xanh còn 61 mã tăng
hơn 1% so với tham chiếu trong khi mạnh nhất có tới 130 mã.
Hầu hết các cổ phiếu còn khỏe là nhóm có thanh khoản nhỏ. Bốn
mã duy nhất giao dịch trên trăm tỷ đồng là SSI tăng 1,11%, POW tăng 2,88%, NLG
tăng 5,52% và PET tăng 6,65%. HVN vẫn đang xuất sắc ở giá kịch trần với giao dịch
khoảng 78,5 tỷ đồng dù trong phiên cũng rung lắc đang kể. FRT tăng 3,96%, TCX tăng
4,42%, PNJ tăng 4,31%, CTS tăng 5,01%, FTS tăng 5,05% là những cổ phiếu nổi bật
ở nhóm thanh khoản trung bình.
Sau phiên hưng phấn hôm qua, dòng tiền co hẹp nhanh chóng
khiến đà tăng suy yếu. Nhóm chứng khoán đang là những mã giữ giá tốt nhất khi
chỉ có 5 mã đỏ nhưng tới 15 mã tăng vượt 1%.
Ở nhóm giảm giá, sức ép chủ đạo chọn ở vùng trên tham chiếu nên
cũng không nhiều mã bị ảnh hưởng rõ nét. Trong 127 mã đỏ mới có 42 mã giảm quá
1%, nhưng chỉ 11 mã có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Nổi bật là DCM giảm
2,15% với 94,2 tỷ, VJC giảm 2,05% với 68,8 tỷ, GEE giảm 1,05% với 51,3 tỷ, PVT
giảm 1,03% với 29,4 tỷ, CTR giảm 1,27% với 15,6 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh 40% giá trị mua vào
và 37% giá trị bán ra so với sáng hôm qua. Vị thế ròng trên sàn HoSE khoảng
-336 tỷ đồng và không có mã nào đột biến. Bán ròng lớn nhất là VHM -78,2 tỷ,
MBB -50,3 tỷ, VPB -48,5 tỷ, CTG -43,3 tỷ, TCB -41,1 tỷ, HDB -40,4 tỷ. Phía mua
ròng có NLG +41,5 tỷ, POW +35,3 tỷ, TCX +27,5 tỷ, PNJ +26 tỷ.
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