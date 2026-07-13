Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại

Hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới khi trọng tâm không chỉ dừng ở đầu tư hay thương mại, mà mở rộng sang kết nối hạ tầng thanh toán, thị trường vốn, tài chính xanh và quản lý tài sản. Đây cũng được xem là một trong những hướng hợp tác ưu tiên trong quá trình xây dựng VIFC-HCMC...

Các đại biểu tham gia diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Nguyệt Hà.

Ngày 13/7/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Hợp tác tài chính Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho biết quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác song phương hiện không chỉ được đo bằng quy mô thương mại hay đầu tư mà ngày càng mở rộng sang chuỗi cung ứng, công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp.

Hàn Quốc hiện tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 92 tỷ USD. Trong hai tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký 1,34 tỷ USD vốn đầu tư mới, chiếm gần 38% tổng vốn FDI cấp mới. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt khoảng 94,6 tỷ USD vào cuối năm 2025 và hai nước đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Quy mô hợp tác ngày càng lớn đòi hỏi hai nước phải phát triển những nền tảng tài chính hiện đại hơn nhằm hỗ trợ dòng vốn, doanh nghiệp và các chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với nhu cầu vốn rất lớn cho hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần một thị trường tài chính sâu hơn, đa dạng hơn và có khả năng kết nối hiệu quả với nguồn vốn quốc tế", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

Trong chiến lược này, VIFC-HCMC được định hướng không chỉ là nơi tập trung các định chế tài chính, mà sẽ phát triển thành hệ sinh thái tài chính quốc tế, kết nối dòng vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thử nghiệm các mô hình tài chính mới và phát triển các sản phẩm phục vụ trực tiếp nền kinh tế thực.

Theo đại diện VIFC-HCMC, các lĩnh vực ưu tiên gồm quản lý tài sản, thị trường vốn quốc tế, trái phiếu quốc tế, tài chính xanh, fintech, thanh toán xuyên biên giới, tài chính hàng hải, tài chính hàng không cùng các dịch vụ hỗ trợ như xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán, trọng tài và đào tạo nhân lực.

Từ kinh nghiệm phát triển các trung tâm tài chính tại Seoul và Busan, các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng mỗi trung tâm tài chính cần có mô hình phát triển riêng phù hợp với lợi thế của từng địa phương. Những định hướng như phát triển fintech, tài chính số, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tài chính bền vững và quản lý tài sản được đánh giá là những kinh nghiệm có thể tham khảo trong quá trình xây dựng VIFC-HCMC.

Việt Nam có lợi thế về tốc độ tăng trưởng, quy mô thị trường, lực lượng lao động trẻ và khả năng thích ứng công nghệ; trong khi Hàn Quốc sở hữu hệ thống ngân hàng hiện đại, thị trường vốn phát triển, hạ tầng thanh toán số cùng kinh nghiệm xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế.

Trên cơ sở đó, hai bên xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kết nối thị trường vốn, tài chính chuỗi cung ứng, tài chính xanh, thanh toán bằng đồng nội tệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.

Một nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là định hướng kết nối hạ tầng thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện Viện Thanh toán Tài chính Hàn Quốc (KFTC), cho biết mô hình kết nối trực tiếp giữa các mạng lưới thanh toán quốc gia sẽ cho phép người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước khi thanh toán tại quốc gia đối tác, góp phần giảm chi phí giao dịch, hạn chế nhu cầu đổi ngoại tệ và mở rộng khả năng tham gia của các ngân hàng, tổ chức thẻ cũng như doanh nghiệp fintech.

Theo thông tin tại diễn đàn, KFTC và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 23/4/2026, tạo nền tảng để hai bên nghiên cứu và triển khai kết nối thanh toán QR giữa hai thị trường.

Ở lĩnh vực xử lý nợ xấu, Tổng Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thị trường mua bán nợ dựa trên bốn trụ cột gồm khung pháp lý, hạ tầng thị trường, năng lực thể chế và nền tảng số. Theo các chuyên gia, việc chuẩn hóa dữ liệu tài sản, tăng tính minh bạch, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và phát triển nền tảng giao dịch tập trung sẽ góp phần nâng cao khả năng định giá, thanh khoản và thu hút dòng vốn chuyên nghiệp vào thị trường nợ.

Đại diện VIFC-HCMC cho biết diễn đàn là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và tiếp nhận kinh nghiệm từ các thị trường tài chính phát triển.