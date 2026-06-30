Vàng sụt giá mạnh vì triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục phủ bóng lên thị trường kim loại quý, ngay cả khi đồng USD thoái lui thêm dưới mức đỉnh của hơn 1 năm thiết lập vào tuần trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6), về gần ngưỡng 4.000 USD/oz, khi giá dầu thô tăng dù Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt các cuộc đụng độ gần đây.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục phủ bóng lên thị trường kim loại quý, ngay cả khi đồng USD thoái lui thêm dưới mức đỉnh của hơn 1 năm thiết lập vào tuần trước.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 4.017,6 USD/oz, giảm 73 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 58,43 USD/oz, giảm 0,87 USD/oz, tương đương giảm 1,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 1,4%, chốt phiên ở mức 4.038,9 USD/oz.

Vàng và bạc trượt giá do giá dầu tăng trở lại, làm tăng triển vọng lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay. Phiên tăng này của giá dầu diễn ra dù Mỹ và Iran đạt thỏa thuận dừng các hoạt động thù địch trong những ngày gần đây.

Một loạt các cuộc đụng độ giữa lực lượng của Mỹ và Iran đã xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, đe dọa làm chệch hướng cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt chiến tranh. Ngày đầu tuần, giới chức Mỹ cho biết hai bên sẽ dừng đụng độ và cho phép tàu thương mại di chuyển tự do qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ có vòng đàm phán mới ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30/6. “Iran đã đề nghị có một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra ở Doha vào ngày mai”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Giới phân tích cho rằng khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn bấp bênh, và mối lo này đưa giá dầu tăng trở lại sau khi giảm về mức thấp nhất kể từ trước chiến tranh vào tuần trước.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1,9%, đóng cửa ở mức 70,56 USD/thùng. Hôm thứ Sáu, giá dầu WTI chốt phiên dưới 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ hôm 27/2 - một ngày trước khi chiến tranh bắt đầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,3%, chốt ở mức 72,92 USD/thùng.

“Thị trường kim loại quý đang bị chi phối bởi các tin tức ở Trung Đông, với căng thẳng leo thang vào cuối tuần. Đồng thời, giá vàng tiếp tục điều chỉnh trước lập trường nghiêng về cứng rắn của Fed”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 63% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Ông Grant nhận định dữ liệu việc làm của Mỹ sắp được công bố trong tuần này có thể sẽ tác động nhiều đến đường đi của giá vàng trong thời gian tới, thông qua tác động trực tiếp đến lập trường chính sách tiền tệ của Fed.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Năm tuần này. Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ được công bố vào ngày thứ Tư.

“Giá vàng có thể giảm xuống những mức thấp mới nếu số liệu việc làm mạnh, hỗ trợ khả năng Fed giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn”, ông Grant nói thêm.

Đồng USD giảm giá phiên này, với chỉ số Dollar Index giảm 0,24%, chốt ở mức 101,11 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng hơn 1,9% trong vòng 1 tháng trở lại đây và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2025 vào tuần trước - một nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.005,1 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng hơn 15 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (30/6), giá vàng và giá bạc tăng nhẹ so với chốt phiên Mỹ. Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức hơn 4.019 USD/oz, còn giá bạc đạt gần 58,7 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.091 đồng (mua vào) và 26.461 đồng (bán ra), tăng 7 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.